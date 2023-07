Granblue Fantasy Versus: Rising divide opiniões com mudanças; testamos

Granblue Fantasy Versus : Rising é a sequência do título lançado originalmente em 2020 que, agora, busca compensar seu lançamento conturbado na pandemia com netcode de rollback , crossplay e outras novidades. O jogo utiliza a mesma base do primeiro game, mas introduz mecânicas inéditas de gameplay e novos personagens jogáveis inspirados no famoso jogo de celular, que tem mais de 31 milhões de usuários registrados. Seu desenvolvimento é feito pela Arc System Works , a mesma responsável por Dragon Ball FighterZ e Guilty Gear Strive , e tem previsão de lançamento este ano para PlayStation 5 ( PS5 ), PlayStation 4 ( PS4 ) e PC ( Steam ).

Nesta última quarta-feira (26), foi realizado um teste Beta fechado que permitiu conferir as principais novidades do game pela primeira vez, na prática. Embora a fórmula seja muito familiar, Granblue Fantasy Versus: Rising se mostra bagunçado com suas novas mecânicas e pode decepcionar jogadores que gostam da simplicidade da primeira versão. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz as primeiras impressões de Granblue Fantasy Versus: Rising no PS5. Confira:

2 de 7 Granblue Fantasy Versus: Rising traz leves mudanças visuais, incluindo novos efeitos de partículas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Granblue Fantasy Versus: Rising traz leves mudanças visuais, incluindo novos efeitos de partículas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Granblue Fantasy Versus: Rising traz um elenco robusto com todos os 24 lutadores lançados ao longo do primeiro game, incluindo suas DLCs. Isso o coloca muito à frente de outros jogos de luta da atualidade, que costumam sair com uma média de 16 personagens selecionáveis. Ainda assim, novos lutadores já estão sendo desenvolvidos, com destaque para Siegfried, que era muito pedido pelos fãs.

A Cygames também já confirmou outras duas personagens que devem ficar disponíveis já no lançamento do game: Anila, uma general do Zodíaco, e Nier, uma jovem cujo senso de moralidade começou a se esvair e que faz par romântico com um Ceifador, que atua como um segundo personagem em campo. Essas duas lutadoras não estavam disponíveis para teste, no entanto.

3 de 7 Já no lançamento, Granblue Fantasy Versus: Rising traz um elenco robusto com todos os lutadores da antiga versão, além de outros inéditos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Já no lançamento, Granblue Fantasy Versus: Rising traz um elenco robusto com todos os lutadores da antiga versão, além de outros inéditos — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

O jogo também passou por leves atualizações visuais, em especial nos seus efeitos de partículas. A mais significativa é quando o jogador acerta um golpe forte em contra-ataque, causando um efeito avermelhado que congela a tela por um instante. Além disso, agora existe a opção de escolher o tipo de modelo dos personagens, incluindo um que busca replicar com mais fidelidade os visuais originais de Granblue Fantasy para celulares.

Mudanças de gameplay

A jogabilidade de Granblue Fantasy Versus: Rising passou por mudanças significativas, que obrigam jogadores mais antigos a repensarem rotas de combo e pressão. As mais significativas são com relação ao hard knockdown, uma condição em que o personagem não consegue se levantar rapidamente após ser derrubado. Antes, os golpes amplificados tinham essa propriedade e eram fundamentais para sustentar a pressão. Agora, é possível se levantar imediatamente após ser atingido. As rasteiras também têm hard knockdown, mas não funcionam mais durante combos. Isso basicamente quebrou “jogadas ensaiadas”, conhecidas também como setups, de personagens como Metera, Zoey e Yuel, por exemplo.

Outra diferença gritante é com relação ao sistema de agarramento. Essa técnica sempre está no núcleo da gameplay de jogos de luta, pois força situações de adivinhação. Agora, no entanto, existe uma janela muito larga para desvencilhar de um agarramento, então é muito mais fácil reagir. Por isso, a técnica agora é praticamente inútil contra jogadores mais experientes. Pesa, ainda, o fato de que foi removido o overhead universal do jogo anterior, um golpe que desviava de agarramentos e contra-atacava com um golpe que só podia ser defendido em pé.

4 de 7 A base de Granblue Fantasy Versus: Rising é a mesma do jogo anterior, mas várias mudanças de gameplay foram aplicadas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães A base de Granblue Fantasy Versus: Rising é a mesma do jogo anterior, mas várias mudanças de gameplay foram aplicadas — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Com essa mudança, as opções para furar a defesa do adversário são muito mais limitadas. Isso deixou o jogo especialmente mais “travado” para quem já estava acostumado com a primeira versão de Granblue Fantasy Versus. É como se o sistema não estivesse mais coeso. Algumas mecânicas inéditas foram adicionadas para tentar compensar isso, mas acabaram dividindo a opinião da comunidade.

A primeira é o Raging Strike, uma técnica que é capaz de quebrar a defesa do adversário. Após sua execução, o jogador é capaz de consumir uma fração da sua barra para fazer uma investida que leva a combo. De primeira impressão, essa parece uma técnica com baixo risco e altíssima recompensa. As únicas formas de evitá-la são com esquiva, em caso de leitura, ou com uma segunda mecânica inédita: o Brave Counter.

5 de 7 Os jogadores podem escolher se terminam um combo com golpes rasteiros ou overheads em GBVS: Rising — Foto: Divulgação/Cygames Os jogadores podem escolher se terminam um combo com golpes rasteiros ou overheads em GBVS: Rising — Foto: Divulgação/Cygames

No caso, o Brave Counter é um golpe que o jogador pode desferir enquanto defende para empurrar o adversário para longe. É uma mecânica parecida com o Drive Reversal de Street Fighter 6. A diferença é que ela pode ser executada apenas três vezes durante o round, então haverá situações em que o jogador será obrigado a aceitar um Raging Strike e isso pode causar bastante frustração. O seu comando também é bastante impraticável, pois é preciso pressionar três botões ao mesmo tempo.

Por fim, a terceira mecânica inédita de Granblue Fantasy Versus: Rising são as Ultimate Skills. Elas são versões ainda mais fortes das técnicas aprimoradas, mas que gastam metade da barra de especial do jogador. Devido ao seu alto custo, é preciso pensar muito bem antes de realizar uma. Todos os especiais ganham suas novas versões, mas elas só podem ser feitas caso o personagem esteja em situação neutra, ou seja, não funciona a partir de cancelamentos em combos.

6 de 7 As Ultimate Skills de Granblue Fantasy Versus: Rising ainda são confusas, mas parecem ter potencial — Foto: Divulgação/Cygames As Ultimate Skills de Granblue Fantasy Versus: Rising ainda são confusas, mas parecem ter potencial — Foto: Divulgação/Cygames

Devido ao período curto de teste, ainda não está claro como é a aplicação eficaz das Ultimate Skills, mas algumas são realmente fortes para furar o jogo de espaçamento entre os lutadores ou para vencer guerras de projéteis. Elas também congelam a tela por um breve momento, então podem ser emendadas em situações muito específicas de combos. Ainda assim, algumas são confusas ou apenas não parecem úteis.

Acertaram no netcode?

Granblue Fantasy Versus sofreu em seu lançamento com as restrições impostas pela pandemia. Isso porque o game continha um netcode baseado em delay, que deixava as lutas online com muito atraso nos inputs. Como os jogos do gênero precisam ser responsivos, o ambiente online acabou afastando a base de usuários com o passar dos meses.

Agora, com Granblue Fantasy Versus: Rising, a Arc System Works e a Cygames implementaram um netcode de rollback, que é uma tecnologia muito mais confiável hoje em dia. Nos testes, foi possível realizar partidas agradáveis contra toda a América do Sul e até mesmo contra a América do Norte. Algumas poucas partidas também chegaram a apresentar instabilidades, mas provavelmente porque os adversários estavam jogando no Wi-Fi.

7 de 7 Granblue Fantasy Versus: Rising é considerado uma sequência do jogo de 2020 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Granblue Fantasy Versus: Rising é considerado uma sequência do jogo de 2020 — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

O fato de o título ter suporte a crossplay também é muito importante, pois vai unificar sua comunidade. Esse também foi um dos motivos pelos quais o primeiro game perdeu o interesse dos jogadores rapidamente, pois a maior parte dos brasileiros jogava apenas no PC, já que essa era a versão mais barata na época.

Mudanças nos inputs simplificados

A primeira versão de Granblue Fantasy Versus foi especialmente elogiada por trabalhar com dois métodos de inputs: os clássicos, com comandos de meia-lua, e os simplificados, que fazem uso de um botão dedicado para especiais. Ambos ficam disponíveis durante a partida a qualquer momento e o jogador escolhe qual deseja realizar, dependendo da situação.

Esse formato era especialmente útil para iniciantes em jogos de luta e até mesmo jogadores veteranos o utilizavam para reagir a jogadas com mais facilidade ou aplicar combos. No entanto, os inputs simplificados tinham desvantagens, como a redução de dano e maior tempo de espera para utilizar o especial novamente, já que o jogo trouxe um sistema de recarga de habilidades, parecido com RPGs.

Agora, em Granblue Fantasy Versus: Rising, todas as desvantagens dos inputs simplificados foram retiradas e os comandos têm os mesmos benefícios dos inputs tradicionais. Isso é algo que inflamou a comunidade mais veterana nas redes sociais, pois vai contra o propósito original da funcionalidade. Seria uma questão completamente diferente da acessibilidade, pois pode tornar esse tipo de comando muito mais forte do que deveria.

Vale notar que o funcionamento das mecânicas do jogo e outras questões de balanceamento estão sujeitas a alterações por se tratar de um Beta. A Cygames e a Arc System Works também disponibilizaram um formulário para coletar a opinião da comunidade, então é de se esperar que muitos detalhes serão diferentes quando o game for lançado oficialmente.

Conclusão

Granblue Fantasy Versus: Rising pode, inicialmente, decepcionar os jogadores veteranos pelas mudanças em aspectos que não precisavam ser mexidos. É como se a desenvolvedora decidisse virar o jogo do avesso apenas para justificar o seu lançamento como um título à parte, já que é considerado uma sequência. A versão original era conhecida pela sua simplicidade, mas agora tudo indica que será um game muito mais difícil de se entender.

O jogo segue muito bonito visualmente, mas sem melhorias gritantes, assim como seus personagens, que também são bastante reconhecíveis. O teste pode não ter feito justiça às novidades pensadas para o game, já que alguns dos novos lutadores não estavam jogáveis, assim como o lobby online, que promete mini-games no estilo Fall Guys.