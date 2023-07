Hidden Love: veja enredo, elenco e trailer de dorama chinês da Netflix

O dorama Hidden Love chegou ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (20). Com direção de Li Qing Rong e roteiro de Ou Si Jia, a série chinesa segue a história de uma jovem que se apaixona pelo amigo de seu irmão mais velho. Anos depois, após se reencontrarem novamente, os dois passam a nutrir sentimentos um pelo outro. Com Chen Zheyuan e Zhao Lusi no elenco principal, o projeto foi exibido pela primeira vez no site Youku.

A primeira temporada da série terá 25 episódios, com novos capítulos lançados semanalmente na plataforma, toda quinta-feira. Se você gosta de doramas com muito romance, confira mais detalhes de Hidden Love.

2 de 2 Dorama é estrelado por Chen Zheyuan e Zhao Lusi, respectivamente — Foto: Divulgação/Youku Dorama é estrelado por Chen Zheyuan e Zhao Lusi, respectivamente — Foto: Divulgação/Youku

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Enredo de Hidden Love

A história gira em torno de Sang Zhi (Zhao Lusi), uma adolescente que acaba se apaixonando por Duan Jiaxu (Chen Zheyuan), um garoto sete anos mais velho e colega de faculdade do seu irmão. Assim, os sentimentos da protagonista pelo rapaz passam a aflorar quando ele começa a visitar várias vezes a sua casa. Alguns anos se passam, e os dois jovens acabam se afastando e perdendo o contato um com o outro. Até que algumas reviravoltas do destino os juntam novamente após ela ingressar na universidade da cidade em que ele está.

Elenco

Estrelada por Chen Zheyuan (Detetive Chinatown 3) no papel do protagonista Duan Jia Xu e Zhao Lusi (City of Rock) interpretando Sang Zhi, o elenco de Hidden Love ainda reúne nomes como Victor Ma (O dia em que iluminamos o céu) vivendo Sang Yan, Qiu Xinzhi (O Imperador) dando vida a Li Rong e Guan Zi Jing (Love Is Sweet) como Li Xun. Juntam-se ao time de atuação Zhang Hao Lun (Amor Inesquecível), Wei Xiao (Quase Famosos), Xu Shi Xin (The Psychologist) e Wang Yi Lan (Nosso Segredo).

Repercussão

Apesar de recente, a série Hidden Love tem tudo para conquistar os fãs de doramas na Netflix. No site agregador IMDb, a produção chinesa tem inicialmente nota 8,8, com base em 1,1 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o projeto ainda não foi avaliado.

Sobre as reviews internacionais, como a do Midgard Times, a jornalista Riya Singh não poupa elogios quanto ao desempenho da série, destacando que ela "vai atrair muito público [...]", além de destacar a atuação dos protagonistas, visto que a crítica se apaixonou "[...] instantaneamente por seus personagens".

Já a review do site Sarankita também segue com comentários positivos, destacando que o projeto "é um drama de romance adolescente chinês charmoso e comovente que explora os temas de amor, amizade e crescimento pessoal".

Confira o trailer oficial de Hidden Love:

Assista: como mudar o plano da Netflix