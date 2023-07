HyperX Cloud Flight é bom? Saiba tudo sobre o 'headset do Casimiro'

O HyperX Cloud Flight Wireless é um headset sem fio voltado para o publico gamer e usado pelo streamer Casimiro Miguel em suas lives na Twitch . Embora não haja confirmação oficial sobre o setup do influenciador, é possível identificar o modelo por meio dos vídeos do canal de cortes de Casimiro. O fone tem conexão sem fio, microfone removível e entrada 3,5 mm para conexão por cabo. Em termos de bateria, o produto proporciona até 30 horas de reprodução ininterrupta e promete conforto para muitas horas de jogatina. Lançado em 2018, o headset pode ser encontrado no varejo online por a partir de R$ 580 .

O modelo é compatível com PC, PlayStation e Xbox e tende a ser uma opção versátil de headset para jogos. A seguir, confira o guia do TechTudo sobre o HyperX Cloud Flight Wireless e conheça todos os detalhes do "headset do Casimiro".

2 de 4 O HyperX Cloud Flight Wireless usado pelo Casimiro é um modelo versátil e confortável de headset gamer — Foto: Reprodução/Amazon O HyperX Cloud Flight Wireless usado pelo Casimiro é um modelo versátil e confortável de headset gamer — Foto: Reprodução/Amazon

Ficha técnica do HyperX Cloud Flight Wireless

Nome do modelo: HyperX Cloud Flight Wireless HX-HSCF-BK/AM

Lançamento no Brasil: 2018

Preço: a partir de R$ 580

Peso: 300 g

Cor: preta

Frequência de resposta: 10 Hz - 21 kHz

Duração da bateria: até 30 horas

Tempo de carga: trêshoras

Sensibilidade: -45 dBV

Padrão polar do microfone: 50 Hz - 16,000 Hz

Sensibilidade do microfone: bidirecional, cancelamento de ruído

Alcance sem fio: até 20 m

Design

Com uma aparência minimalista e elegante, o HyperX Cloud Flight Wireless tem almofadas auriculares grandes o suficiente para envolver completamente as orelhas, o que proporciona conforto para longas jornadas de uso e ainda ajuda a isolar o ruído externo. A estrutura do fone de ouvido é feita de plástico resistente, o que o torna leve e ao mesmo tempo robusto e garante durabilidade ao produto.

Além disso, o headset do Casimiro conta com botões para controlar o volume, ativar o modo mudo do microfone e ligar ou desligar o fone. Também vale destacar que as conchas rotacionam em 90°, o que facilita o armazenamento do acessório.

Quanto ao visual, no Brasil, o headset está disponível apenas na cor preta, com detalhes em vermelho. O produto também conta com LED lateral na mesma cor dos detalhes, o que pode ser um ponto de interesse para quem busca harmonizar a peça com um setup iluminado.

3 de 4 HyperX Cloud Flight Wireless tem botões de controle e iluminação LED nas conchas — Foto: Reprodução/HyperX HyperX Cloud Flight Wireless tem botões de controle e iluminação LED nas conchas — Foto: Reprodução/HyperX

Funcionalidades

O HyperX Cloud Flight utiliza uma conexão wireless de 2,4 GHz, que garante uma transmissão de áudio estável e livre de fios. Além disso, o microfone conta com o recurso de cancelamento de ruído, para auxiliar na imersão durante os jogos, e pode ser removido.

O headset é compatível com várias plataformas, incluindo PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) consoles Xbox e dispositivos móveis, o que garante flexibilidade de uso. No entanto, a conexão wireless só funciona em computadores e consoles PlayStation.

Qualidade do som

Em termos de qualidade de som, o HyperX Cloud Flight Wireless promete uma experiência imersiva e envolvente. Seus driverst dinâmicos de 50 mm devem ser capazes de oferecer uma reprodução de áudio nítida, com uma resposta de frequência equilibrada, operando na faixa de 10Hz - 21kHz. Isto significa que você deverá ouvir os detalhes sonoros com clareza, desde os sutis até os mais intensos. Iso é particularmente interessante para jogos em que é importante para localizar a origem de sons, como passos de inimigos, tiros ou efeitos sonoros ambientais.

4 de 4 Conteúdo da caixa do headset HyperX Cloud Flight Wireless — Foto: Reprodução/Amazon Conteúdo da caixa do headset HyperX Cloud Flight Wireless — Foto: Reprodução/Amazon

Bateria

A bateria do HyperX Cloud Flight Wireless certamente é um dos pontos fortes do dispositivo. Com uma única carga completa, o "headset do Casimiro" é capaz de oferecer até 30 horas de uso contínuo. Para streamers, como o Cazé, que passam longas horas utilizando os fones de ouvido, isto é particularmente interessante.

No entanto, a duração da bateria pode variar dependendo das funcionalidades em uso. Quando está com a iluminação LED ativada, a bateria dura entre 13 e 18 horas, a depender da configuração escolhida pelo usuário. O carregamento é feito por meio de um cabo micro USB incluído no pacote. De acordo com a fabricante, o dispositivo leva três horas para ser completamente carregado.

Preço e garantia

No varejo online, o Hyper Cloud Flight pode ser encontrado por valores que ficam em torno de R$ 500 a R$ 600. Apesar de não ser um preço barato, o valor é razoável para justificar a versatilidade do modelo, que pode ser usado com ou sem microfone, com fio ou sem, e também sua bateria duradoura. De acordo com a Amazon, a fabricante concede ao consumidor até dois anos de garantia para o headset do Casimiro.

Principais concorrentes

Existem várias opções de modelos semelhantes ao HyperX Cloud Flight com boas configurações. Uma alternativa da própria fabricante é o HyperX Cloud Revolver. O modelo é bastante similar ao headset do Casimiro, e conta com os mesmos drivers de 50 mm e microfone com ANC removível. No entanto, o produto se destaca por sua compatibilidade com som surround 7.1, que promove uma experiência mais imersiva. O headset está disponível na Amazon por a partir de R$ 750.

Outra opção é o Razer Barracuda X Wireless, que se destaca por sua versatilidade, oferecendo conectividade sem fio para PC, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivos móveis. Também com som surround 7.1 virtual, configurações personalizáveis ​​e um design ergonômico, o Barracuda X Wireless atende às demandas dos gamers mais exigentes. O modelo está disponível na Amazon por R$ 849.

Com informações de HyperX, Sound Guys e Rtings

