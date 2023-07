IEM Cologne 2023: calendário, times e jogos de FURIA e Imperial no Play-In

Vale ressaltar que oito times já estão classificados diretamente para os grupos, o que deixa o torneio com um total 24 equipes participantes. Você poderá assistir aos jogos nos canais do streamer Alexandre "Gaules" Borba e de seus parceiros na Twitch, além dos canais oficiais da ESL na mesma plataforma e no YouTube. A seguir, veja todos os detalhes sobre a fase de entrada da IEM Cologne 2023.

1 de 3 IEM Cologne 2023 contará com FURIA e Imperial tentando chegar à LANXESS arena e buscar uma das mais tradicionais taças do Counter-Strike — Foto: Divulgação/ESL IEM Cologne 2023 contará com FURIA e Imperial tentando chegar à LANXESS arena e buscar uma das mais tradicionais taças do Counter-Strike — Foto: Divulgação/ESL

👉 Como instalar o game Counter-Strike? Descubra no Fórum do TechTudo

Equipes no Play-In

O principal critério de classificação dos times na IEM Cologne 2023 foi o ranking mundial da ESL. As exceções são os times que venceram determinadas competições feitas pela organização e chegaram à Cologne sem a necessidade de se preocupar com o ranking. Assim, classificaram-se diretamente para a fase de grupos a G2 Esports, FaZe Clan, Team Vitality, ENCE, Heroic, Cloud9, Natus Vincere e GamerLegion. Esses oito times aguardam pelo final do Play-In para estrearem na fase de grupos.

Além de FURIA e Imperial, os outros times desta primeira etapa são MOUZ, Apeks, 9INE, Team Liquid, The MongolZ, Grayhound, Fnatic, Monte, Ninjas in Pyjamas, Astralis, Into The Breach, Complexity Gaming, OG e BIG. Levando em consideração o ranking, a brasileira paiN Gaming teria uma vaga no torneio, mas, por não conseguir completar sua lineup a tempo, optou por desistir e deixar sua vaga para a Complexity. Ao mesmo tempo, a FORZE desistiu do torneio por problemas de visto, abrindo o espaço para a OG participar.

2 de 3 FalleN fará sua estreia na FURIA pelo Play-In da IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/FURIA FalleN fará sua estreia na FURIA pelo Play-In da IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/FURIA

Formato do Play-In

A fase de entrada da IEM Cologne 2023 ocorrerá em apenas três dias, do dia 26 ao dia 28 de julho. Todos os 16 times participantes foram colocados em um formato de eliminação dupla, com chave superior e chave inferior. Esse modelo, bastante comum em competições de esportes eletrônicos, elimina a equipe que for derrotada duas vezes. Como há oito vagas disponíveis para as 16 organizações, será necessário vencer apenas duas partidas no Play-In para conquistar a passagem para os grupos.

Os confrontos de abertura serão realizados em partida única (MD1). Já os demais duelos serão decididos em séries melhores de três (MD3), até que reste apenas oito sobreviventes que irão para o palco principal da IEM Cologne 2023.

3 de 3 Imperial terá Hen1 e Felps como novidades para tentar a classificação na IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/Imperial Esports Imperial terá Hen1 e Felps como novidades para tentar a classificação na IEM Cologne 2023 — Foto: Divulgação/Imperial Esports

Premiação

A premiação total da IEM Cologne 2023 é de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões), que será dividido entre todos os 24 participantes. Além disso, há uma vaga direta na IEM Katowice 2024 e pontos no circuito BLAST Premier na disputa. Veja, na tabela abaixo, como ficará essa divisão:

IEM Cologne 2023 – Premiação Colocação Premiação Vaga Pontos BLAST Premier 1° US$ 400 mil (R$ 2 milhões) IEM Katowice 2024 3 mil 2° US$ 180 mil (R$ 900 mil) - 2 mil 3°–4° US$ 80 mil (R$ 400 mil) - 1,2 mil 5°–6° US$ 40 mil (R$ 200 mil) - 500 7°–8° US$ 24 mil (R$ 120 mil) - 500 9°–12° US$ 16 mil (R$ 80 mil) - - 13°–16° US$ 10 mil (R$ 50 mil) - - 17°–20° US$ 4,5 mil (R$ 22,5 mil) - - 21°–24° US$ 2,5 mil (R$ 12,5 mil) - -

Calendário do Play-In

Quarta-feira, 26 de julho

9h30 – MOUZ x The MongolZ

9h30 – Into The Breach x Ninjas in Pyjamas

10h45 – Fnatic x Complexity

10h45 – OG x 9INE

12h – Monte x Imperial

12h – Astralis x Liquid

13h15 – Apeks x BIG

13h15 – Grayhound x FURIA

14h30 – Quartas de final da chave superior

14h30 – Quartas de final da chave superior

Quinta-feira, 27 de julho

7h30 – Quartas de final da chave superior

7h30 – Quartas de final da chave superior

11h – Rodada 1 da chave superior

11h – Rodada 1 da chave superior

14h30 – Rodada 1 da chave superior

14h30 – Rodada 1 da chave superior

Sexta-feira, 28 de julho

11h – Rodada 2 da chave inferior

11h – Rodada 2 da chave inferior

14h30 – Rodada 2 da chave inferior

14h30 – Rodada 2 da chave inferior

Com informações de HLTV e Liquipedia

🎥 Twitch: 5 jogos que fazem sucesso na plataforma