IEM Cologne 2023: veja resumo do Play-In e times na fase de grupos

A Imperial sobreviveu ao seu primeiro duelo na chave inferior com vitória por 2–1 sobre a Grayhound e avançou para encarar a Ninjas in Pyjamas. Antes, a FURIA teve pela frente a TheMongolZ, um time da Mongólia que vem em crescimento nos últimos meses. Infelizmente, o esquadrão de Gabriel " FalleN " Toledo foi surpreendido pela adversária, caiu por 2–0 com um overtime no primeiro mapa, e se despediu da IEM Cologne 2023. Depois, a Imperial foi derrotada por 2–1 em uma série eletrizante contra a NiP, e o Brasil ficou sem representantes em Colônia.

Ninjas in Pyjamas eliminou a última representante do Brasil na IEM Cologne 2023 e também ficou com a última vaga na fase de grupos — Foto: Divulgação/ESL

A fase de grupos terá um formato parecido com o do Play-In, mas com algumas pequenas diferenças. Para começar, as 16 equipes participantes ficarão divididas entre Grupo A e Grupo B, ambos com três vagas disponíveis para os playoffs na LANXESS arena. Cada grupo funcionará no formato de eliminação dupla (double elimination), como foi na fase de entrada. Em resumo, a eliminação dupla faz com que o time que perca duas séries seja eliminado da competição.