IEM Cologne 2023: veja tabela e resultados do Play-In no torneio de CS

Você pode assistir aos jogos nos canais de Alexandre " Gaules " Borba e de seus parceiros na Twitch , além dos canais da ESL na mesma plataforma e no YouTube . A seguir, confira mais informações sobre o Play-In e todos os resultados da primeira fase do tradicional torneio de Counter-Strike .

A fase de entrada da IEM Cologne 2023 coloca todos os 16 times em um grupo único. Além de FURIA e Imperial, o Play-In conta com MOUZ, Apeks, 9INE, Team Liquid, The MongolZ, Grayhound, Fnatic, Monte, Ninjas in Pyjamas, Astralis, Into The Breach, Complexity Gaming, OG e BIG. O Brasil poderia ter um terceiro representante, a paiN Gaming, mas a equipe teve um jogador impossibilitado de viajar até a Alemanha e não conseguiu formar uma lineup completa a tempo. Como resultado, a paiN desistiu e deu seu lugar para a Complexity.