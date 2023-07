iPhone 8 Plus ainda vale a pena em 2023? Veja preço e ficha técnica

O iPhone 8 Plus foi lançado em 2017 pela Apple , mas permanece sendo um modelo considerado por muitos brasileiros na hora de trocar de celular. Isso porque, apesar das especificações antigas, o smartphone consegue ser eficiente em quesitos como câmera e desempenho. Por outro lado, o celular não tem suporte a 5G, bateria de apenas 2.691 mAHh e não está elegível para receber o iOS 17 . Na ocasião do lançamento, sua versão em 64 GB chegou ao varejo nacional por R$ 4.599. Quase seis anos depois, o preço despencou: embora não esteja mais disponível no catálogo da Apple, o iPhone 8 Plus pode ser encontrado no mercado online de usados por a partir de R$ 1.000.

Apesar da passagem de tempo, o 8 Plus pode ser uma opção conveniente para os usuários que buscam um telefone potente para tarefas diárias e capaz de entregar boas fotos, mas que não pretendem desembolsar um valor maior para adquirir as versões mais atuais do smartphone da Apple. No entanto, vale ressaltar que, ao comprar o aparelho no mercado de usados, é preciso se cercar de alguns cuidados especiais. A seguir, veja as especificações completas do celular e avalie se, para você, comprar o iPhone 8 Plus ainda vale a pena em 2023.

Ficha técnica do iPhone 8 Plus

Tela e design

O iPhone 8 Plus vem com uma modesta tela de 5,5 polegadas — o que pode ser um problema para alguns usuários, já que os aparelhos mais recentes vêm com telas bem maiores. O painel apresenta resolução em Full HD+ (1920 x 1080 pixels) e taxa de atualização de 60 Hz. Enquanto o primeiro número se repete em vários celulares atuais, é possível encontrar facilmente modelos intermediários com o dobro da segunda taxa. O display é equipado com a tecnologia IPS LCD e possui revestimento oleofóbico, que repele a oleosidade das mãos.

Quanto ao design, a Apple apostou em um conceito básico e elegante, e o celular tem proporções de 158,4 x 78,1 x 7,5 mm e peso de 202 gramas. Os números são ideais para quem busca aparelhos menores, que cabem na palma da mão. Além disso, a traseira do iPhone 8 Plus é feita em vidro, o que dá um toque requintado ao design do aparelho.

Um ponto negativo é que o modelo vem com o botão Home físico, que já não agrada mais muitos usuários de iPhone. No mais, o aparelho foi lançado com uma quantidade generosa de cores — dourado, prateado, preto espacial e vermelho.

Câmera

A Apple não deixa a desejar quando o assunto é qualidade das câmeras, e com o iPhone 8 Plus não é diferente. Apesar das especificações antigas, o conjunto de sensores do aparelho faz bonito. O modelo foi um dos primeiros smartphones da Apple a serem equipados com câmera dupla, além de ser o segundo aparelho a apresentar o Modo Retrato — queridinho dos usuários até hoje. Confira abaixo como as câmeras se organizam.

Graças ao conjunto de câmeras traseiro duplo, o 8 Plus consegue se sair muito bem em ambientes com boa iluminação. O smartphone, vale ressaltar, também conta com estabilização óptica de imagem. Além disso, o celular ainda consegue executar bem o Modo Retrato, já que as duas câmeras são capazes de produzir um melhor efeito de profundidade de campo.

Para selfies e videochamadas, a Apple reservou 7 MP, além de Retina Flash e HDR automático. Já em termos de vídeo, o sistema traseiro consegue gravar em até 4K a 60 fps (quadros por segundo), enquanto o frontal faz vídeos em 1080p a 30fps.

Desempenho e armazenamento

O iPhone 8 Plus vem equipado com o processador A11 Bionic, da Apple. Lançado com a família 8 e X da maçã, o chip foi considerado um dos mais potentes da época e ainda entrega bons resultados. Ele é composto de seis núcleos, sendo dois para desempenho e quatro para eficiência. Além de apresentar ótimo desempenho para tarefas diversas, o hexa-core também se destaca pela eficiência energética, conseguindo prolongar a autonomia da bateria.

Quanto à memória RAM, o iPhone 8 Plus dispõe de apenas 3 GB — número aquém do disponibilizado por modelos intermediários de outras marcas. Em se tratando de armazenamento, o smartphone foi apresentado em três versões — 64, 128 e 256 GB. Para quem pretende guardar muitos arquivos, a melhor opção é comprar o de 128 ou 256 GB, já que o 8 Plus não possui slot para cartão de memória.

Bateria

A bateria do iPhone 8 Plus tem apenas 2.691 mAh, enquanto modelos intermediários premium atuais apresentam facilmente números como 5.000 mAh e 6.000 mAh. No entanto, graças ao sistema operacional e ao processador — ambos otimizados para oferecer eficiência energética —, o celular consegue passar um tempo considerável longe das tomadas. Confira abaixo alguns dados citados pela Apple na ficha técnica.

Tempo de conversação com fones de ouvido sem fio: até 21 horas;

Uso da internet: até 13 horas;

Reprodução de vídeo com fones de ouvido sem fio: até 14 horas;

Reprodução de áudio com fones de ouvido sem fio: até 60 horas;

O 8 Plus tem suporte para recarga rápida com carregador de 18 W, que garante carga de 50% de 30 minutos — vale ressaltar que esse tipo de carregador é vendido separadamente. Além disso, o modelo também é compatível com recarga sem fio (padrão Qi).

Versão do iOS e recursos extras

O iPhone 8 Plus saiu de fábrica com o iOS 12. Como foi lançado há mais de cinco anos, o modelo não está elegível para atualização em 2023, o que significa que não receberá o iOS 17. Quem comprar o celular da Apple neste ano, portanto, poderá desfrutar do iOS 16.5 — versão mais recente do sistema operacional até a publicação desta matéria —, mas deve estar ciente de que o telefone não receberá mais updates.

Sobre conectividade, o smartphone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. Um outro ponto desfavorável é que o 8 Plus não tem suporte para redes 5G. O aparelho conta também com tecnologia NFC, para pagamentos por aproximação, além de sensores como acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola e barômetro. Outro acerto é a certificação IP67, que garante resistência à água e à poeira, possibilitando a imersão em água a uma profundidade de até 1 metro por até 30 minutos.

Preço

O iPhone 8 Plus começou a ser comercializado por R$ 4.599. Apesar de o celular estar fora do catálogo de vendas da fabricante desde 2020, é possível encontrá-lo no mercado de usados por a partir de R$ 1.000. Se decidir adquirir o smartphone da maçã de um outro usuário, lembre-se de tomar cuidados como verificar o estado físico do aparelho, consultar o número de IMEI e exigir nota fiscal.