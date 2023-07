iPhone usado vale a pena? Entenda a vida útil do celular antes de comprar

Comprar um iPhone usado é o desejo de usuários que desejam economizar, porém é importante saber detalhes antes de decidir se vale a pena. O iPhone 14 , por exemplo, é o sonho de consumo de muitas pessoas, mas o alto preço do aparelho, a partir de R$ 7.599, pode levar os fãs da Apple a buscarem opções mais em conta no mercado de celulares usados. Um dos diferenciais da marca em relação às outras fabricantes é a liberação de um grande número de updates para o telefone.

2 de 9 iPhone 7 não recebe mais atualizações do iOS — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo iPhone 7 não recebe mais atualizações do iOS — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

📝 iPhone vale a pena? Deixe o seu depoimento no Fórum do TechTudo

iPhone usado vale a pena? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo cinco dicas importantes para quem está pensando em adquirir um iPhone antigo. No índice a seguir, confira os tópicos que serão abordados nesta lista.

Como funcionam as atualizações da Apple Vintage ou obsoletos? Como saber o modelo do seu iPhone Suporte a aplicativos em iPhone usado O que considerar ao comprar iPhone usado?

3 de 9 iPhone usado vale a pena? Confira o guia completo! (na imagem: iPhone 7) — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo iPhone usado vale a pena? Confira o guia completo! (na imagem: iPhone 7) — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

1. Como funcionam as atualizações da Apple

No início de sua jornada com o iPhone original e o iPhone 3G, a Apple disponibilizava as atualizações por um período menor que nos dias atuais. Os modelos de 2007 e 2008 receberam apenas duas grandes atualizações do iOS. Modelos posteriores receberam updates de software por cinco a seis anos.

O recorde até agora é do iPhone 6S, do iPhone 6S Plus (2015) e do primeiro iPhone SE (2016), que passaram por sete versões de SO até agora. Eles chegaram ao mercado com o longínquo iOS 9.

4 de 9 iPhone original ou iPhone 2G — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo iPhone original ou iPhone 2G — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

2. Vintage ou obsoletos?

A Apple disponibiliza a lista oficial de produtos compatíveis com os sistemas mais recentes, assim como a lista daqueles celulares que podem ser considerados “vintage”, quando a fabricante parou de distribuí-los para venda há mais de cinco e menos de sete anos. É o caso de iPhone 4 (8 GB), iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C e iPhone 6 Plus, por exemplo.

Já os produtos considerados “obsoletos” pela Maçã são aqueles que a Apple deixou de distribuir para venda há mais de sete anos. Ou seja, que não constam mais na loja oficial. Atualmente, o modelo mais antigo vendido oficialmente pela marca é o iPhone 12, de 2020.

5 de 9 iPhone 11 é um modelo mais antigo que é buscado pelos usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone 11 é um modelo mais antigo que é buscado pelos usuários — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Como saber o modelo do seu iPhone

Segundo a Apple, existem formas diferentes para saber qual é o modelo do seu iPhone. Em um iPhone 7 ou anterior, o usuário pode conferir o número do modelo na parte traseira do dispositivo. Para o iPhone 8 ou iPhone 8 Plus é preciso remover a bandeja do SIM e verificar no slot da bandeja o número do modelo, presente no lado superior (o lado com a tela).

Por fim, para as versões mais recentes dos celulares da fabricante, o caminho é mais simples, pois a informação se encontra no próprio smartphone. Basta desbloquear o telefone em Ajustes > Geral > Sobre. À direita de Nome do Modelo, o usuário verá de qual se trata a versão do smartphone.

6 de 9 Como saber a versão do seu iPhone — Foto: Divulgação/Apple Como saber a versão do seu iPhone — Foto: Divulgação/Apple

4. Suporte a aplicativos em iPhone usado

Um dos desafios associados ao uso de um iPhone usado muito antigo é a falta de suporte para atualizações e aplicativos. Atualmente, a Apple costuma lançar novas versões do iOS para os últimos cinco a seis modelos de smartphones.

É importante manter o seu smartphone atualizado por motivos de segurança. Embora um iPhone não pare de funcionar imediatamente após deixar de receber atualizações do iOS, não é recomendado utilizar um dispositivo desatualizado por um longo período.

7 de 9 Suporte a aplicativos, como WhatsApp, em iPhone usado deve ser considerado — Foto: Marvin Costa/TechTudo Suporte a aplicativos, como WhatsApp, em iPhone usado deve ser considerado — Foto: Marvin Costa/TechTudo

No entanto, se isso não for um problema e se você estiver em busca apenas de um celular funcional, mas não tem condições de adquirir um iPhone novo, é possível considerar a compra de um iPhone usado. Um dos fatores determinantes para quem faz essa escolha é avaliar quais aplicativos mais utiliza.

8 de 9 Saiba se vale a pena comprar iPhone antigo e usado (na imagem: iPhone 6S) — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Saiba se vale a pena comprar iPhone antigo e usado (na imagem: iPhone 6S) — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

5. O que considerar ao comprar iPhone usado?

Comprar um iPhone antigo pode ser uma opção viável em várias situações, mas é importante considerar alguns pontos antes de tomar a decisão. Abaixo, confira alguns fatores a serem considerados ao avaliar se vale a pena comprar um iPhone usado:

Preço: um dos principais motivos para comprar um iPhone usado é o preço reduzido em comparação com um novo. Ao comprar um modelo mais antigo, você pode economizar uma quantia significativa de dinheiro. Certifique-se de comparar os preços entre os modelos usados disponíveis e os preços de varejo para determinar se a economia vale a pena para você;

um dos principais motivos para comprar um iPhone usado é o preço reduzido em comparação com um novo. Ao comprar um modelo mais antigo, você pode economizar uma quantia significativa de dinheiro. Certifique-se de comparar os preços entre os modelos usados disponíveis e os preços de varejo para determinar se a economia vale a pena para você; Condição do dispositivo: ao comprar um telefone usado, verifique cuidadosamente a condição do dispositivo. Examine a tela, a parte traseira, as câmeras e os botões para garantir que não haja danos significativos ou arranhões. Verifique se todas as funcionalidades básicas, como o Touch ID, o Face ID e os botões físicos, estão em perfeito estado de funcionamento. Peça ao vendedor informações sobre a vida útil da bateria, se possível. Para checar a saúde da bateria, basta ir em Ajustes > Bateria > Saúde da Bateria. Uma bateria saudável deve ter uma taxa de pelo menos 80% de capacidade. Saiba como checar a saúde e uso da bateria do iPhone com o app Battery Life. A condição geral do dispositivo deve ser um fator importante na determinação do seu valor;

9 de 9 O que considerar ao comprar iPhone usado? — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O que considerar ao comprar iPhone usado? — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Garantia e proteção do consumidor: e m geral, ao comprar um iPhone usado de um vendedor particular, você terá menos proteção em termos de garantia do que ao comprar um novo diretamente da Apple ou de um revendedor autorizado. No entanto, alguns vendedores podem oferecer uma garantia limitada ou uma política de devolução. Considere esses aspectos ao avaliar o risco envolvido na compra de um celular de segunda mão;

m geral, ao comprar um iPhone usado de um vendedor particular, você terá menos proteção em termos de garantia do que ao comprar um novo diretamente da Apple ou de um revendedor autorizado. No entanto, alguns vendedores podem oferecer uma garantia limitada ou uma política de devolução. Considere esses aspectos ao avaliar o risco envolvido na compra de um celular de segunda mão; Histórico de propriedade e bloqueio de ativação: antes de comprar, é importante verificar o histórico de propriedade do dispositivo. Verifique se ele não é roubado ou perdido, pois isso pode resultar em problemas futuros, como o bloqueio de ativação pelo proprietário anterior. Você pode verificar o status do IMEI do dispositivo no site da Apple para garantir que ele não esteja bloqueado ou registrado como roubado. Veja como saber se o iPhone é original e como saber se o celular é roubado;

antes de comprar, é importante verificar o histórico de propriedade do dispositivo. Verifique se ele não é roubado ou perdido, pois isso pode resultar em problemas futuros, como o bloqueio de ativação pelo proprietário anterior. Você pode verificar o status do IMEI do dispositivo no site da Apple para garantir que ele não esteja bloqueado ou registrado como roubado. Veja como saber se o iPhone é original e como saber se o celular é roubado; Versão do iOS e suporte futuro: verifique se ele é compatível com as versões mais recentes do iOS. A Apple tende a fornecer atualizações de software para modelos anteriores, mas é possível que alguns recursos não estejam disponíveis em dispositivos mais antigos. Considere também a duração do suporte futuro do dispositivo pela Apple ao tomar sua decisão.

Em resumo, comprar um iPhone usado pode ser uma opção econômica se você estiver disposto a assumir alguns riscos e fizer uma pesquisa cuidadosa. Avalie o preço, a condição do dispositivo, a garantia, o histórico de propriedade e o suporte futuro antes de tomar uma decisão.

Com informações da Apple

Veja também: assista ao vídeo a seguir com 6 funções básicas que todo usuário deveria saber fazer no iPhone ( iOS)