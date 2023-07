iPhone XR ainda vale a pena em 2023? Veja preço e ficha técnica

O iPhone XR foi lançado em 2018 pela Apple como o celular mais barato da fabricante. Na época, sua versão em 64 GB chegou ao mercado brasileiro com o valor sugerido de R$ 5.199. Cinco anos após seu lançamento, o preço do aparelho caiu significativamente: hoje, o iPhone XR pode ser encontrado por R$ 2.499 na Amazon . Com ficha técnica que ainda pode deixar muitos usuários satisfeitos, o celular vem com tela grande de 6,1 polegadas, câmera de boa qualidade e processador com ótimo desempenho para atividades corriqueiras, como também para tarefas mais potentes.

O smartphone foi lançado em seis cores: azul, preto, branco, amarelo, coral e vermelho. Apesar da passagem de tempo considerável, o iPhone XR ainda tem seu charme e pode ser uma boa opção para usuários que querem ter seu primeiro iPhone, mas não estão dispostos a esvaziar o bolso para comprar os modelos mais recentes da Apple. Nas linhas a seguir, confira as especificações completas do iPhone XR e avalie se ele ainda vale a pena em 2023.

2 de 7 iPhone XR possui tela de 6,1 polegadas e chegou ao mercado com seis cores disponíveis — Foto: TechTudo iPhone XR possui tela de 6,1 polegadas e chegou ao mercado com seis cores disponíveis — Foto: TechTudo

Ficha técnica do iPhone XR

Tela: 6,1 polegadas

Resolução de tela: HD+ (1792 x 828 pixels)

Processador: A12 Bionic (seis núcleos de até 2,5 GHz)

Memória RAM: 3 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: Não

Câmera traseira: 12 MP

Câmera frontal: 7 MP

Bateria: 2.942 mAh

Sistema operacional: iOS 12

Dimensões e peso: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm; 194 gramas

Cores disponíveis: azul, preto, branco, amarelo, coral e vermelho

Lançamento: novembro de 2018

Preço de lançamento: R$ 5.199

Preço atual: R$ 2.499

Tela e design

Chegando ao varejo como uma aposta mais acessível da Apple, o XR possui tela de 6,1 polegadas, com tecnologia Liquid Retina e sem bordas. Na parte superior da frente do aparelho estão presentes a câmera frontal e sensores. Já a câmera principal traseira localiza-se no canto superior esquerdo. A tela conta ainda com vidro moldado com exatidão e a tecnologia de mascaramento e antisserrilhamento de pixels, as quais permitem que a tela acompanhe as curvas do celular.

3 de 7 iPhone XR chega ao mercado com seis opções de cores: vermelho, amarelo, branco, coral, preto e azul — Foto: Divulgação/Apple iPhone XR chega ao mercado com seis opções de cores: vermelho, amarelo, branco, coral, preto e azul — Foto: Divulgação/Apple

Com design simples e sofisticado, o iPhone XR foi um dos primeiros celulares da Apple a não vir com o botão Home – característica que chegou para ficar. O smartphone chegou disponível em seis cores: azul, preto, branco, amarelo, coral e vermelho.

Câmeras

O iPhone XR é equipado com câmera traseira única, diferente de outros lançamentos da Apple. A câmera vem com 12 megapixels e abertura de f/1.8, especificações que garantem fotos de alta qualidade. Mesmo não possuindo uma câmera específica com sensor de profundidade, o iPhone XR permitr fazer fotos com efeito bokeh graças ao uso de tecnologia de análise de profundidade e ao processamento de imagem inteligente.

4 de 7 iPhone XR compensa câmera única com poder de processamento do A12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone XR compensa câmera única com poder de processamento do A12 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já a câmera frontal possui 7 megapixels e abertura de f/2.2. Equipada com a mesma tecnologia da traseira, a câmera frontal também permite fazer capturas com fundo desfocado. Essa lente ainda vem com a tecnologia TrueDepth, que permite o mapeamento da geometria facial com precisão, além do desbloqueio facial.

Apesar dos aparelhos atuais disporem de câmeras mais elaboradas, o iPhone XR continua valendo a pena para o usuário que busca por boas fotos e custo-benefício, já que uma caraterística marcante da Apple é não dispor de preços tão baratos.

Desempenho e armazenamento

Estreando com um dos processadores mais avançados da época, o iPhone XR veio equipado com o A12 Bionic. Projetado pela Apple, o A12 Bionic é um chip de seis núcleos — sendo dois de alto desempenho e quatro núcleos de alta eficiência. Com a tecnologia de 7 nanômetros presente, o aparelho pode oferecer desempenho rápido e satisfatório. Ao mesmo tempo, ele também otimiza o consumo de energia, melhorando a duração da bateria.

5 de 7 A12 Bionic é um hexa-core com mais quatro núcleos de GPU e outros oito para Neural Engine — Foto: Divulgação/Apple A12 Bionic é um hexa-core com mais quatro núcleos de GPU e outros oito para Neural Engine — Foto: Divulgação/Apple

Falando sobre armazenamento, a Apple disponibilizou o aparelho em duas versões — com 64 GB ou 128 GB. O XR não possui slot para cartão de memória, assim como os outros celulares da maçã. Isso pode ser considerado um ponto positivo, já que o celular é de 2018 e tem a mesma característica de seus sucessores.

Bateria

Com bateria de 2.942 mAh, o iPhone XR pode oferecer 65 horas de reprodução de áudio e até 16 horas de reprodução de vídeo. Em um teste realizado pelo TechTudo em 2019, o aparelho permaneceu quase 16 horas ligado ininterruptamente, com direito a uma hora de música por streaming e uma hora de exibição de vídeo.

6 de 7 Homem usando iPhone XR — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo Homem usando iPhone XR — Foto: Bruno De Blasi/TechTudo

Hoje, o atual e mais caro aparelho da maçã, o iPhone 14 Pro Max, possui bateria de 4.323 mAh. Provando ainda estar no páreo, o XR suporta carregamento rápido, de até 15 W, além de ser compatível com carregamento sem fio, no padrão Qi.

Versão do sistema e recursos extras

A versão de fábrica do iPhone XR roda o iOS 12. Em junho, a Apple anunciou a lista de aparelhos que receberiam a atualização para o sistema mais atual, o iOS 17, e o XR estava presente. Vale lembrar que, desde o iPhone 5, a fabricante oferece updates de software para o aparelho por uma média de até cinco anos.

7 de 7 iOS 17 é o sistema operacional mais recente do iPhone — Foto: Reprodução/Rafapress iOS 17 é o sistema operacional mais recente do iPhone — Foto: Reprodução/Rafapress

Falando sobre outras funcionalidades presentes no aparelho, o XR possui classificação de resistência à água e poeira IP67, o que significa que ele pode suportar imersão em até 1 metro de água doce por até 30 minutos. O aparelho também tem suporte para os divertidos Animojis e Memoji. Outra tecnologia atual presente no celular da maçã é o NFC, que garante pagamento por aproximação. O iPhone XR conta ainda com suporte ao Apple Pay.

Preço

O iPhone XR chegou ao mercado nacional com o valor de R$ 5.199, mas hoje é possível encontrar o aparelho por apenas R$ 2.499 na Amazon. O consumidor pode ainda escolher entre as cores azul e preto.

Com informações de GSM Arena e Apple.

