iPlace é confiável? Tudo sobre loja que vende iPhone e carregador e mais

A iPlace é uma revendedora de produtos e acessórios para dispositivos Apple presente em todo o país. Fundada em 2011, a empresa é a única do Brasil a possuir o selo Apple Premium Resellers (APR ou Revendedores Premium da Apple, em português), classificação emitida pela própria maçã para companhias reconhecidas por fornecer suporte superior ao cliente. A distinção coloca a iPlace em um patamar elevado no que diz respeito a atendimento, soluções e produtos oferecidos aos consumidores.

O TechTudo conversou com o diretor geral da iPlace para entender o que faz dela uma empresa diferente e qual a sua gama de produtos oferecidos no mercado brasileiro — e se eles são considerados originais da Apple. Além disso, a reputação da loja também foi analisada, para saber qual a opinião dos consumidores sobre o serviço. Entenda, nas linhas a seguir, se a iPlace é confiável, o que é possível comprar nas lojas e o significado do selo Apple Premium Resellers.

A iPlace é confiável?

A iPlace possui o selo de Apple Premium Resellers (APR), classificação emitida pela Apple para empresas reconhecidas por fornecer apoio superior ao cliente, com foco na solução, serviços e suporte. Essas companhias, de acordo com a maçã, oferecem atendimento completo de uma equipe treinada, demonstrações práticas, conselhos de especialistas na hora da compra, treinamentos e workshops, além de um conjunto completo de software e acessórios.

Segundo o site oficial da Apple, a iPlace é a única empresa brasileira classificada como APR. Outras companhias nacionais possuem o selo de Apple Authorized Reseller (AAR) e Apple Authorized Enterprise Reseller (AAER) — outras classificações destinadas a revendedores. De acordo com o diretor geral da iPlace, Wagner Alledo, a empresa é a “maior Apple Premium Reseller da América Latina”.

“Adicionalmente, a empresa tornou-se recentemente uma Apple Authorized Enterprise Reseller (AAER) por meio da iPlace Corporativo, frente B2B [venda para empresas] da marca, complementando sua expertise com soluções para implementações empresariais em escala no Brasil. A iPlace Corporativo se consolida como a única empresa capaz de oferecer todas as soluções necessárias para a adoção de produtos Apple em empresas no Brasil, com uma equipe de especialistas certificados”, disse o executivo.

No Reclame Aqui, a reputação da iPlace é considerada “Boa”, com nota de 7,5 (de um total de 10) até a última atualização desta matéria. A maioria das reclamações é sobre celulares e acessórios para smartphone. Também existem notificações sobre produtos como carregadores e atraso na entrega. Segundo a plataforma, a empresa resolveu 81,3% dos problemas cadastrados no site e respondeu a 99,3% das queixas dos clientes.

Origem da iPlace, lojas físicas e entregas pelo Brasil

A iPlace foi fundada em 2011, no Rio Grande do Sul, pelo grupo Herval. A organização tem 63 anos e possui mais de 15 empresas em diferentes segmentos no mercado, como móveis, colchões, consórcios, seguros, construção, entre outros.

Atualmente a iPlace afirma ter 144 unidades no Brasil, distribuídas em 83 cidades de todos os estados brasileiros, com exceção do Piauí. Também há um estabelecimento em Montevidéu, no Uruguai, inaugurado em 2021. Segundo Wagner, a iPlace faz entrega para qualquer cidade do Brasil, tanto para clientes pessoa física quanto para remessas B2B, destinada a outras empresas.

iPhone, Apple Watch e caixinhas de som: quais produtos são vendidos na iPlace?

A iPlace diz oferecer todo o ecossistema de produtos Apple, que contempla iPhone, iPad, Mac, AirPods e Apple Watch. Além disso, a empresa também comercializa itens de uma marca própria, a “Originais iPlace”, que possui acessórios para todos os dispositivos da maçã, como capinhas para celular, pulseiras para Apple Watch e pastas para MacBook – as “sleeves”.

Produtos de outros segmentos também podem ser comprados nas lojas da marca, como caixinhas de som. A empresa lançou recentemente uma nova linha de alto-falantes portáteis “Connect S50” e “Energie L55”, que possuem design semelhante às caixas mais famosas do mercado, como as da JBL, com preços a partir de R$ 1.079,10.

No catálogo da empresa também há espaço para smartTVs; itens para casa como câmeras, sensores e lâmpadas inteligentes; microfones; soundbars; periféricos como mouse e teclado gamer; películas para celular, além de diversos modelos de mochila.

Os carregadores da iPlace são originais?

O catálogo da iPlace possui carregadores de diferentes potências, oferecendo opções com 20w, 30w e até 35w, com carregamento rápido, além dos Magsafe, modalidade sem fio que tem carga superior. Porém, os carregadores da linha “Originais iPlace” não são oficiais da Apple.

Contudo, a empresa afirma que os cabos da sua linha própria de produtos utilizam conectores originais Apple que possuem certificação MFI. O selo foi criado pela maçã para identificar produtos confiáveis e que foram desenvolvidos para atender aos padrões de desempenho da empresa.

Apesar disso, a empresa também comercializa carregadores de outras marcas que não possuem o licenciamento MFI. Ou seja, na hora da compra, vale conferir se o produto possui essa homologação da Apple para uma utilização segura.

No ReclameAqui, é possível encontrar reclamações de consumidores sobre problemas no carregamento com equipamentos comprados na iPlace, mesmo com cabos que possuem certificação da Apple. Alguns relatos falam sobre mal contato na conexão, falha no carregamento e inconsistências no nível da bateria após a carga. Também há relatos de problemas a respeito da garantia dos produtos.

Serviços da iPlace

Em relação à compra do iPhone, uma das opções oferecidas pela empresa é o programa iPlaceClub, um plano de assinatura mensal que oferece um novo celular com parcelas mensais mais baratas do que o valor tradicional cobrado no mercado. Em contrapartida, o cliente precisa devolver o aparelho ao final do período de 21 meses, podendo iniciar um novo plano para adquirir um outro smartphone — programa semelhante ao "iPhone para Sempre", do Itaú.

Na iPlace, o usuário também tem acesso ao serviço “Buyback”, que nada mais é do que você entregar seu iPhone usado na hora da compra de um aparelho novo, garantindo desconto no valor final. Esse processo pode ser feito online ou em lojas físicas.

“No B2B, lançamos em junho mais de 15 serviços para atuar desde avaliação e diagnóstico do cenário do cliente, migração e compatibilização de estruturas, passando pelo gerenciamento de projetos até implantação facilitada e suporte dos dispositivos, incluindo um time experiente para atender grandes empresas e rigorosos indicadores de qualidade”, afirmou Alledo. O executivo completou que a loja também oferece assistência técnica, seguro e formas de aquisição facilitadas.

