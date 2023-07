Kindle 11ª Geração: veja ficha técnica, preço e lançamento

O Kindle 11ª Geração foi lançado em 2022 e é o modelo mais recente do leitor de e-books da Amazon , além de ser também o mais barato do catálogo atual. Como novidades, o e-reader traz o dobro do armazenamento em relação ao modelo de 10ª Geração , lançado em abril de 2019, é mais leve e possui maior definição de tela, com 300 ppi. O dispositivo foi lançado por R$ 499, mas ocasionalmente aparece em promoção por R$ 399 , como no caso do evento Amazon Prime Day, que ocorre entre os dias 11 e 12 de julho.

O novo Kindle pesa apenas 158 gramas e, segundo a página oficial, foi produzido com materiais sustentáveis, sendo de 30% a 75% de plásticos reciclados e 90% de magnésio reciclado. A Amazon garante que o dispositivo terá atualizações de segurança por pelo menos mais quatro anos após sair do catálogo. Nas linhas a seguir, veja a ficha técnica completa do Kindle 11ª Geração.

2 de 6 Kindle 11ª Geração na cor azul; aparelho tem maior armazenamento e definição de tela — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 11ª Geração na cor azul; aparelho tem maior armazenamento e definição de tela — Foto: Divulgação/Amazon

Ficha Técnica do Kindle de 11ª Geração

Lançamento no Brasil: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 499

Tela: 6 polegadas

Iluminação: 4 LEDs

Resolução de tela: 300 ppi

Armazenamento: 16 GB

Conexão sem fio: Wi-Fi

Bateria: até 6 semanas

Dimensões: 157,8 x 108,6 x 8 mm

Peso: 158 gramas

Cores: azul ou preto

Tela e design do Kindle 11ª Geração

O Kindle 11ª Geração traz uma tela antirreflexo de 6 polegadas e iluminação própria, composta por quatro LEDs. Entretanto, todas essas especificações são iguais ao modelo anterior. A novidade aqui são somente os 300 ppi de definição, contra os 167 ppi do Kindle 10ª Geração. Vale ressaltar que esta é a primeira vez que um Kindle de entrada tem a mesma resolução do Kindle Paperwhite e do Kindle Oasis, modelos que são bem mais caros.

3 de 6 Kindle 11ª Geração é menor e mais leve do que o modelo anterior — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 11ª Geração é menor e mais leve do que o modelo anterior — Foto: Divulgação/Amazon

Apesar de ter a mesma resolução dos outros modelos, o Kindle básico perde para os demais no tamanho do display, uma vez que o Kindle Paperwhite tem 6,8” e o Kindle Oasis tem 7”. Ele também se diferencia pela quantidade de pontos de LED: o Paperwhite e o Oasis possuem 17 e 25 pontos de iluminação, respectivamente. Vale ressaltar que todos esses elementos podem influenciar na experiência de leitura.

O modelo possui brilho ajustável e um “modo noturno”, que deixa todo o sistema em tons mais escuros. O recurso ajuda a aliviar o desconforto com a claridade e é especialmente interessante para leitores com olhos mais sensíveis.

Armazenamento do Kindle 11ª Geração

O Kindle 11ª Geração traz 16 GB de armazenamento interno. O número representa o dobro da geração anterior, mas é o mesmo do Kindle Paperwhite atual. Ambos, aliás, só perdem para o Paperwhite Signature Edition e o Kindle Oasis, os quais podem chegar aos 32 GB de espaço. De qualquer maneira, a fabricante garante que 16 GB é um tamanho suficiente para guardar “milhares” de livros digitais.

4 de 6 Kindle 11ª geração em modo escuro — Foto: Divulgação/Amazon Kindle 11ª geração em modo escuro — Foto: Divulgação/Amazon

Além dos formatos padrão aceitos pelo Kindle, como Kindle 8 (AZW3) e Kindle (AZW), o e-reader também tem compatibilidade com os formatos TXT, PDF, HTML e DOC. O dispositivo suporta ainda EPUB e os formatos de imagem JPEG, GIF e PNG. A partir da entrada USB-C e do uso de cabo compatível, é possível transferir diversos arquivos para o aparelho.

Bateria do Kindle 11ª Geração

Segundo as especificações do site oficial, o Kindle 11ª Geração tende a ter uma autonomia de uso de até 6 semanas com apenas uma recarga na bateria. A estimativa, vale ressaltar, é baseada em testes de laboratório e pode variar conforme o uso normal do dia a dia. Para a Amazon, esse tempo de duração pode ser atingido somente se o usuário fizer uma leitura diária de apenas 30 minutos com iluminação no máximo na escala 13 e com Wi-Fi desligado.

5 de 6 Novo Kindle lançado em 2022 está menor do que o seu antecessor — Foto: Reprodução/Amazon Novo Kindle lançado em 2022 está menor do que o seu antecessor — Foto: Reprodução/Amazon

As especificações técnicas do modelo indicam que a bateria pode ser totalmente carregada em 4 horas quando conectada à porta USB do computador, ou em cerca de 2 horas quando ligada em uma tomada de energia elétrica de 9 W.

Recursos adicionais

Entre os recursos adicionais do e-reader está o Kindle Unlimited, um programa de assinatura vendido separadamente que dá acesso a boa parte do catálogo de livros digitais hospedados na Amazon. O leitor pode baixar a publicação para o seu dispositivo sempre que quiser e ler sem limites de tempo. O Kindle Unlimited está incluso na assinatura do Amazon Prime, que custa R$ 14,90 ao mês ou ou R$ 119 ao ano.

6 de 6 O Kindle pode ser usado sob o sol sem reflexo — Foto: Reprodução/Amazon O Kindle pode ser usado sob o sol sem reflexo — Foto: Reprodução/Amazon

O sistema operacional do Kindle possui recursos de acessibilidade que permitem aumentar a fonte do texto, ajustar o brilho e até inverter as cores preto e branco. Também é possível ajustar o espaço das margens das páginas e entre as linhas. Vale ressaltar que algumas dessas opções podem não estar disponíveis em documentos pessoais importados para o aparelho, como DOCs ou PDFs.

O Kindle 11ª Geração é compatível com redes Wi-Fi com alcance de 2,4 GHz e 5,0 GHz. Não é preciso cabos ou computador para transferir os livros adquiridos na loja virtual da Amazon. O aparelho não possui suporte para Bluetooth e NFC.

Preço do Kindle 11ª Geração

O Kindle chegou ao Brasil pelo preço de R$ 499 em fevereiro do ano passado, mas pode ser encontrado no Amazon Prime Day pelo valor promocional de R$ 399. A Amazon também vende uma série de acessórios para o aparelho, como o adaptador de energia original por R$ 99 e a capa de tecido preta por R$ 129.

Com informações de Amazon

