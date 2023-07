Kuroko no Basket: confira sinopse, personagens e onde assistir ao anime

Kuroko no Basket, também conhecido como Kuroko's Basketball, é um dos animes de esporte mais populares da última década. A série japonesa de basquete, disponível atualmente na Netflix e Crunchyroll , possui três temporadas de 25 episódios, lançados entre 2012 e 2015. Até o momento, no entanto, não há informações oficiais da chegada de uma 4° temporada.

A trama da animação, que também conta com um filme de 2017, é baseada no mangá produzido por Tadatoshi Fujimaki. Se gosta de animes desse estilo, confira, a seguir, mais detalhes de Kuroko no Basket, como sinopse, personagens e trailer.

Enredo de Kuroko no Basket

O anime traz a história de Kuroko Tetsuya, um atleta que ficou conhecido como o "jogador fantasma" da grande "Geração Milagrosa" da escola fundamental de Teiko. No ensino médio, desavenças separam a equipe e Kuroko se junta ao Seirin High, buscando vencer o torneio nacional e provar o valor da sua maneira de jogar basquete.

Kuroko Tetsuya

Protagonista do enredo, Kuroko é um calouro do Seirin High que fez parte da famosa Geração Milagrosa e ficou conhecido como o "sexto jogador fantasma" do elenco. Apesar de inicialmente não demonstrar muitas habilidades no basquete, o garoto se mostra praticamente um gênio dos passes, precisando apenas de um toque para deixar seus companheiros na cara da cesta.

Durante sua trajetória, Kuroko se mostra uma pessoa reservada, mas firme quando necessário. Ele se tornou o principal parceiro de diversos atletas, como Aomine Daika, Kiyoshi Teppei e especialmente, Kagami Taiga.

Kagami Taiga

Kagami é o coprotagonista do anime e o jogador mais habilidoso do Seirin High. Ele passou boa parte da sua vida nos Estados Unidos, onde aprendeu a jogar basquete e amar o esporte. Após voltar ao Japão, Kagami tem o desejo de se tornar o melhor jogador do país e forma uma dupla quase imbatível com Kuroko, além de estar sempre fazendo duelos memoráveis com os craques da Geração Milagrosa.

Talentoso, mas esquentado, Kagami despreza a capacidade de Kuroko em um primeiro momento. No entanto, ele aprende a apreciar seu companheiro e deixa a arrogância de lado em busca do seu objetivo maior.

Kise Ryota

Além de ser um dos membros da Geração Milagrosa de Teiko, Kise faz trabalhos como modelo e é um dos jogadores mais populares fora das quadras. Ele possui uma capacidade que permite "copiar" rapidamente as habilidades de outros atletas, o que lhe rendeu o apelido de "Cópia Perfeita". Por ter essa técnica, Kise se mostrou inicialmente entediado com o basquete, mas se transforma em um jogador dedicado após seus anos no esporte, sendo o craque do Kaijo High.

Midorima Shintaro

Midorima é o principal jogador do Shutoku High e foi o arremessador mais consistente da Geração Milagrosa. Independente da sua posição na quadra, o garoto tinha a capacidade de acertar cestas de três pontos incríveis, que traziam uma vantagem considerável para sua equipe. Ele é metódico e acredita fielmente em horóscopos, sempre levando consigo alguns itens de sorte. A princípio, Midorima agia de forma superior aos companheiros, mas, aos poucos, ele se mostra aberto a confiar em seu time.

Aomine Daiki

Aomine é tido como o jogador que foi o principal pontuador da Geração Milagrosa, além de um dos primeiros parceiros de Kuroko. Por sua incrível capacidade técnica, ele não conseguiu encontrar um rival à altura no ensino fundamental. Com isso, o garoto começou a faltar treinos e a se desleixar no basquete, perdendo seu apreço pelo esporte. No ensino médio, Aomine chega ao Touo High e desperta novamente sua paixão após enfrentar Kuroko e Kagami algumas vezes.

Murasakibara Atsushi

Pivô da Geração Milagrosa, Murasakibara era o jogador mais alto da Teiko, com mais de dois metros de altura. Apesar dessa característica e de possuir a capacidade de dominar seus adversários tanto na defesa quanto no ataque, ele não joga basquete por prazer, apenas por se sair bem nas partidas. Dono de uma personalidade infantil, o garoto ingressa na equipe do Yosen High, embora ainda demonstre desleixo e desinteresse pelo jogo.

Akashi Seijuro

Akashi foi o capitão da Geração Milagrosa e, por um bom tempo, foi uma pessoa solícita e compreensível. No entanto, alguns acontecimentos o transformam em uma pessoa fria, arrogante e com um certo complexo de superioridade. Por ter duas personalidades, ele é um jogador imprevisível e possui uma perspicácia para a liderança, além de ter uma visão de jogo diferenciada. Até por isso, o garoto se torna rapidamente o capitão do Rakuzan High, mesmo sendo apenas um calouro.

Kiyoshi Teppei

Conhecido como "Coração de Ferro", Kiyoshi é um atleta do segundo ano e fundador do clube de basquete do Seirin High, sendo um dos antigos integrantes dos "Reis sem Coroa" -- equipe do fundamental que foi quase tão boa quanto a Geração Milagrosa.

Alegre e amigável, ele sofre com uma lesão no joelho que deixa em dúvidas seu futuro no basquete. Apesar disso, o garoto está sempre tentando ajudar seus companheiros de quadra, principalmente Aida Riko, treinadora do Seirin, e Hyuga Junpei, seu amigo mais próximo.

Aida Riko

Riko é a rigorosa treinadora da equipe do Seirin High. Ela é filha de Aida Kagetora, ex-jogador da seleção japonesa, e tem a habilidade de "escanear" os detalhes físicos dos atletas, o que serve como vantagem para estratégias e táticas. Na construção do clube do Seirin, Riko é chamada por Kiyoshi para ser a técnica do time. Apesar de relutar no início, ela aceita o desafio e leva a sério a sua função, com muito estudo e preparação.

Hyuga Junpei

Hyuga é o capitão do Seirin High e o principal arremessador de três pontos da equipe. Antes disso, ele tinha uma personalidade irritadiça e queria esquecer o basquete após decepções no fundamental. Contudo, ele é convencido por Kiyoshi a seguir jogando no ensino médio, se tornando o líder do elenco. Embora seja uma pessoa descontraída, o capitão não pensa duas vezes em chamar a atenção dos seus companheiros quando preciso.

Momoi Satsuki

Momoi era a gerente da Teiko e uma pessoa próxima de todos os integrantes da Geração Milagrosa, especialmente Kuroko, por quem é apaixonada. No ensino médio, a garota se torna a gerente da Touo High e costuma ficar atenta aos passos de Aomine, devido à longa amizade dos dois. Momoi é uma integrante proficiente da comissão técnica, já que ela prevê analiticamente as jogadas mais fortes dos atletas na quadra e auxilia nos lances e estratégias que a Touo deve fazer em seguida.

Com informações de IMDb, Gamerant e Crunchyroll

