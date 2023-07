League of Legends (LOL): como desinstalar, instalar e reinstalar no PC

É possível desinstalar, instalar e reinstalar League of Legends (LoL), popular jogo de estratégia gratuito desenvolvido pela Riot Games , em poucos passos. Vale reforçar que a desinstalação não é definitiva. O procedimento pode ser repetido quantas vezes o gamer quiser, assim como a instalação. Além disso, o título não exige tanto de seu PC ou Mac , mas raros erros podem acontecer durante o processo. Confira, a seguir, como instalar, desinstalar e reinstalar League of Legends (LoL). O TechTudo também lista as principais falhas que podem ocorrer na instalação e ensina como resolver.

2 de 25 Veja como desinstalar, instalar e reinstalar o League of Legends no PC — Foto: Divulgação/Riot Games Veja como desinstalar, instalar e reinstalar o League of Legends no PC — Foto: Divulgação/Riot Games

LOL: como instalar, desinstalar e reinstalar no PC? Confira o guia completo!

O TechTudo reuniu abaixo seis tópicos para quem deseja desinstalar, instalar ou reinstalar o League of Legends, além de outras dicas. No índice a seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

Como baixar e instalar o LoL no PC ou notebook (Windows, Linux e Mac); Como desinstalar o LoL; Como ver se os arquivos do LoL foram removidos; Como reinstalar o LoL; Como mudar o idioma do League of Legends; Quanto tempo demora para instalar League of Legends.

3 de 25 Como baixar e instalar o LoL no PC ou notebook — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Como baixar e instalar o LoL no PC ou notebook — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

1. Como baixar e instalar o LoL no PC ou notebook (Windows, Linux e Mac)

Antes de partirmos para o passo a passo sobre como instalar o League of Legends em seu computador, é importante verificar os requisitos mínimos e máximos para ter certeza se ele rodará na sua máquina. Confira, na tabela abaixo, quais são os requisitos para o sistema operacional Windows. É importante antecipar que o LoL deixou de dar suporte para o Windows de 32 bits no dia 4 de abril de 2023. Ou seja, é necessário utilizar da versão de 64 bits do sistema operacional para jogar. Isso vale tanto para o MOBA como para o TeamFight Tactics (TFT), Auto Chess presente dentro do LoL.

League of Legends – Requisitos Mínimos e Máximos (Windows) Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados Processador (CPU) Intel Core i3-530 ou AMD A6-3650 Intel Core I5-3300 e AMD Ryze 3 1200 Recursos da CPU SSE3 SSE4 Placa de vídeo (GPU) NVidia GeForce 9600GT ou AMD HD 6570 NVidia GeForce 560 ou AMD Radeon HD 6950 Recursos da GPU Hardware compatível com DX10 Hardware compatível com DX11 VRAM 1 GB 2 GB Espaço livre de armazenamento 16 GB (HDD) 16 GB (SSD) Versões do Sistema Operacional Windows 7, 8, 10, 11 Windows 11 Arquitetura do Sistema Operacional x64 x64 Memória RAM 2 GB 4 GB Configuração gráfica recomendada Baixa Alta Resolução recomendada 1024x768 1920x1080

Na tabela seguinte, estarão os requisitos para o sistema do Mac. A Riot Games também destaca que o LoL não conta com suporte para o MacOS 12 e 13 por enquanto.

League of Legends – Requisitos Mínimos e Máximos (Mac) Requisitos Mínimos Requisitos Recomendados Processador (CPU) Intel Core i5-750 Intel Core i5-3300 Recursos da CPU SSE2 SS23 Placa de vídeo (GPU) AMD HD 6570 ou Intel HD 4600 Integrated Graphics AMD Radeon HD 6950 ou Intel UHD 630 Integrated Graphics VRAM 1 GB 2 GB Espaço livre de armazenamento 12 GB (HDD) 16 GB (SSD) Versões do Sistema Operacional MacOS 10.12 MacOS 11 (não há suporte para MacOS 12 e 13 no momento) Arquitetura do Sistema Operacional x64 x64 Memória RAM 2 GB 4 GB Configuração gráfica recomendada Baixa Alta Resolução recomendada 1024x768 1920x1080

Caso sua máquina tenha os requisitos necessários para rodar o MOBA, você já pode partir para a instalação. Veja o passo a passo de como instalar o LoL:

Passo 1. Entre no portal oficial do League of Legends (https://www.leagueoflegends.com/pt-br/). Você pode clicar em "Jogue Agora", na parte superior direita da tela principal, ou em "Jogue de Graça", logo ao centro;

4 de 25 Página inicial do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Página inicial do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Antes de realizar o download, é preciso se registrar com uma conta Riot Games. Digite seu e-mail no espaço logo ao centro da página e clique em "Começar";

5 de 25 Iniciando o processo para criar uma conta Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Iniciando o processo para criar uma conta Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Coloque sua data de nascimento e clique em "Avançar";

6 de 25 Coloque sua data de nascimento para continuar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Coloque sua data de nascimento para continuar — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Escolha seu nome de usuário e uma senha forte que contenha letras e números. Depois, marque a caixa com o texto "Concordo com os Termos de Serviço e com o processamento de meus dados de acordo com o Aviso de Privacidade". Se desejar, marque a caixa logo abaixo com o texto "Receber eventuais e-mails da Riot Games". Para finalizar, clique em "Avançar". Vale lembrar que o nome de usuário não será o seu apelido no League of Legends. Trata-se apenas da forma como será realizada o login na conta;

7 de 25 Criando nome de usuário e senha para sua conta — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Criando nome de usuário e senha para sua conta — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. O portal pedirá para você conferir suas informações. Se tudo estiver correto, clique em "Entrar Agora";

8 de 25 Finalizando a criação da conta — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Finalizando a criação da conta — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 6. Logo em seguida, você será redirecionado para uma página com o link do download do instalador do League of Legends. Clique em "Baixar para Windows". Caso você esteja utilizando Mac, use a opção abaixo, "Baixar Instalador para o Mac". Depois, salve o instalador na pasta de sua preferência;

9 de 25 Baixando o instalador do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Baixando o instalador do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 7. Na pasta que você salvou o arquivo, clique no instalador;

10 de 25 Instalador do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Instalador do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 8. Uma pequena janela abrirá a seguir. Clique em "Instalar". Note que ali há a informação do tamanho do arquivo que você estará baixando;

11 de 25 Iniciando a instalação do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Iniciando a instalação do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 9. Enquanto o League of Legends está sendo baixado, você poderá fazer o login no aplicativo. Utilize das informações que você colocou nos passos anteriores e clique no quadrado vermelho logo abaixo;

12 de 25 Fazendo login com sua conta Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Fazendo login com sua conta Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 10. Após fazer o login, será necessário concordar com os termos de serviço. Role a janela até o final para que a opção "Aceitar" apareça para clicar;

13 de 25 Aceitando os termos de serviço da Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Aceitando os termos de serviço da Riot Games — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 11. Assim que o download se encerrar, aparecerá o link "Jogar". Clique para entrar no jogo;

14 de 25 Clique em "Jogar" para entrar no jogo — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Clique em "Jogar" para entrar no jogo — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 12. Antes de entrar no MOBA, você precisa concordar com algumas frases explicando algumas atitudes a serem tomas durante sua jogatina. Após marcar tudo, clique em "Tô Dentro";

15 de 25 Marque as opções para prosseguir — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Marque as opções para prosseguir — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 13. Por fim, escolha seu apelido. Como mencionado anteriormente, seu nome de usuário serve apenas para realizar o acesso em sua conta League of Legends. Digite o nickname e finalize clicando em "Começar".

16 de 25 Colocando o apelido no LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Colocando o apelido no LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

O processo de instalação é bastante simples e raramente haverá estresse se você seguir todos os requisitos e lembrar as versões de sistema operacional que a Riot Games tem suporte. Contudo, se você encontrou algum problema, uma das soluções, tanto para Windows como para Mac, pode ser atualizar o seu sistema. Em relação ao Windows, você ainda pode tentar executar o instalador do League of Legends como administrador e desativar temporariamente o seu firewall.

2. Como desinstalar o LoL

Desinstalar o League of Legends também é um processo simples. Você pode tomar essa decisão caso não queira mais jogar ou precise realizar uma reinstalação do game. Confira, a seguir, como desinstalar o jogo.

Passo 1. Na barra de pesquisa, procure por "Painel de Controle";

17 de 25 Procurando pelo Painel de Controle no Windows — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Procurando pelo Painel de Controle no Windows — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Já na janela do painel, clique em "Desinstalar um programa";

18 de 25 Opção para desinstalar seus programas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Opção para desinstalar seus programas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Na lista de todos os seus programas instalados, procure por "League of Legends" e clique duas vezes;

19 de 25 LoL estará na lista de programas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu LoL estará na lista de programas — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. Em um processo bastante rápido, o jogo será desinstalado.

20 de 25 LoL sendo desinstalado — Foto: Reprodução/Victor de Abreu LoL sendo desinstalado — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

3. Como ver se os arquivos do LoL foram removidos

A desinstalação sozinha não excluiu todos os arquivos do League of Legends presentes em seu computador. Para realizar a limpeza completa, é necessário ir até a pasta de instalação. Caso você não tenha modificado o local no momento da instalação, o jogo estará em uma pasta de nome "Riot Games" na unidade C: do computador. Clique na pasta e exclua todo o conteúdo na pasta seguinte, "Riot Client". O caminho completo é : Este Computador > Disco Local (C:) > Riot Games > Riot Client.

21 de 25 Arquivos restantes após a desinstalação do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Arquivos restantes após a desinstalação do LoL — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

4. Como reinstalar o LoL

Para reinstalar o LoL com o objetivo de resolver algum problema, você pode seguir exatamente os passos da desinstalação e da remoção de arquivos restantes nos passos anteriores. Entretanto, é recomendado que você reinicie o computador após remover os arquivos para aumentar as chances da reinstalação resolver seu problema. Depois de reiniciar, tudo o que você precisa fazer é ir até o arquivo de instalação do LoL e seguir todo o processo para baixá-lo mais uma vez.

22 de 25 Instalador do LoL tentará reparar qualquer problema em seu game na reinstalação — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Instalador do LoL tentará reparar qualquer problema em seu game na reinstalação — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

5. Como mudar o idioma do League of Legends

Mudar o idioma no LoL é um pouco mais complicado, mas basta seguir um tutorial para fazer a alteração sem grandes dificuldades. Em resumo, você precisa ir até a pasta de instalação do MOBA, conforme já vimos em tópicos anteriores e fazer as alterações necessárias no arquivo LeagueClient.exe. Vale lembrar que, por padrão para os brasileiros, o jogo já estará em português, tanto os textos como a dublagem. Essa é uma opção totalmente opcional.

5. Quanto tempo demora para instalar League of Legends

O tempo de instalação do LoL depende da velocidade de sua internet. Na realização do tutorial, foi utilizada uma internet com velocidade de 250 MB, o suficiente para a instalação inicial ser encerrada em cerca de um minuto.

23 de 25 A instalação do League of Legends é bastante rápida — Foto: Reprodução/Victor de Abreu A instalação do League of Legends é bastante rápida — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Entretanto, o client ainda fará as atualizações necessárias quando você entrar no jogo. Esse processo pode ser um pouco mais demorado, dependendo daquilo que está sendo baixado. Ainda assim, com a mesma velocidade de internet, a atualização durou pouco mais de 10 minutos.

24 de 25 Client do LoL ainda fará as últimas atualizações necessárias. Esse processo demorará um pouco mais — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Client do LoL ainda fará as últimas atualizações necessárias. Esse processo demorará um pouco mais — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

6. Lista com principais erros de instalação do LoL e como resolver

A Riot Games oferece um programa para a resolução dos principais problemas que jogadores podem enfrentar jogando League of Legends, como o jogo fechando inesperadamente ou problemas para se conectar, por exemplo. Veja como funciona o programa e outras possíveis soluções caso a solução da Riot não funcione:

Ferramenta de Reparo Hextec

A Riot Games disponibiliza a Ferramenta de Reparo Hextec para você baixar no Windows ou no Mac. Esse aplicativo fará de forma automática alguns processos, como simplificar a atualização, fazer a reinstalação do jogo e gerenciar o firewall, além de informar se sua região está passando por algum problema. Se o programa não encontrar a solução, ele ainda pode reunir informações de seu sistema e dos registros do LoL em uma pasta zip. Essa pasta você deve enviar em um ticket para a Riot Games, onde você explicará o problema e as soluções que não deram certo da Ferramenta de Reparo Hextec. Vale lembrar, no entanto, que essa pasta só pode ser criada no sistema Windows por enquanto.

25 de 25 Ferramenta de Reparo Hextec — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Ferramenta de Reparo Hextec — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

LoL fechando de repente

O fechamento repentino do LoL enquanto você joga pode ocorrer por uma série de razões. Por isso, é recomendado que você tente todas as soluções, antes de pedir assistência por ticket com a Riot Games. Entre as soluções, estão voltar e verificar os requisitos mínimos do sistema, atualizar os drivers (CPU, placa mãe, placa de vídeo, etc), atualizar seu sistema operacional e colocar suas configurações gráficas no mínimo.

Preso em uma tela preta, de carregamento ou no saguão

Quando esse problema ocorrer com frequência, tente fechar o jogo e executá-lo como administrador, atualizar o sistema operacional, realizar uma inicialização limpa (Windows) ou, no último caso, reinstalar o game.

Problemas de conexão

Geralmente, problemas de conexão, como quedas frequentes e ping alto, tem como principal culpado o seu provedor de internet. Porém, é possível tirar a dúvida definitiva realizando algumas mudanças. Por exemplo, se você utiliza de wi-fi, tente uma conexão com fio. Também não é recomendado utilizar de proxies ou conexões VPN. Por fim, atualize os drivers de rede.

FPS baixo

O FPS baixo atrapalha bastante na jogatina devido aos constantes travamentos, principalmente quando há muitos efeitos na tela. A principal forma de aumentar seu FPS é diminuir a qualidade gráfica do League of Legends. Apertando a tecla "ESC" durante o jogo, você pode acessar uma série de opções diferentes. Procure a parte gráfica do LoL e coloque todas as configurações no mínimo possível. Preste atenção também nas opções de interface e desmarque efeitos como "Ativar animações da interface", "Exibir moldura do alvo ao atacar", "Exibir linha de projéteis" e "Exibir círculo de alcance de ataque". Ainda há o último recurso nas configurações: desativar todos os sons.

Se as configurações novas não funcionarem, talvez o problema esteja em seu computador. Na parte de hardware, leve para um técnico realizar uma limpeza de sua máquina ou faça você mesmo se possuir conhecimento para tal. Assim, você pode afastar qualquer problema de superaquecimento. Agora, em relação ao seu sistema, há muitas opções, como fechar programas quando estiver jogando, limpar registros, atualizar drivers, conferir se não há vírus ou qualquer tipo de malware no computador, entre outros.

Tentando reconectar

A mensagem "Tentando Reconectar" aparece quando o jogo está tentando recuperar dados perdidos. Caso a mensagem apareça com frequência, sua primeira atitude é verificar os status do servidor (https://status.riotgames.com/?locale=pt_BR) para saber se o problema é com todos os jogadores. Se tudo estiver correto com o servidor da Riot Games, tente mudar para uma conexão com fio e fechar programas que consomem sua banda. Outras soluções são desativar o firewall e mudar suas configurações de DNS, o que podem ser feito pela Ferramenta de Reparo Hextec.

Com informações de Support League of Legends (1, 2, 3 e 4)

