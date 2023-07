Meus Sogros Tão pro Crime: conheça sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

O filme Meus Sogros Tão pro Crime estreou no catálogo da Netflix na última sexta-feira (7) e já lidera o Top 10 do streaming. Com direção de Tyler Spindel (Pai do Ano) e roteiro assinado por Evan Turner e Ben Zazove, a trama segue um gerente de banco que descobre que seus sogros são, na verdade, assaltantes foragidos. Estrelado por Adam DeVine e Nina Dobrev, a produção norte-americana é um projeto original da plataforma.

Com um pouco mais de uma hora e meia de duração, as filmagens do longa-metragem ocorreram em Atlanta, na Geórgia. Se você é fã de comédias com muita ação, confira mais detalhes de Meus Sogros Tão pro Crime, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 O filme Meus Sogros Tão pro Crime tem elenco encabeçado por Nina Dobrev e Adam DeVine — Foto: Divulgação/Netflix O filme Meus Sogros Tão pro Crime tem elenco encabeçado por Nina Dobrev e Adam DeVine — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de Meus Sogros Tão pro Crime

A trama gira em torno de Owen Browning (Adam DeVine), um gerente de banco bem-sucedido que está noivo de Parker (Dobrev). No entanto, dias antes de seu casamento com a jovem, o banco no qual trabalha é assaltado pelos Bandidos Fantasmas e, misteriosamente, os pais distantes da noiva aparecem para a festa de casamento deles, o que o faz suspeitar de que os sogros são os verdadeiros culpados pelo roubo.

Elenco

Estrelado por Adam DeVine (A Escolha Perfeita) no papel do protagonista Owen Browning e Nina Dobrev (The Vampire Diaries) interpretando Parker McDermott, o elenco de Meus Sogros Tão pro Crime ainda reúne nomes como Ellen Barkin (Vítimas de uma Paixão) dando vida à Lilly, Pierce Brosnan (007 contra GoldenEye) vivendo Billy, e Lauren Lapkus (A Missy Errada) como Phoebe King.

Além disso, juntam-se ao time de atuação Poorna Jagannathan (Eu Nunca), Richard Kind (Big Mouth), Michael Rooker (Guardiões da Galáxia Vol. 2) e Julie Hagerty (Ela é o Cara).

Repercussão

Apesar de popular entre os assinantes da Netflix, o filme Meus Sogros Tão pro Crime não agradou muito à crítica especializada. No site agregador IMDb, o longa tem nota 5,5, com base em 6,5 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o título tem um índice de aprovação de apenas 19% da crítica e 44% da audiência.

Sobre as reviews internacionais, como a do IndieWire, o jornalista David Ehrlich tece comentários negativos sobre o projeto, visto que "para um filme da Netflix que foi obviamente modificado de seu título original, e ainda mais obviamente feito pelo diretor de A Missy Errada, o longa de Tyler Spindel poderia ser muito pior".

Todd Jorgenson, do Cinemalogue, também não poupa críticas quanto ao desempenho do filme, alegando que "a construção é mais divertida do que a recompensa nesta combinação despreocupada de comédia assustadora e thriller de assalto que raramente sobe ao nível de seu elenco".

Confira o trailer de Meus Sogros Tão pro Crime:

