Mi Band 7: tudo sobre a pulseira inteligente da Xiaomi

O modelo tem como sucessora a Mi Band 7 Pro (oficialmente chamada de Redmi Smart Band Pro), com cara de relógio, tela maior e funcionamento aprimorado. Mas será que a pulseira inteligente Mi Band 7 vale a pena? A seguir, confira a ficha técnica e conheça todos os detalhes do wearable da marca chinesa.

FICHA TÉCNICA - XIAOMI SMART BAND 7 Especificações Xiaomi Smart Band 7 Data de lançamento Maio de 2022 Preço de lançamento R$ 599,99 Tamanho da tela 1,62 polegada Resolução da tela 192 x 490 pixels Compatibilidade Android 6.0 ou posterior e iOS 10 ou posterior Conectividade Bluetooth 5.2 LE Modos de exercício Mais de 110 exercícios e cinco automáticos: corrida ao ar livre, caminhada, esteira, máquina de remo e elíptico Bateria 180 mAh (cerca de 14 dias de uso) Resistência à água 5 ATM Dimensões e peso 46,5 x 20,7 x 12,25 mm; 13,5 gramas Cores Preto

Tela e design

A Mi Band 7 possui uma área de visualização 25% maior que suas antecessoras, de acordo com a fabricante. Ao todo, o painel possui 1,62 polegada e é sustentado pela resolução de 192 x 490 pixels. A tela AMOLED colorida conta com 100 níveis de ajustes de brilho, mantendo a visualização de informações mesmo em ambientes com muita iluminação.

Seguindo as gerações anteriores, a Xiaomi manteve o formato de pílula da pulseira fitness. O mesmo acontece com as pulseiras que podem ser facilmente trocadas, repetindo a receita do passado. A marca chinesa também continuou a oferecer o conector magnético na parte de trás para carregar a bateria.

No Brasil, a Xiaomi vende o wearable apenas na cor preta. Mas os usuários podem comprar outras pulseiras oficiais de várias cores: verde, azul, laranja, rosa, marfim e camuflado. Ao todo, a Mi Band 7 possui mais de 100 temas para o relógio.

Funcionalidades e recursos adicionais

A Xiaomi Smart Band 7 traz uma vasta gama de funções para quem pratica atividades físicas. Segundo a fabricante, a pulseira fitness é capaz de acompanhar mais de 110 exercícios, como corrida, ciclismo e mais. Durante a prática, os usuários podem verificar os dados de desempenho, como a frequência cardíaca e a estimativa de calorias queimadas.

Outros recursos de saúde estão presentes. É o caso do oxímetro de pulso, para verificar a saturação de oxigênio no sangue (SpO2), similar aos modelos mais recentes do Apple Watch e Samsung Galaxy Watch. Na hora de dormir, a Xiaomi Smart Band 7 monitora a qualidade do sono e ainda oferece controle menstrual para as mulheres.

Caso o usuário se sinta ansioso, a pulseira fitness oferece um exercício de respiração profunda. Também é possível monitorar o nível de estresse de maneira nativa. A Mi Band 7, no entanto, não permite a instalação de aplicativos.

Confira os demais recursos disponíveis na pulseira:

Localizador do telefone;

Temporizador;

Timer para técnica Pomodoro (gerenciamento de tempo);

Previsão do tempo;

Notificações do celular;

Lanterna;

Modo não perturbe.

Aplicativo

Todos os dados de saúde são acessados pelo Mi Fitness. Através do aplicativo, os usuários podem obter as informações coletadas pela pulseira tanto para exercícios quanto para acompanhar os sinais vitais. O app também conta com um recurso chamado “Competição”, que oferece a possibilidade de disputar com os amigos para ver quem faz queima mais calorias, dá mais passos e passa mais tempo de pé, em movimento.

O Mi Fitness ainda faz todo o contato entre a pulseira e o celular. Isto significa que, caso tenha uma Mi Band 7, você precisará utilizar o aplicativo para fazer ajustes e trocar informações, incluindo notificações. O Mi Fitness está disponível para celulares Android e iPhone (iOS).

Compatibilidade e conectividade

Diferentemente de outros smartwatches mais completos, a Xiaomi Smart Band 7 não vem com GPS embutido. Esta limitação impede o rastreio de caminhadas ao ar livre sem o celular por perto, por exemplo. Apesar da ausência do recurso, a pulseira é uma aliada interessante para registrar as informações de exercícios com um custo mais acessível.

Para se conectar ao celular, a pulseira traz Bluetooth 5.2 LE (Low Energy), ajudando a poupar a bateria de ambos os dispositivos. Esta especificação também torna a smartband compatível com uma vasta gama de aparelhos. Todavia, é preciso ter um celular com pelo menos Android 6.0 Marshmallow e iOS 10 ou mais recente para utilizar o gadget.

Cabe ressaltar que, a depender do sistema operacional do seu smartphone, alguns recursos podem ser limitados. Como exemplo, não espere utilizar a função “Desbloquear meu telefone” no iPhone.

Bateria

A bateria se destaca entre as especificações mais interessantes da Mi Band 7. Com 180 mAh, a Xiaomi promete até 14 dias de uso típico. Mesmo com um uso mais intenso, a autonomia não deixa a desejar: a fabricante indica que, nessas condições, a pulseira fitness pode passar até 9 dias longe das tomadas.

Como informado anteriormente, não é mais preciso retirar a pulseira do gadget para recarregá-lo, como acontecia nas edições mais antigas da família Mi Band. No lugar, basta utilizar um carregador magnético, acoplado na parte de trás do dispositivo. Segundo a marca, o tempo de carregamento é de menos de duas horas.

Resistência à água

A Mi Band 7 possui resistência à água de 5 ATM, ou seja, 50 metros de profundidade. De acordo com a fabricante, a pulseira “pode ser usada na piscina, ao nadar perto da costa ou durante outras atividades em águas rasas”. Mas você não pode levá-la para chuveiros quentes, sauna ou para mergulho.

“Lembre-se de evitar que a pulseira seja atingida diretamente por correntes fortes durante esportes aquáticos. A função de resistência à água não é permanente e pode diminuir com o tempo”, diz o site da fabricante. Em resumo: a Xiaomi Smart Band 7 é resistente à água, mas não à prova d’água.

Pontos positivos e negativos

O sucesso da Mi Band 7 gira em torno do seu custo. Por R$ 599, o consumidor leva para casa uma pulseira fitness personalizável e capaz de monitorar centenas de exercícios diferentes e ainda registrar a condição física do usuário. Vale reforçar que o dispositivo conta com um recurso presente em smartwatches mais caros e extremamente popular depois da pandemia: o oxímetro de pulso. Outro grande destaque fica para a bateria, que pode durar até duas semanas, dependendo do uso.

Por outro lado, a Mi Band 7 não permite a instalação de aplicativos, como acontece com outros smartwatches do mercado. Além disso, o gadget não possui GPS embutido, uma possível barreira para maratonistas ou trilheiros de plantão.

As limitações não são exatamente um ponto negativo, apenas reforçam o fato de que a linha Mi Band cumpre bem o que promete, mas não é a melhor opção para usuários mais exigentes. Se você é um ciclista profissional, por exemplo, pode ser mais interessante adquirir um relógio da Garmin.

Preço

A Mi Band 7 foi apresentada aos chineses em maio de 2022 por 249 iuanes (cerca de R$ 165 em conversão direta). No Brasil, a pulseira desembarcou nas lojas por R$ 599, valor que permanece inalterado no site da distribuidora oficial até julho de 2023. No entanto, algumas lojas do varejo online já vendem o modelo por cerca de R$ 200.

É importante ressaltar que produtos de marcas chinesas sofrem constantes falsificações. Sendo assim, o mais indicado é comprar no site oficial da marca, para evitar problemas futuros e ainda conseguir ser atendido por lojas autorizadas caso o gadget apresente falhas.

