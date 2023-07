Miraculous: As Aventuras de Ladybug – O Filme: veja enredo, personagens e trailer da animação

Miraculous: As Aventuras de Ladybug – O Filme chega ao catálogo da Netflix nesta sexta-feira (28). Dirigido pelo produtor Jeremy Zag, o longa é baseado na série de desenho francesa homônima, que tem cinco temporadas disponíveis no Globoplay . A trama da produção aborda as origens dos heróis parisienses Ladybug e Cat Noir, que precisam salvar a cidade dos perigos e ainda esconder suas verdadeiras identidades.

O filme foi produzido pelos estúdios The Awakening Production, Fantawild Animation e SND Groupe M6, e promete fazer sucesso entre as crianças. Por isso, veja, a seguir, tudo sobre Miraculous: As Aventuras de Ladybug, como sinopse, personagens e repercussão.

Enredo de Miraculous: As Aventuras de Ladybug – O Filme

A trama de Miraculous: As Aventuras de Ladybug – O Filme aborda como os adolescentes Marinette e Adrien se tornaram os heróis parisienses Ladybug e Cat Noir. Ao entrar em uma nova escola, Marinette não esperava se apaixonar pelo filho de um estilista milionário, Adrien, muito menos receber uma joia milagrosa de um velho místico e se tornar a heroína Ladybug.

Em contrapartida, Adrien é transformado no herói Cat Noir por outra joia milagrosa e passa a se apaixonar pela companheira heroína sem saber que ela é, na verdade, sua amiga da escola. Ambos precisam proteger a cidade de Paris sem revelar suas identidades a ninguém, inclusive um ao outro.

Elenco de dubladores e personagens

Os protagonistas Ladybug/Marinette e Cat Noir/Adrien são narrados originalmente pelos dubladores Annouck Hautbois (Sailor Moon Crystal) e Benjamin Bollen (Lastman). Já o vilão do filme, Hawk Moth, é dublado por Antoine Tomé (Harry Potter e o Enigma do Príncipe). Demais personagens como Alya (Até Que O Restaurante Nos Separe!), Emilie e Chloé são narradas pelas dubladoras Fanny Bloc, Jeanne Chartier (Les Kassos) e Marie Chevalot (Lastman), respectivamente.

Repercussão

Em sites agregadores, até o momento, a produção tem recebido uma boa resposta — especialmente do público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, o filme obteve aprovação de 90% da audiência, baseada em mais de 250 avaliações. No IMDb, sua pontuação é 6,1.

Para Tessa Smith, do site Mama's Geeky, o longa traz uma nova versão da história já contada na série animada, o que é bom. "Como alguns pontos da trama são trocados, quem conhece Miraculous por dentro e por fora pode se surpreender e manter o suspense ao longo do filme", escreveu.

Já para Cath Clarke, do The Guardian, o desenvolvimento da protagonista deixa a desejar. "Com Ladybug fazendo tanto mooning [expressão inglesa que indica o ato de ignorar uma pessoa deliberadamente] quanto sendo super-heroína, a mensagem do poder feminino parece mais tardia do que sincera", afirmou.

Miraculous: As Aventuras de Ladybug (série animada)

A série francesa Miraculous: As Aventuras de Ladybug foi lançada originalmente em 2015 pela emissora francesa TFOU e, no Brasil, tem suas cinco temporadas disponíveis no serviço de streaming Globoplay.

Na trama escrita por Thomas Astruc, os adolescentes Marinette e Adrien se transformam nos super-heróis Ladybug e Cat Noir para salvar Paris de ameaças malignas e se apaixonam um pelo outro, mesmo sem saber suas verdadeiras identidades.

Confira trailer oficial de Miraculous: As Aventuras de Ladybug – O Filme

