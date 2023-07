Mission Evo é novo jogo mobile de sobrevivência feito com Unreal Engine 5

1 de 2 Mission EVO Survivor's Battlegrounds apresenta um jogo de sobrevivência online para Android com visuais impressionantes — Foto: Divulgação/Mission EVO Survivor's Battlegrounds Mission EVO Survivor's Battlegrounds apresenta um jogo de sobrevivência online para Android com visuais impressionantes — Foto: Divulgação/Mission EVO Survivor's Battlegrounds

História de Mission Evo

O game se passa em um mundo aberto pós-apocalíptico com ruínas de cidades espalhadas em uma ilha chamada Emberland, repleta de zumbis mutantes e sobreviventes armados que tomaram pontos de interesse. A mecânica multiplayer do game é semelhante a de títulos como Rust, no qual todos os jogadores tentam sobreviver e se enfrentam como parte de um servidor permanente. Cada partida de Mission Evo: Survivor's Battlegrounds dura 7 dias e usuários podem entrar no jogo durante as primeiras 12 horas do servidor, sozinhos ou em equipe com amigos.

Durante sua jornada, usuários encontrarão também NPCs (personagens não jogáveis) e chefes como Kane, o cientista louco, Abutre, o gênio, e o novo Armored Chopper, um helicóptero blindado. Os zumbis também possuem diversas tipos, como o Banshee, o Red Belly (Barriga Vermelha), Puker, Trooper, Nurser e Normies, cada um com suas peculiaridades, que podem torná-los mais perigosos.

Um dos desenvolvedores do game, Zed, deu, inclusive, uma declaração sobre o lançamento do game no Brasil. Segundo ele, a expectativa é que os usuários descubram como evoluir no game para sobreviver no mundo aberto, além de "experimentar momentos agradáveis de jogos survival em raids e confrontos".

Gameplay de Mission Evo

O nome "Evo" do game vem da ideia de evolução, pois os jogadores começam cada partida sem nada e evoluem durante a sessão. Ao entrar no mundo de Mission Evo: Survivor's Battlegrounds é preciso coletar recursos para construir uma base de operações onde poderá guardar seus pertences, além de criar e pesquisar itens. Mais tarde também será possível fortalecer sua base com materiais melhores, colocar armadilhas ou armamentos automáticos, além de criar fontes de comida e água. É possível ainda caçar animais para obter comida e domar cavalos para se locomover pelo mapa. Recentemente, foi adicionada também uma motocicleta ao jogo.

O desafio do game está em sua sobrevivência PvP (Jogador vs Jogador) e PvE (Jogador vs Ambiente). Enquanto explora o mapa é possível encontrar zumbis mutantes e personagens armados que irão atacar, porém, o mais preocupante são os outros jogadores. Usuários terão um arsenal de mais de 24 armas para enfrentá-los, como armas brancas, metralhadoras, rifles de assalto, rifles de precisão, espingardas e mais. Além de atacar, eles podem invadir sua base durante sua ausência e saquear seus recursos. No entanto, é possível fazer isso também com a base de outros participantes e obter materiais.

