Modo Arena no LOL: veja as 10 melhores duplas para mandar bem no minigame

Arena é o novo modo do League of Legends (LOL), e traz uma gameplay diferente das partidas tradicionais em Summoner's Rift. A modalidade conta com o diferencial de batalhas em dupla, além de um espaço menor para lutar, o que exige outras características dos campeões escolhidos. Ao todo, são oito duos competindo entre si, e vence a equipe que zerar os pontos de vida de todos os adversários primeiro. Dito isso, alguns personagens funcionam bem juntos, o que torna a tarefa de sair vitorioso um pouco mais fácil. O TechTudo elaborou uma lista com os melhores campeões para os combates 2x2x2x2. Confira:

1. Senna e Tahm Kench

Senna e Tahm Kench já brilharam na rota inferior de Summoner's Rift. Na Arena, a dupla voltou tão poderosa quanto antes. A ideia aqui é se aproveitar da passiva da Redentora, que fica cada vez mais forte, enquanto é protegida pelo Rei do Rio. Combinando suas habilidades, o duo é muito forte durante o late game.

Apesar da força dos personagens juntos, é preciso levar em conta que Senna é uma campeã frágil, com pouca vida. Então, os inimigos tentarão eliminá-la primeiro. Para evitar uma derrota rápida, é essencial ter uma boa comunicação com a sua dupla e sempre andar um do lado do outro.

2. Kha’Zix e Mordekaiser

Kha’Zix e Mordekaiser são uma dupla improvável, mas que faz muito sentido na Arena. O plano é combinar a ultimate do Revenã de Ferro com a passiva do Ceifador do Vazio. Enquanto Mordekaiser leva o inimigo mais forte para o Reino da Morte, Kha'Zix se encarrega de eliminar o mais frágil, já que o personagem dá mais dano a alvos isolados. Com essa estratégia, as batalhas que seriam em duplas se transformam em uma disputa direta entre campeões.

3. Samira e Zac

Samira e Zac seguem a lógica dos atiradores protegidos pelos suportes, mas com um certo aumento no dano e na mobilidade. Zac normalmente é usado como caçador nas partidas tradicionais, muito por conta do seu alto potencial de entrada, mas no modo Arena ele consegue ser aplicado como uma resistente fonte de controle de grupo. Com sua proteção, Samira pode atacar livremente e avançar com tudo para finalizar os alvos. Além disso, a personagem consegue utilizar muito bem a sua passiva, que mantém os oponentes no ar, algo que Zac faz com maestria.

4. Samira e Rell

Samira e Rell é outra dupla que também é vista com frequência em modos além da Arena. Assim como no tópico anterior, a Rosa do Deserto ataca com tudo enquanto Rell permanece como uma forte linha de frente para protegê-la. Ela abre espaço com suas habilidades de grupo para Samira realizar seus combos e conseguir conjurar sua ultimate, que aplica muito dano em área no combate. Ainda assim, a atiradora é muito frágil, então é preciso ter muita coordenação na hora de entrar em combate.

5. Vayne e Lulu

Vayne é uma campeã eficaz na Arena por conta de sua invisibilidade na ultimate, além de outros fatores como o dano baseado na vida do adversário (W), o controle de grupo com o Condenar (E) e uma boa mobilidade (Q). Além disso, Lulu deve garantir que a campeã se mantenha viva, concedendo escudos e atrasando as investidas inimigas, já que sozinha a atiradora pode ser o alvo principal dos adversários.

6. Teemo e Swain

Swain e Teemo se aproveitam do fato de que a Arena conta com mapas menores. O Grande General Noxiano consegue aproveitar bastante a sua ultimate, que o mantém vivo por bastante tempo. Além disso, graças à sua passiva, o campeão ainda pode aumentar seu HP infinitamente ao utilizar Visão do Império (W) e Nuncamova (E). Por outro lado, Teemo se encarregará de irritar os inimigos com seus inúmeros cogumelos tóxicos espalhados pelo chão. Enquanto seus adversários tentam escapar da ult do Swain, provavelmente eles pisarão em algum cogumelo.

7. Taric e outros

Taric tem se mostrado um dos campeões mais versáteis do modo Arena. Graças à sua passiva e ao seu kit de habilidades, ele é capaz de manter um aliado vivo por bastante tempo durante a troca. Com cura, escudo, controle de grupo e invulnerabilidade, o Escudo de Valoran consegue deixar diversos personagens ainda mais poderosos. Alguns exemplos de duo:

Taric e Vayne;

Taric e Jax;

Taric e Master Yi;

Taric e Fiora;

Taric e Warwick;

Taric e Samira;

