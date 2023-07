Monitor 4K vs Full HD: qual é a melhor opção para jogar

Responsável por conferir definição à imagem, a resolução de tela de um monitor pode impactar bastante na hora de jogar. Porém, escolher entre um monitor 4K e um Full HD depende fatores que vão além da qualidade de imagem, como a presença de recursos, o custo-benefício e as necessidades específicas de configuração do computador. A seguir, confira a matéria do TechTudo para entender os prós e contras de monitores 4K e Full HD e decida qual das opções é a melhor para o seu setup.

Resolução de tela

A resolução de tela é uma especificação que descreve o número de pixels que compõem a imagem exibida em uma tela. Ela é representada pela quantidade de pixels na horizontal e na vertical. No caso da resolução Full HD, são 1.920 pixels de largura x 1.080 de altura, que resultam em um total de 2.073.600 pontos luminosos dispostos na tela. Por muitos anos, esta foi a resolução padrão para boa parte dos produtos eletrônicos e de informática, e também no mercado audiovisual.

A resolução 4K, mais moderna, oferece uma qualidade de imagem significativamente maior. Com 3.840 x 2.160, que totalizam cerca de 8,3 milhões de pixels na tela, monitores com tecnologia 4K possuem quatro vezes mais pixels do que telas Full HD. Por conta disso, a resolução 4K pode oferecer uma imagem mais nítida, com contornos e texturas mais definidas mesmo em pequenos elementos. Hoje, o 4K já é considerado o novo padrão no mercado de streaming e de telas, e tem estado cada vez mais presente em produções originais como séries e filmes e em eletrônicos.

Vantagens dos monitores Full HD

Monitores Full HD costumam ser os mais usados por jogadores profissionais. Isto porque eles são os displays que possuem maiores atualizações de tela do mercado. Com isso, gamers profissionais estão dispostos a sacrificar os gráficos melhores que os monitores 4K proporcionam em troca de taxas maiores de FPS, que resultam em uma transição de imagens mais fluida, com menos atraso entre os movimentos de mouse e teclado e a resposta em tela. Isso acontece porque os requisitos para rodar jogos em 1080p são baixos.

Outro ponto que pesa a favor das telas Full HD é a relação custo-benefício. Comparados a monitores 4K, as opções 1080p costumam ser mais acessíveis. Isso significa que os consumidores podem adquirir um monitor de qualidade, com resolução adequada, mediante um investimento potencialmente menor. Além do preço do monitor em si, configurações menos potentes e mais baratas podem lidar facilmente com jogos e aplicativos em resolução Full HD, sem a necessidade de atualizações de hardware, aliviando o orçamento geral da máquina.

Desvantagens dos monitores Full HD

Como dito anteriormente, monitores Full HD possuem uma contagem de pixels quatro vezes menor em relação à encontrada em monitores 4K. Em telas de tamanho maior, uma densidade menor de pixels pode levar à percepção de uma imagem ainda menos nítida, o que acaba restringindo o tamanho de polegadas ideal para uma visualização de qualidade em monitores 1080p. Além disso, jogos modernos e outros conteúdos otimizados para a resolução 4K não serão exibidos em seu potencial máximo de experiência visual.

Outro ponto negativo é em relação à longevidade da resolução Full HD. Com o avanço da tecnologia e o aparecimento de formatos ainda mais detalhados, a resolução 4K está se tornando cada vez mais comum e acessível. Isso pode significar que a resolução Full HD pode entrar em situação de obsolescência em pouco tempo. Optar por um monitor 4K pode garantir uma melhor longevidade do produto, permitindo que você desfrute de conteúdo de alta resolução em evolução e futuros avanços na tecnologia.

Vantagens dos monitores 4K

A melhor resolução encontrada em telas 4K resulta em uma imagem muito mais nítida e detalhada do que a exibida por monitores Full HD. Em jogos, isso significa que você pode apreciar melhor os gráficos, texturas e detalhes do ambiente do jogo. Personagens, objetos e paisagens são mais realistas e imersivos, permitindo uma experiência de jogo mais envolvente. Isso pode ser particularmente vantajoso em jogos de mundo aberto, ou em qualquer jogo em que uma visão ampla seja importante para a jogabilidade.

Ainda é possível rodar a maioria dos jogos em resolução Full HD, mas com o passar do tempo mais e mais jogos têm sido projetados para aproveitarem o máximo da resolução 4K. A maior quantidade de pixels disponíveis no 4K permite que desenvolvedores criem mundos virtuais mais ricos e realistas, trazendo uma maior sensação de presença e imersão aos jogadores. Ou seja, o usuário pode acabar perdendo detalhes que foram projetados para um determinado jogo se optar por um monitor Full HD.

A diferença de 6 milhões de pixels que separam os monitores 4K dos monitores Full HD só é perceptível em telas grandes. Em monitores com tamanho igual ou inferior a 24 polegadas, os pixels individuais podem se tornar tão pequenos que passam a ser praticamente imperceptíveis para o olho humano. Sendo assim, a imagem 4K tem praticamente a mesma percepção da qualidade da imagem Full HD em telas menores, o que impacta diretamente no custo-benefício dos dois produtos para essa escala de tamanho.

Além de possuírem individualmente um custo mais elevado se comparados a monitores Full HD, os modelos 4K requerem um ecossistema de hardware muito mais potente para garantir uma experiência adequada. Sendo assim, é necessário que o PC conte com uma placa de vídeo capaz de renderizar quatro vezes mais pixels do que em uma resolução Full HD. Além da GPU, é preciso ter um processador que suporte o trabalho demandado por monitores 4K. Esses upgrades significam também um maior investimento, influenciando no orçamento final de quem opta por uma resolução de tela UHD.

