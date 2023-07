Monitor Full HD ainda vale a pena? Veja prós e contras antes de comprar

Monitores Full HD estão entre os mais procurados do segmento e podem oferecer um bom custo-benefício para diversos consumidores. Apesar de já existirem opções com taxas de resolução mais avançadas no mercado, como Quad HD, 4K e até 8K, opções de 1080p ainda trazem vantagens relevantes, como o preço mais baixo e a menor exigência sobre a placa de vídeo . Por outro lado, investir em um display Full HD em 2023 pode limitar as opções de uso do monitor, já que hardwares modernos têm privilegiado resoluções mais elevadas.

Apesar de não oferecer uma qualidade visual tão alta quanto modelos UHD, os monitores Full HD ainda podem ser mais indicados para certos perfis de usuário, sendo uma das resoluções mais populares entre os gamers. Para te ajudar a entender se ainda vale a pena investir em um monitor Full HD em 2023, o TechTudo apresenta, a seguir, alguns prós e contras de displays 1080p.

O que é a resolução do monitor?

A resolução do monitor é um valor que indica o número de pixels na tela, ou seja, quanto maior o número de pixels, maior a qualidade e definição da imagem. Em monitores Full HD, a resolução é de 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Daí também o nome 1080p. A resolução Full HD, durante muito tempo, foi uma espécie de padrão, sendo a mais utilizada em monitores, TVs e até mesmo smartphones. Atualmente, o 4K, que oferece quatro vezes mais pixels que o Full HD, é o novo padrão.

Um monitor com resolução maior, além de mais qualidade visual, vai permitir que se tenha mais informações na tela. Isso é fundamental para quem realiza atividades gráficas, como edição de imagem e vídeo, e também em jogos. A quantidade de pixels também impacta a experiência de quem trabalha com mais janelas simultaneamente, uma vez que, com uma alta resolução, cada janela aberta tem mais pixels, e logo, uma qualidade e definição de imagem maiores.

PRÓS

Mais barato

Como mencionado, os monitores Full HD atualmente têm um custo mais baixo quando comparados com soluções Quad HD ou 4K. Enquanto boa parte das opções 1080p custam cerca de R$ 600, opções com resolução 4K aparecem por preços próximos aos R$ 2.000. Com o custo mais baixo, é possível priorizar um monitor com tamanho maior, o que costuma trazer mais conforto para o usuário, ou com outros recursos avançados por um valor mais em conta.

Um monitor Philips de 27 polegadas com resolução 4K e tecnologia de imagem IPS aparece na Amazon em oferta por R$ 1.559. Já uma opção gamer da LG com o mesmo tamanho e mesma tecnologia, mas com resolução Full HD, sai por R$ 859.

Qualidade ainda adequada e compatível com muitos conteúdos

Para usuários quem faz um uso básico do computador, como editar textos e planilhas, os monitores Full HD tendem a ser uma solução mais do que suficiente, entregando um nível de detalhes adequado na imagem. Quem busca assistir a filmes e séries também deve ter uma boa experiência, já que muito do conteúdo disponível online em serviços como Youtube ou mesmo na Twitch, ainda tem como padrão a resolução Full HD. Até mesmo em plataformas de streaming, não são todos os conteúdos que já estão compatíveis com o 4K.

No caso dos gamers, os monitores Full HD também são uma solução bastante adequada e, de acordo com a plataforma de jogos Steam, a mais utilizada. Por isso, ainda que estejam trabalhando em títulos compatíveis com as taxas mais altas de resoluções, as desenvolvedoras de jogos não devem deixar de fornecer uma experiência de ponta para quem joga em 1080p tão cedo.

Maiores taxas de atualização

No mercado, costuma ser mais fácil encontrar opções de monitores Full HD com altas taxas de atualização do que opções 4K ou 8K, por exemplo. Medida em hertz (Hz), a taxa de atualização indica a quantidade de vezes que um display consegue recriar uma imagem em um segundo. Quanto maior esse valor, melhor a fluidez da imagem, por isso, essa uma das especificações mais importantes para gamers.

Para a maioria dos jogos de PC, os 60 Hz são o mínimo ideal para uma boa experiência, porém, existem monitores com 120 Hz, 240 Hz e até mais de 300 Hz, que estão entre as opções mais indicadas do mercado para o público gamer. Como os modelos Full HD ainda são os mais usados pelos gamers, são esses os monitores que mais contam com variedades de taxas de atualização.

CONTRAS

Menos definição

Para usuários que buscam o máximo em qualidade de imagem, os monitores Full HD não são os mais indicados, afinal, eles oferecem menos pixels que soluções Quad HD ou mesmo 4K. Desse modo, para quem utiliza placas de vídeo mais avançadas, com suporte a resoluções mais altas, o ideal é considerar monitores com mais resolução, uma vez que placas modernas vão exigir displays mais avançados para entregar tudo o que podem oferecer.

Não recomendado para editores

Para quem trabalha com edição de vídeos ou imagens em alta resolução, optar por um monitor Full HD pode acabar limitando a resolução dos arquivos aos quais será possível verificar com precisão. Nesse caso, passa a ser interessante considerar investir em um modelo mais avançado. Mesmo que os monitores UHD, de modo geral, ofereçam uma taxa de atualização mais baixa, para quem faz edições, a resolução passa a ter prioridade sobre a taxa de quadros, fazendo assim dos monitores Full HD uma opção mais limitada.

Experiência mais restrita

Atualmente, existe uma tendência por utilização de displays UHD, com a popularização de serviços de streaming que oferecem conteúdos em resoluções mais altas, assim como com a chegada de consoles e GPUs que podem entregar resoluções mais elevadas, que superam o Full HD. Desse modo, investir em um monitor Full HD em 2023 pode acabar limitando a experiência com hardwares modernos para quem vai jogar.

Outros aspectos importantes de monitores

Para além da resolução, a taxa de atualização é um dos principais pontos a observar antes de comprar um monitor. Como dito anteriormente, é por meio dessa taxa que é definida a fluidez da imagem. Ela também está diretamente relacionada com o tempo de resposta, um fator muito importante para jogadores. Quanto menor o tempo de resposta, ou seja, tempo que a ação do jogador leva para se refletir na tela, maior a assertividade no game. Desse modo, optar por monitores com menor tempo de resposta pode trazer vantagens competitivas em jogos.

A tecnologia da tela também é importante, principalmente para quem vai trabalhar com edição de imagens. Os painéis mais simples, os VA e WVA, quando comparados a modelos IPS ou OLED, oferecem qualidade de cor e ângulos de visão inferiores. No entanto, o menor preço pode compensar na hora da compra.

Além disso, a disponibilidade de recursos como FreeSync, G-Sync, HDR e outros, também pode impactar na experiência com um novo monitor. FreeSync e G-Sync, tecnologias de sincronia vertical, podem inibir quebras de imagem conhecidas como tearing, já o HDR confere mais qualidade de cor e contrastes ao display.

Com informações de Valorvortech , EcomputerTips

