Motorola Edge 30 Fusion é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Edge 30 Fusion foi lançado em setembro de 2022 pela Motorola , juntamente com outros dois modelos – o Edge 30 Ultra e o Edge 30 Neo . O celular chegou ao varejo brasileiro com valor sugerido de R$ 4.999. Hoje ele pode ser encontrado no e-commerce por valores um pouco mais em conta, por volta de R$ 3.149 . Surgindo no mercado como um intermediário premium da Motorola, o telefone possui especificações atrativas, como armazenamento de até 512 GB, câmera principal de 50 MP e bateria de 4.400 mAh.

Para este modelo, a fabricante também investiu em uma tela de 6,55 polegadas, com tecnologia pOLED — conhecida por apresentar cores vívidas. Além disso, o Edge 30 Fusion chegou equipado com o Android 12 e interface MyUX, mas já possui atualização disponível para o Android 13. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica e as principais características do Edge 30 Fusion.

Ficha técnica do Motorola Edge 30 Fusion

Tamanho da tela: 6,55 polegadas

Resolução da tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel da tela: pOLED

Câmera principal: 50 MP + 13 MP + 2 MP

Câmera frontal: 32 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 888 Plus 5G

Memória RAM: 6, 8 ou 12 GB

Armazenamento: 128, 256 ou 512 GB

Cartão de memória: sem suporte

Capacidade da bateria: 4.400 mAh

Telefonia: Dual SIM

Peso: 168 gramas

Dimensões: 158,5 x 72 x 7,5 mm

Cores: azul, cinza, dourado, branco e magenta

Anúncio e lançamento: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 4.999

Tela e design

O Edge 30 Fusion vem com tela ampla de 6,6 polegadas e resolução em Full HD+ (1080 x 2400). Além disso, o visor do aparelho é equipado com tecnologia pOLED, conhecida pelo baixo consumo de energia, por apresentar cores vívidas e ter boa responsividade. A tela tem ainda taxa de atualização de impressionantes 144 Hz, que garante maior fluidez na navegação, principalmente na hora de jogar ou assistir a filmes.

Sobre design, o 30 Fusion traz uma estrutura mediana em relação aos outros aparelhos da linha, com proporções de 158,5 x 72 x 7,5mm e peso de 168 gramas. O charme do modelo fica para as bordas com design especial, que apresentam sinais luminosos quando o aparelho recebe uma notificação ou chamada. Outro destaque é o conjunto de câmeras abrigado na parte traseira. A princípio, o smartphone foi lançado em três cores — preto, dourado e azul —, mas no fim do ano passado a Motorola, em parceria com a empresa Pantone, lançou uma versão na glamourosa cor magenta.

Câmera

Fazendo jus ao posto de intermediário premium, o Edge 30 Fusion chegou com um poderoso sistema de câmeras. Com promessa de alta resolução e desempenho preciso em qualquer luz, o telefone trouxe conjunto triplo de câmeras, além da frontal. Confira como elas se dividem:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1,8

Câmera ultrawide de 13 MP e abertura de f/2,2

Sensor de profundidade de 2 MP e abertura de f/2,4

Câmera de selfies de 32 MP e abertura de f/2,5

Além de altíssima resolução de 50 MP, o sensor principal ainda conta com estabilização óptica de imagem. Para fotos com fundo desfocado ou cliques com pouca distância, o sensor de profundidade de 2 MP e a câmera macro de 13 MP dão conta do serviço. Já a câmera frontal tem 32 MP e é equipada com a tecnologia Quad Pixel. Em termos de vídeos, a câmera traseira é capaz de filmar em 8K UHD a 30 quadros por segundo (fps), enquanto a frontal faz vídeos em Ultra HD 4K a 30 fps.

Desempenho e armazenamento

Falando sobre processador, quem marca presença no interior do Edge 30 Fusion é o Snapdragon 888 Plus, da Qualcomm. O chip é composto de oito núcleos e atinge uma velocidade máxima de 3,0 GHz. Além de ter tecnologia 5G integrada, o componente promete ser potente na hora de rodar jogos, como também para gravações com resoluções mais altas.

O telefone tem 8 GB de RAM e suporte a RAM Boost. Em termos de armazenamento, o smartphone disponibiliza opções com 128, 256 e 512 GB. No entanto, vale ressaltar que o Edge 30 Fusion não dispõe de slot para cartão de memória.

Bateria

Com promessa de carga para o dia todo, o Edge 30 Fusion vem equipado com bateria de 4.400 mAh. Para os usuários que não dispõem de muito tempo para recarregar o aparelho, a fabricante garante carga completa em até 13 minutos — isso graças ao carregador TurboPower de 68W. O potente carregador vem na caixa do smartphone, junto com cabo USB-C, capa protetora e fone de ouvido estéreo USB-C Digital.

Versão do Android e recursos extras

O Edge 30 Fusion sai de fábrica rodando o Android 12 sob a interface MyUX — própria da Motorola. Em dezembro de 2022, a fabricante informou que o aparelho receberia atualização para o sistema atual, o Android 13.

Além de sensor de impressões digitais na tela, o aparelho conta ainda com NFC, que possibilita pagamentos por aproximação. Sobre conectividade, o telefone vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.2, bem como suporte para redes 5G. Quando o assunto é reprodução de áudio, a fabricante promete qualidade de cinema graças ao alto falante estéreo do aparelho, com tecnologia Dolby Atmos.

Preço

O Edge 30 Fusion começou a ser comercializado por R$ 4.999. Hoje o aparelho pode ser encontrado por valores a partir de R$ 3.149, na Amazon.

Com informações de Motorola e GSM Arena.

