Motorola Edge 30 Ultra é bom? Veja preço e ficha técnica em detalhes

O Edge 30 Ultra foi lançado em setembro de 2022 pela Motorola . O aparelho, que chegou ao mercado como o primeiro do mundo a ter câmera principal de 200 MP, começou a ser comercializado pelo valor sugerido de R$ 6.999. Hoje, já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 5.299 — garantindo um desconto de R$ 1.700 ao consumidor que aguentou esperar. Além do conjunto de câmeras traseiro de altíssima qualidade, o smartphone ainda conta com sensor frontal de 60 MP.

A Motorola também investiu em uma enorme tela de 6,7 polegadas, deixando o 30 Ultra no topo da lista dos lançamentos conjuntos — o Edge 30 Fusion (6,6″) e o Edge 30 Neo (6,3″). Além disso, o celular sai da fábrica rodando o Android 12, com promessa de receber até três atualizações de sistema. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Edge 30 Ultra.

1 de 6 Motorola Edge 30 Ultra — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Edge 30 Ultra — Foto: Divulgação/Motorola

📝 Motorola ou Samsung: qual é o melhor celular? Participe da discussão no Fórum TechTudo

Ficha técnica do Motorola Edge 30 Ultra

Tamanho da tela: 6,7 polegadas

Resolução de tela: FHD+ (1080 x 2400)

Painel de tela: pOLED

Câmera traseira: 200 MP + 50 MP + 12 MP

Câmera frontal: 60 MP

Sistema: Android 12

Processador: Snapdragon 8 Plus Gen 1

Memória RAM: 8 GB ou 12 GB

Armazenamento: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Cartão de memória: não

Bateria: 4.610 mAh

Peso: 198,5 gramas

Dimensões: 161,8 x 73,5 x 8,4 mm

Cores: branco e preto

Lançamento: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 6.999

Tela e design

O Edge 30 Ultra vem com espaçosa tela de 6,7 polegadas e resolução em Full HD+ (1080 x 2400 pixels). O painel do telefone é equipado com a tecnologia pOLED, conhecida por possuir melhor ângulo de visão e maior eficiência energética. Além disso, a tela do 30 Ultra tem taxa de atualização de 144 Hz, que garante maior fluidez em jogos e ao rolar por feeds de redes sociais, por exemplo.

2 de 6 Imagem contemplando tela e design do Edge 30 Ultra, da Motorola — Foto: Reprodução/Motorola Imagem contemplando tela e design do Edge 30 Ultra, da Motorola — Foto: Reprodução/Motorola

Falando de design, a traseira do aparelho chama a atenção pelo vidro antirreflexo aveludado, e a imponente câmera principal de 200 MP também se destaca. O telefone vem com proporções de 161,8 x 73,5 x 8,4 mm e peso de 198,5 gramas. O Edge 30 Ultra está disponível nas cores branco e preto.

Câmera

O Edge 30 Ultra chega com um conjunto de câmeras surpreendente — principal característica do lançamento. Isso porque o aparelho é o primeiro smartphone do mercado a ter uma câmera de 200 MP, e ainda conta com dois outros sensores na traseira. Abaixo, confira como se dividem as câmeras do Motorola Edge 30 Ultra.

3 de 6 Conjunto de câmeras do Edge 30 Ultra — Foto: Reprodução/Motorola Conjunto de câmeras do Edge 30 Ultra — Foto: Reprodução/Motorola

Câmera principal de 200 MP e abertura de f/1.9

Câmera macro de 50 MP e abertura de f/2.2

Sensor de profundidade de 12 MP e abertura de f/1.6

Câmera frontal de 60 MP e abertura de f/2.2

Além de sensores atraentes e estabilização óptica, a câmera traseira vem com a tecnologia Ultra Pixel integrada, que ajuda a capturar fotos claras e nítidas, mesmo em ambientes com pouca luz. Na parte frontal, a Motorola reservou 60 MP para selfies e videochamadas. Sobre vídeo, o sensor traseiro é capaz de gravar em até 8K a 30 fps (quadros por segundo), e a câmera frontal permite filmar em 4K a 30 fps.

Desempenho e armazenamento

O Edge 30 Ultra chega equipado com o Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm. O chip é composto de oito núcleos e consegue atingir uma velocidade máxima de 3,19 Hz. Famoso por compor smartphones robustos, o 8+ Gen 1 possui eficiência energética de ponta, o que faz dele um processador veloz e poderoso.

4 de 6 Processador Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm — Foto: Reprodução/Xiaomi Processador Snapdragon 8+ Gen 1, da Qualcomm — Foto: Reprodução/Xiaomi

Quanto à memória RAM, o telefone vem em duas versões: 8 GB ou 12 GB. Já sobre armazenamento, o aparelho apresenta 128 GB, 256 GB ou 512 GB de memória interna. É importante ressaltar que a linha Edge 30 não conta com slot para cartão de memória.

Bateria

O Edge 30 Ultra vem com bateria de 4.610 mAh. Além disso, o aparelho conta com energia otimizada, graças ao processador Snapdragon, que traz 30% mais eficiência. Na hora de carregar o smartphone, o usuário conta com um carregador TurboPower de 125 W. A fabricante menciona carregamento completo da bateria em até sete minutos. O 30 Ultra possui suporte para carregamento sem fio wireless TurboPower de 50 W e a opção de compartilhamento de bateria de 10 W.

5 de 6 Motorola Edge 30 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Motorola Edge 30 Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Versão do Android e recursos extras

O Edge Ultra 30 sai da fábrica rodando o Android 12. No entanto, o aparelho já foi lançado com a promessa de até três atualizações de sistema, o que garante o update do sistema até o Android 15.

O celular vem equipado com a tecnologia Dolby Atmos nos alto-falantes — a ficha menciona ainda qualidade de cinema. Outro recurso interessante do aparelho da Motorola é o Ready For — ferramenta que possibilita a conexão do aparelho em uma TV, monitor ou projetor. Para quem curte jogos, é possível projetar as imagens na TV e conectar um controle via Bluetooth, para uma experiência imersiva e completa.

6 de 6 Ready For é plataforma da Motorola que permite espelhar tela do Moto G100. — Foto: Divulgação/Motorola Ready For é plataforma da Motorola que permite espelhar tela do Moto G100. — Foto: Divulgação/Motorola

Falando sobre conectividade, o aparelho conta com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, além de suporte à rede 5G e NFC, para pagamentos por aproximação. Há ainda um sensor de impressões digitais de desbloqueio rápido na tela própria tela.

Preço

O Edge 30 Ultra 5G foi lançado pelo valor de R$ 6.999. Hoje, o aparelho já pode ser encontrado por R$ 5.299 na Amazon, apresentando um desconto de R$ 1.700.

Gostou do produto? Compre aqui 5g Motorola Edge 30 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.299 IR À LOJA

Todas as ofertas de Motorola Edge 30 Ultra (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 5g Motorola Edge 30 Ultra (256 GB) — Preto R$ 5.299 IR À LOJA

Com informações de Motorola e GSM Arena.

📽 Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos

Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos