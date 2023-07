Motorola Moto E22 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Moto E22 foi lançado em setembro de 2022 pela Motorola e chegou ao mercado nacional com o valor sugerido de R$ 1.099, em sua versão com 32 GB e RAM de 2 GB. Hoje o aparelho nessas mesmas configurações já pode ser visto no varejo eletrônico por volta de R$ 799 . Com especificações básicas, o smartphone pode chamar a atenção do público que busca por um telefone barato, mas que cumpra bem as tarefas essenciais do dia a dia. O Moto E22 tem armazenamento de até 128 GB, conjunto duplo de câmeras e tela de 6,5 polegadas.

Além de acabamento premium, para este aparelho de entrada, a Motorola apostou em bateria considerável de 4.020 mAh e o equipou com o Android 12. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz a ficha técnica completa do smartphone e os principais detalhes do Moto E22.

2 de 6 Moto E22 de 64 GB está disponível nas cores azul ou preto — Foto: Divulgação/Motorola Moto E22 de 64 GB está disponível nas cores azul ou preto — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Motorola Moto E22

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1600 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: 16 MP + 2 MP

Câmera frontal: 5 MP

Sistema: Android 12 Go

Processador: Helio G37 (MediaTek)

Memória RAM: 2 GB, 3 GB ou 4 GB

Armazenamento: 32 GB, 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: via MicroSD

Capacidade da bateria: 4.020 mAh

Telefonia: Dual SIM (Nano SIM)

Peso: 169 gramas

Dimensões: 163,6 x 74,7 x 8 mm

Cores: preto, azul, branco e grafite

Anúncio e lançamento: setembro de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.099

Tela e design

O Moto E22 vem com tela grande de 6,5 polegadas e resolução HD+ (720 x 1600 pixels). O painel é de tecnologia IPS LCD, que possui cores precisas e contraste melhorado, e a taxa de atualização da tela do smartphone é de 90 Hz. A fabricante menciona ainda tela com proporção de 20:9, para maior amplitude na navegação.

3 de 6 Tela do Moto E22 — Foto: Reprodução/Motorola Tela do Moto E22 — Foto: Reprodução/Motorola

Com design minimalista e cores charmosas, o E22 possui acabamento superior, com materiais duráveis. A Motorola o descreve como um smartphone fino e elegante. O conjunto de câmeras localizado na parte traseira pode ser um atrativo para quem busca um aparelho moderno. Quanto às dimensões, elas ficam em 163,6 x 74,7 x 8 mm. O peso do aparelho é de 169 gramas, e as cores disponíveis são preta, azul, branca e grafite.

Câmera

Para as câmeras, a fabricante equipou o Moto E22 com um conjunto traseiro que traz duas lentes com funções diferentes. Confira como se dividem os sensores da câmera:

4 de 6 Sistema duplo de câmeras do Moto E22 — Foto: Reprodução/Motorola Sistema duplo de câmeras do Moto E22 — Foto: Reprodução/Motorola

Câmera principal: 16 MP e abertura de f/2.2

Sensor de profundidade: 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal: 5 MP e abertura de f/2.4

O sensor principal de 16 MP vem equipado com inteligência artificial e possui foco rápido que promete fotos nítidas. O sensor de profundidade, por sua vez, tem 2 MP e ajuda nas fotos com fundo desfocado. Para selfies, a marca reservou 5 MP. Outro ponto interessante é a captura dupla, que consegue registrar fotos pela câmera selfie e principal ao mesmo tempo. Sobre vídeo, tanto a câmera principal quanto a de selfie conseguem gravar em Full HD a 30 fps (quadros por segundo).

Desempenho e armazenamento

Em se tratando de processador, o E22 conta com o Helio G37, da MediaTek. O chip é constituído por oito núcleos e atinge velocidade máxima de 2,3 GHz. Ainda sobre o processamento do aparelho, a fabricante menciona taxas de atualização mais rápidas, conexões de rede mais estáveis e desempenho suave.

5 de 6 A frequência do processador e da placa gráfica é um dos principais fatores de performance — Foto: Reprodução/Freepik - svstudioart A frequência do processador e da placa gráfica é um dos principais fatores de performance — Foto: Reprodução/Freepik - svstudioart

De memória RAM, o telefone veio em três versões — com 2 GB, 3 GB ou 4 GB. Quanto ao armazenamento, a princípio a Motorola havia disponibilizado versões em 32 GB e 64 GB, mas, em janeiro deste ano, a marca lançou uma nova opção de 128 GB. Além disso, o smartphone conta com slot para cartão de memória, possibilitando expansão em até 1 TB. Confira como a marca organizou as alternativas para o usuário:

RAM: 2 GB - Armazenamento: 32 GB

RAM: 3 GB - Armazenamento: 32 GB

RAM : 4 GB - Armazenamento: 64 GB

RAM: 4GB - Armazenamento: 128 GB

Bateria

Na ficha técnica do Moto E22, a Motorola menciona bateria com capacidade de 4.020 mAh. Segundo a fabricante, a quantidade citada é suficiente para deixar o smartphone longe das tomadas por até 30 horas — dependendo da forma de uso. Na hora de carregar, o modelo conta com carregador rápido de 10 W de potência, além de entrada USB-C.

Versão do Android e recursos extras

A versão de fábrica do Moto E22 roda o Android 12 GO. Até o momento não há informações sobre atualização para o Android 13 GO, lançado em outubro de 2022.

6 de 6 Tecnologia Dolby Atmos presente no Moto E22 — Foto: Reprodução/Motorola Tecnologia Dolby Atmos presente no Moto E22 — Foto: Reprodução/Motorola

Sobre conectividade, o aparelho vem com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0. O telefone também conta com serviços de localização e rádio FM. A marca menciona ainda áudio imersivo e envolvente, graças à tecnologia Dolby Atmos integrada aos alto-falantes estéreo. Vale ressaltar ausência de NFC, tecnologia que permite pagamentos por aproximação, e a falta da rede 5G.

Preço

O Moto E22 chegou ao mercado brasileiro em setembro de 2022, custando R$ 1.099 em sua versão menos potente. Hoje o aparelho pode ser encontrado na Amazon por apenas R$ 799. Já a versão em 128 GB, que começou a ser comercializada este ano, chegou ao varejo custando R$ 1.299 e hoje é vista por R$ 819.

Com informações de Motorola e GSM Arena.

