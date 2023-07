Motorola Moto G23 é bom? Veja preço e ficha técnica completa

O Moto G23 foi lançado em janeiro deste ano pela Motorola e chegou ao varejo brasileiro custando R$ 1.599. Hoje ele já pode ser encontrado no e-commerce por valores mais baixos, na faixa de R$ 949 . Além do preço mais acessível, o smartphone pode atrair muitos usuários por suas especificações, como câmera principal de 50 MP, armazenamento de até 128 GB e bateria de 5.000 mAh, que garante boas horas longe da tomada.

O intermediário da Motorola também investe em tela de 6,5 polegadas e chega equipado com o Android 13. Para os usuários mais criteriosos, a tela em resolução HD+ (720 x 1600 pixels) e tecnologia IPS LCD pode ser um ponto negativo, mas a fabricante compensou com taxa de atualização de 90 Hz. Veja, nas linhas a seguir, detalhes sobre a ficha técnica e as principais características do Moto G23.

Ficha técnica do Motorola Moto G23

Tamanho da tela: 6,5 polegadas

Resolução da tela: HD+ (720 x 1600 pixels)

Câmera principal: principal de 50 MP, macro de 2 MP e ultrawide de 5 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 13

Processador: Mediatek Helio G85

Memória RAM: 4 GB ou 8 GB

Armazenamento: 64 GB ou 128 GB

Cartão de memória: sim, via microSD

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Cores: azul, branco e grafite

Lançamento: janeiro de 2023

Preço de lançamento: R$ 1.599

Tela e design

O Moto G23 vem com tela ampla de 6,5 polegadas e resolução 720 x 1600 pixels. O painel do aparelho é IPS LCD, padrão comum para esta faixa de preço. O smartphone apresenta ainda tela com taxa de atualização de 90Hz, que dá maior fluidez à navegação e torna a experiência do usuário mais confortável.

No design, a Motorola apostou em algumas mudanças em relação ao modelo antecessor, o Moto G22. Na parte traseira, o espaço que abriga o conjunto de câmeras ganhou uma nova roupagem e ficou com uma cara mais compatível com o que já vemos no mercado. Além disso, a fabricante ainda menciona design ultrafino, com as dimensões de 162,7 x 74,7 x 8,2 mm. O peso do aparelho fica em 184,3 gramas, e as cores disponíveis são azul, branco e grafite.

Câmera

A câmera é um dos pontos altos do Moto G23 e um dos aspectos mais atrativos do aparelho. Isso porque seu conjunto de câmeras traseiro possui três lentes com funções diferentes, que se dividem da seguinte forma:

Câmera principal de 50 MP e abertura de f/1.8

Câmera ultra wide de 5 MP e abertura de f/2.2

Câmera macro de 2 MP e abertura de f/2.4

Câmera frontal de 16 MP e abertura f/2.5

Além da câmera principal de 50 MP, que torna possível a captura de imagens com maior resolução, o aparelho ainda vem equipado com lente ultra wide de 118° — com sensor de profundidade — e lente macro, que permite fotografar com mais detalhes. A Motorola menciona ainda o modo “Night Vision”, que pode ajudar em ambientes com pouca luz. Já na câmera frontal, o celular oferece 16 MP para selfies e videochamadas. Em termos de vídeo, ambas as câmeras conseguem gravar na resolução máxima Full HD, a 30 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O Moto G23 vem equipado com o processador Helio G85, da MediaTek. A fabricante garante desempenho rápido e responsivo para assistir a filmes, usar redes sociais e tirar fotos, graças ao chip que opera com velocidade de 2,0 GHz. De memória RAM, o telefone foi lançado em versões com 4 GB ou 8 GB.

Quanto ao armazenamento, o Moto G23 foi disponibilizado em versões com 64 GB ou 128 GB. Apesar disso, no momento de publicação desta matéria só é possível encontrar o aparelho na versão de 128 GB no site oficial da marca e na Amazon. O telefone conta ainda com slot para cartão microSD, capaz de expandir a memória em até 1 TB.

Bateria

As especificações do Moto G23 mencionam bateria de 5.000 mAh — outro ponto bastante positivo do aparelho. Para usuários moderados, a potente bateria faz com que o celular chegue tranquilamente ao fim do dia longe das tomadas.

Na hora de recarregar o G23, é possível utilizar o carregador Turbo Power de 20W que vem na caixa. O celular também conta com suporte a recarga rápida de até 30 W, mas, para isso, o consumidor precisará realizar a compra do carregador separadamente. Além do carregador, o cabo USB-C também é disponibilizado.

Versão do sistema e recursos extras

A versão de fábrica do Moto G23 roda o Android 13, versão mais atual do sistema. Apesar de não haver confirmação da Motorola, o aparelho figura em listas de possíveis modelos que receberão o upgrade para o Android 14.

Sobre os recursos extras, o smartphone traz atributos como leitor de impressões digitais — na lateral do aparelho — e NFC, que permite realizar pagamento por aproximação. Há ainda a presença de sensores básicos, como acelerômetro e GPS. Na parte de conectividade, o Moto G23 entrega Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1.

Quando o assunto é áudio, a Motorola menciona som estéreo potente. O aparelho é equipado com dois alto-falantes estéreo poderosos e ainda conta com a tecnologia Dolby Atmos.

Preço

O sucessor do Moto G22 chegou ao mercado em janeiro de 2023. Na época, ele foi apresentado por R$ 1.599, mas hoje já pode ser encontrado por R$ 949 na Amazon. Com isso, o smartphone se aproxima de celulares como o Samsung Galaxy A23 e o Xiaomi Note 12, que estão em uma faixa de preço semelhante.

