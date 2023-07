Naraka Bladepoint: veja gameplay, requisitos e mais sobre o Battle Royale

Naraka: Bladepoint é um jogo Battle Royale da 24 Entertainment e NetEase Games com suporte para até 60 jogadores que traz como diferenciais um sistema de combate focado na luta corpo a corpo e inspiração em artes marciais e mitologias chinesa e japonesa. O game, que foi lançado originalmente em agosto de 2021 para PC ( Steam e Epic Games Store ) e depois em 2022 no Xbox Series X , Xbox Series S e Xbox One , chega também ao PlayStation 5 ( PS5 ). Isso acontece a partir de 13 de julho, quando o título se tornará também gratuito para jogar. Confira, a seguir, mais detalhes sobre Naraka Bladepoint e as mudanças que chegarão ao jogo em breve.

1 de 4 Naraka: Bladepoint é um jogo Battle Royale para até 60 jogadores focado nos combates corpo a corpo — Foto: Divulgação/NetEase Games Naraka: Bladepoint é um jogo Battle Royale para até 60 jogadores focado nos combates corpo a corpo — Foto: Divulgação/NetEase Games

👉 Qual jogo marcou sua entrada no universo dos games? Opine no Fórum do TechTudo

Gameplay

A estrutura básica das partidas de Naraka: Bladepoint começa como a de um Battle Royale tradicional. 60 participantes, jogando sozinhos ou em grupos de até 3 pessoas, são jogados em uma ilha. A área segura do mapa irá gradativamente encolher com o tempo, forçando o eventual combate entre eles até que só acha um guerreiro ou equipe sobrevivente. Usuários podem explorar os arredores para obter itens úteis e armamentos melhores, entre elas espadas longas, katanas, lanças, adagas, nunchakus e também armas de longo alcance como arco e flecha, pistolas e mosquetes.

Durante os combates cada arma possui diferentes golpes e combos, assim como cada personagem conta com habilidades especiais próprias. Além disso, há contra-ataques, defesa e esquiva que permitem punir jogadores que apenas golpeiam cegamente sem estratégia. A movimentação em Naraka: Bladepoint também é importante usando saltos e sua corda com gancho para ganhar verticalidade, subindo montanhas, árvores, casas e o que mais aparecer pelo caminho. Para jogadores interessados em outros tipos de disputa há também modos cooperativos e até uma breve campanha.

Sairá no PlayStation 5? Tem crossplay?

Sim! Após um longo período exclusivo de plataformas como PC e os consoles Xbox, o jogo sairá também no PlayStation 5 (PS5) em 13 de julho, porém não foi mencionado se haverá uma versão para PlayStation 4 (PS4), como acontece no Xbox One. Na data de lançamento do game para PS5 virá ainda uma atualização com suporte a crossplay, permitindo que todos os jogadores lutem entre si, independente do videogame em que estão.

2 de 4 Após já ter chegado ao PC e consoles Xbox, Naraka: Bladepoint será lançado também no PlayStation 5 — Foto: Divulgação/NetEase Games Após já ter chegado ao PC e consoles Xbox, Naraka: Bladepoint será lançado também no PlayStation 5 — Foto: Divulgação/NetEase Games

Será grátis para jogar?

Sim! A partir do dia 13 de julho, Naraka: Bladepoint se tornará gratuito para jogar. Usuários que já haviam comprado o game anteriormente quando ele era pago receberão um bônus em Ouro (Gold), moeda virtual do jogo para gastar. Jogadores que experimentaram o título através do Xbox Game Pass Ultimate receberão um upgrade em sua versão Standard para a Ultimate, que inclui uma skin para a personagem Matari, skin para a lança, para a corda com gancho, e versões digitais da trilha sonora e livreto de artes. No PS5, usuários receberão uma skin para Katana, um Ryuzan-Frost Reflection e 5 Treasures, com itens extras para assinantes da PS Plus.

3 de 4 A exploração é parte essencial de Naraka: Bladepoint com verticalidade e um gancho com corda para se movimentar rapidamente — Foto: Divulgação/NetEase Games A exploração é parte essencial de Naraka: Bladepoint com verticalidade e um gancho com corda para se movimentar rapidamente — Foto: Divulgação/NetEase Games

Quais as novidades?

A atualização que trará o game para o PlayStation 5 (PS5) conta ainda com outras mudanças. Um novo modo chamado Capture the Spirit Well permitirá batalhas mais curtas 12v12 para capturar pontos de interesse. Mais uma heroína, chamada Tessa, e um par de armas Dual Halberds também serão adicionadas. O sistema de guildas receberá melhorias e haverá um novo Lobby em 3D para explorar e relaxar enquanto espera pelas partidas. Para completar, o jogo terá um evento comemorativo celebrando os dois anos desde seu lançamento.

4 de 4 O lançamento de Naraka: Bladepoint para o PlayStation 5 chegará junto com uma atualização cheia de novidades em todas as plataformas — Foto: Reprodução/Steam O lançamento de Naraka: Bladepoint para o PlayStation 5 chegará junto com uma atualização cheia de novidades em todas as plataformas — Foto: Reprodução/Steam

Requisitos mínimos