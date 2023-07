Negociador: veja enredo, elenco e trailer de série brasileira do Prime Video

A série brasileira Negociador está em destaque no Amazon Prime Video , com uma trama de ação e drama estrelada por Malvino Salvador. Conhecido pelas telenovelas da Rede Globo , como A Dona do Pedaço, o astro agora encarna um policial do Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), especialista em negociar a rendição de criminosos.

A primeira temporada tem oito episódios e estreou no último dia 21 de julho, ainda sem informações sobre continuação. Até o momento, a produção tem nota 7,5 no IMDb. Se ficou curioso com a trama e quer saber mais, veja, a seguir, informações sobre elenco e enredo.

Enredo de Negociador

Gabriel Menck (Salvador) é capitão do GATE e especialista em negociar a rendição de criminosos. Mesmo usando táticas não convencionais, como ficar próximo demais dos bandidos, ele é considerado entre os seus colegas como alguém capaz de fazer o trabalho. No entanto, a vida de Menck sofre um revés quando ele perde a esposa em um misterioso acidente.

A tragédia o deixa meses afastado, precisando cuidar do filho, que ficou mudo por conta do choque traumático. Porém, Menck volta à ativa quando Chacur (Reis), major do GATE, solicita seus serviços para solução de crises em São Paulo. Ele ainda tem de lidar com o revanchismo de antigos rivais dentro da corporação e a investigação da morte de sua esposa.

Elenco e equipe técnica

No elenco estão presentes Bárbara Reis (Terra e Paixão), Emílio de Mello (Querido Estranho) no papel de Lopes, César Mello (Doutor Gama) sendo Siqueira, Luana Tanaka (Dupla Identidade) interpretando Tina, Guilherme Piva (Novo Mundo) no papel de Bismark, entre outros. A série tem direção de Isabel Valiante (Onisciente) e Leonardo Rocha (Mercenários), com produção de Zasha Robles e Gustavo Mello, da Spiral International e Boutique Filmes.

