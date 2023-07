No Limite 2023: veja novo formato, elenco e onde assistir ao reality

A nova temporada de No Limite , reality show de resistência da TV Globo , estreia nesta terça-feira (18), às 22h25. A edição 2023 será ambientada na região norte do Brasil, mais especificamente na Amazônia, e contará com formato e provas inéditas. Nesta temporada, 15 participantes disputarão o prêmio de R$ 500 mil, sendo quatro deles personalidades famosas: Carol Nakamura, Claudio Heinrich, Monica Carvalho e Paulo Vilhena. Para as provas, eles serão divididos em dois grupos, Jenipapo e Urucum, em referência aos frutos da região.

O programa, que também está disponível no serviço de streaming Globoplay, será comandado por Fernando Fernandes, apresentador e atleta paralímpico. Diferentemente de outras edições, o campeão não será decidido por votação popular. Veja, a seguir, tudo sobre No Limite 2023 - Amazônia, como elenco, novo formato, como assistir e mais.

Formato do reality show No Limite

A primeira temporada de No Limite estreou em 2000 na TV Globo, sendo um formato nunca visto na televisão brasileira até então. O reality foi baseado no sucesso norte-americano "Survivor", distribuído pela emissora CBS, e contava com quatro temporadas até 2009. No ano de 2021, no entanto, o programa ganhou um reboot apresentado por André Marques.

Na edição, 16 participantes disputaram pelo prêmio de R$ 500 mil, sendo que todos eles eram ex-integrantes de outro reality de peso da Globo, o Big Brother Brasil. Assim, nomes como Arcrebiano (BBB 21), Ariadna (BBB 11) e Carol Peixinho (BBB 19) estiveram em uma praia deserta enfrentando desafios e provas cabulosas até chegar à final, divididos em equipes.

A cada semana, eles passavam pela “Prova da Imunidade”, que garantia a permanência de um dos times por mais um tempo. Já a equipe perdedora votava entre si para eliminar um dos integrantes. Esse foi o formato que vigorou até 2022, última edição da competição. Agora, na de 2023, houve mudança e tanto os eliminados quanto o campeão serão decididos pelo público, mesmo esquema do BBB.

A apresentação da season de 2023 será feita por Fernando Fernandes, que, no Programa Zero (edição especial que dá início ao No Limite Amazônia), chegou a experimentar um prato típico da região. Além dessas, outras coisas inéditas chegarão ao reality. Entre elas, o ídolo de imunidade, que está garantido, desafios muito mais radicais, e uma prova para decidir a grande final do programa.

Elenco de No Limite 2023

A nova temporada do reality show No Limite vai contar com 15 participantes, entre famosos e anônimos. Os desconhecidos têm maior presença e buscam ser protagonistas da edição, sendo eles: Marcus Vinícius (Goiás), Simoni (Rio Grande do Sul), Guilherme (Rio de Janeiro), Paulinha (São Paulo), Amanda (Santa Catarina), Dedé (São Paulo), Pipa (Rio Grande do Sul), que foi vice-campeã da primeira temporada em 2000, Raiana (Bahia), Fulý (Rio de Janeiro), Euclides (Bahia), Greiciene (Rio de Janeiro).

Já entre os famosos estão o ator Paulo Vilhena (São Paulo), a apresentadora Carol Nakamura (Rio de Janeiro), o ator Claudio Heinrich (Rio de Janeiro) e a atriz Monica Carvalho (Rio de Janeiro). Os participantes serão divididos em duas equipes, Jenipapo e Urucum, e deverão lutar pelo prêmio de R$ 500 mil oferecido pelo programa.

Como e onde assistir à No Limite 2023 - Amazônia ao vivo?

Passo 1. Para assistir ao No Limite 2023 ao vivo, acesse o Globoplay na web (https://globoplay.globo.com/), às 22h25, e toque em "Agora na TV";

Passo 2. Selecione o botão "Assista agora" para prosseguir;

Passo 3. Faça login usando seu e-mail e senha já cadastrados ou importe os dados de uma conta Facebook, Google ou Apple. Depois, selecione o botão "Entrar". Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Digite todos os dados necessários e aceite os termos de uso e privacidade. Então, conclua o procedimento ao apertar em "Cadastrar". Depois disso já é possível assistir ao No Limite ao vivo.

Com informações de Globo e Globoplay

