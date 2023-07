O Exorcista (1973): relembre história, elenco e onde assistir ao terror

Com duas horas de tela, a produção teve distribuição da Warner Bros. Pictures e possui mais duas sequências, sendo elas Exorcista II - O Herege (1977) e O Exorcista III (1990). Além disso, diversas outras produções derivadas e remakes foram lançados após o enorme sucesso da franquia de terror. Confira, a seguir, mais detalhes de O Exorcista (1973).

2 de 3 Clássico de terror é estrelado pela atriz Linda Blair no papel da jovem Regan MacNeil — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures Clássico de terror é estrelado pela atriz Linda Blair no papel da jovem Regan MacNeil — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Enredo de O Exorcista

A trama do terror conta a história de Regan MacNeil (Linda Blair), uma jovem de 12 anos que começa a agir de forma estranha — levitando, falando em línguas desconhecidas e mais —, até que sua mãe, Chris MacNeil (Ellen Burstyn), passa a se preocupar com a garota. Então, Chris busca a ajuda de vários médicos, mas os especialistas não conseguem descobrir o que há de errado com a menina, apesar dos resultados dos exames serem alarmantes.

Assim, como última alternativa, a mãe da jovem decide buscar o auxílio dos padres Lankester Merrin (Max von Sydow) e Damien Karras (Jason Miller). Eles então descobrem que a menina sofre de uma possessão demoníaca, e que precisará de um exorcismo.

Elenco

Estrelado por Linda Blair (Correntes do Inferno) no papel da jovem possuída Regan MacNeil e Jason Miller (Vengeance) interpretando o padre Damien Karras, o elenco de O Exorcista ainda é composto por nomes como Ellen Burstyn (Interestelar) dando vida a Chris MacNeil, Max von Sydow (O Sétimo Selo) vivendo o padre Lankester Merrin e Lee J. Cobb (12 Homens e uma Sentença) como o Tenente William Kinderman.

3 de 3 O filme O Exorcista recebeu 10 indicações ao Oscar 1974 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures O filme O Exorcista recebeu 10 indicações ao Oscar 1974 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Repercussão

Considerado um dos filmes de terror mais lucrativos de todos os tempos, O Exorcista foi aclamado pela crítica logo após a sua estreia e é, até hoje, a única produção do gênero a ser indicada na categoria de Melhor Filme do Oscar. Além disso, o longa-metragem também recebeu dez indicações ao Oscar 1974, das quais venceu apenas duas: Melhor Som e Melhor Roteiro Adaptado para William Peter Blatty. Nomeações ao Globo de Ouro e BAFTA também se destacam no currículo do projeto.

Em sites agregadores, a performance positiva não é diferente. No IMDb, por exemplo, a obra cinematográfica tem nota 8.1, com base em 425 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de William Friedkin tem uma taxa de aprovação de 84%. Segundo o consenso do site, "O Exorcista leva seu tema sobrenatural a um efeito mágico, com notáveis ​​efeitos especiais e uma atmosfera sinistra, resultando em um dos filmes mais assustadores de todos os tempos."

O Exorcista: O Devoto

Após 50 anos do lançamento do filme O Exorcista (1973), a Universal Pictures lançou, nesta terça-feira (25), o trailer oficial do próximo longa da franquia de terror, intitulado O Exorcista - O Devoto, que chegará em outubro deste ano.

Neste novo título, dirigido por David Gordon Green, a atriz Ellen Burstyn reprisará seu papel icônico como Chris MacNeil, enquanto a trama seguirá duas garotas demoníacas que ficam possuídas após serem salvas de um suposto sequestro.

A produção marca o início de uma nova trilogia de O Exorcista para as telonas, que tem uma sequência agendada para estrear em abril de 2025, chamada O Exorcista: O Enganador.

