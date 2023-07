O Famoso Alfaiate: veja o que esperar da 2ª temporada da série da Netflix

2 de 4 O Famoso Alfaiate, série tucar da Netflix, chega ao streaming nesta sexta-feira (28) e é estrelada por Çağatay Ulusoy, que interpreta Peyami Dokumaci — Foto: Divulgação/Netflix O Famoso Alfaiate, série tucar da Netflix, chega ao streaming nesta sexta-feira (28) e é estrelada por Çağatay Ulusoy, que interpreta Peyami Dokumaci — Foto: Divulgação/Netflix

Enredo de O Famoso Alfaiate

Inspirada em uma história real, a trama de O Famoso Alfaiate acompanha Peyami Dokumaci (Çağatay Ulusoy), um jovem e renomado alfaiate que herdou os negócios de seu falecido avô.

Na season 1, conhecemos um segredo que envolve sua vida familiar (alerta de spolier): seu pai, que tem uma deficiência mental, foi severamente negligenciado na infância. Quando o avô de Peyami morre e sua família vem encontrá-lo em Istambul, o alfaiate esconde o pai de todos à sua volta. Para isso, ele contrata uma cuidadora, sem saber que está diante de Esvet (Şifanur Gül), mulher que está fugindo de seu noivo abusivo, Dimitri (Salih Bademci), que coincidentemente é o melhor amigo de Peyami.

Em O Famoso Alfaiate (Netflix), os atores Çağatay Ulusoy e Salih Bademci interpretam melhores amigos

Recheados de reviravoltas e muito drama, os sete episódios da primeira temporada da série revelam segredos com grandes momentos de tensão. Para a season 2, o público espera algumas respostas: Peyami está vivo? Peyami e Esvet ficarão juntos? O que acontecerá com Dimitri? Saberemos mais sobre o passado da mãe de Peyami? E sobre o passado de Esvet?

Elenco e equipe técnica

O protagonista de O Famoso Alfaiate é o ator turco Çağatay Ulusoy, rosto famoso pela produção O Último Guardião, também da Netflix. Além dele, a atriz Şifanur Gül é quem dá vida à Esvet, e Salih Bademci interpreta o antagonista Dimitri. A série foi criada pelo produtor Onur Güvenatam e conta com a direção de Cem Karci.

Repercussão

Em sites especializados, O Famoso Alfaiate tem recebido uma resposta mediana do público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, a produção alcançou aprovação de 67% da audiência. Já no IMDb, sua pontuação é 6,0 baseada em mais de 2,7 mil avaliações.

Para Vikas Yadav, do site Midgard Times, é possível ver como a criatividade foi usada para dar vazão aos ricos sentimentos abordados no roteiro. "O Famoso Alfaiate é feito com cuidado e muita atenção aos detalhes. As ferramentas de filmagem são efetivamente usadas para dar vida à história", escreveu.

Em O Famoso Alfaiate, Peyami faz os ajustes no vestido da noiva de seu melhor amigo vendado, por conta da forte tradição turca

Britt Lawrence, do site Eclectic Pop, compartilha da opinião positiva, novamente dando ênfase aos detalhes da trama. "Em nenhum momento a série turca morde mais do que pode mastigar. Ela saboreia cada pedacinho da história, tão pensativa quanto Peyami ao considerar onde cortar uma polegada de tecido", afirmou.

Confira trailer oficial da 2ª temporada de O Famoso Alfaiate

