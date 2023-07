O que é Hertz (Hz) no monitor? Entenda o que é a taxa de atualização

Hertz (Hz) é a unidade de medida utilizada para determinar a taxa de atualização em displays. Nos monitores, ela é uma das especificações que mais impacta na performance do dispositivo. Quanto maior a quantidade de Hertz, mais fluidez de imagem terá o monitor, por isso, esse é um dos aspectos que jogadores e editores de vídeo mais prestam atenção na hora de montar seu setup . O mais comum atualmente é encontrar displays com 60 Hz ou 75 Hz, mas no mercado já existem soluções com finalidades bastante específicas que entregam até mais de 300 Hz.

Além da taxa de atualização, é fundamental observar o tamanho, a resolução e os recursos disponíveis antes de comprar um monitor. Também é preciso considerar o tipo de uso que se fará do PC, já que cada tipo de usuário requer uma quantidade de Hertz distinta. Confira, a seguir, tudo sobre o que é Hertz no monitor e saiba como encontrar o dispositivo ideal para você.

O que é hertz no monitor e qual é a sua importância?

Hertz é a métrica usada para determinar quantas vezes um monitor atualiza a imagem em sua tela dentro de um segundo. Assim, um monitor com 60 Hz de taxa de atualização é capaz de criar 60 novos frames por segundo. Essa medida é fundamental para a experiência de usuário, especialmente para quem curte jogos ou realiza atividades de alta performance gráfica. Nesses casos, a atenção rápida a cada frame costuma ser essencial, por isso, esse tipo de consumidor deve dar preferência a taxas mais altas, como 120 Hz e 240 Hz.

Apesar de ser essencial para um bom desempenho do sistema, vale lembrar que, para aproveitar ao máximo a taxa de atualização do seu monitor, é preciso que outros componentes sejam compatíveis com seu número de hertz. O processador e a placa de vídeo são as peças responsáveis por comandar e executar as ações gráficas do PC, portanto, é preciso garantir que eles tenham capacidade de atuar na mesma frequência de atualização do monitor.

Quais os principais tipos de taxa de atualização para monitores?

A taxa de atualização de tela mais comum no mercado de monitores é 60 Hz. Esse tipo de display é comum também em notebooks e é uma boa opção para quem faz um uso mais básico do computador. Modelos intermediários, com cerca de 75 Hz, podem ser uma opção menos custosa de upgrade de tela para quem busca uma imagem melhor, sem grandes investimentos.

Os modelos top de linha oferecem, no mínimo, 120 Hz de atualização, bastante comum no segmento gamer. Para quem precisa de bastante fluidez gráfica, existem opções ainda mais avançadas, com 144, 165, 240 e até 360 Hz no mercado. Esses modelos, por serem destinados a um público bastante específico, costumam contar ainda com diversos recursos voltados para a qualidade da imagem, como tecnologia IPS, e função anti-tearing (quebra de imagem), por exemplo.

Quantos Hertz preciso no meu monitor?

Se você utiliza o monitor para trabalhos comuns, navegar na internet ou mesmo para consumir vídeos, um monitor com 60 Hz deve ser suficiente para atender às suas demandas. Em filmes e séries, a taxa de atualização costuma estar próxima aos 30 quadros por segundo, portanto, não demandam telas com tanto desempenho.

Já para quem joga, e principalmente para quem tem um hardware mais avançado com processadores e placas de vídeo de ponta, o ideal é considerar monitores capazes de entregar uma taxa de atualização mais alta. A frequência mais básica para jogos de PC é 60 Hz, mas títulos modernos, especialmente os competitivos, costumam oferecer uma experiência mais adequada em telas com no mínimo 120 Hz.

Nesse sentido, quem pratica esports deve considerar um monitor com ao menos 120 Hz. Essa taxa de atualização vai aprimorar não só a fluidez dos jogos, mas também o tempo de resposta do sistema, além de permitir um tempo de reação mais preciso e adequado aos jogadores. No cenário competitivo, esse tempo de reação precisa ser reduzido ao máximo, uma vez que um quadro perdido pode mudar o rumo de uma partida.

