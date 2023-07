O PicPay é um aplicativo de pagamentos, disponível para Android e iPhone ( iOS ) que oferece serviços de cartão de crédito e conta bancária com taxas competitivas. Essa característica pode ser útil, principalmente para quem nunca teve conta em banco, o que democratiza o acesso a esses serviços. Para os empreendedores, o app conta com a versão PicPay PRO, que permite o pagamento sem maquininha e parcelamento em até 12 vezes, além de oferecer taxas baixas em relação a outras opções do mercado. O TechTudo explica o que é o PicPay, como funciona e se é seguro.

O TechTudo reuniu abaixo 12 tópicos sobre o PicPay. No índice a seguir, confira os assuntos que serão abordados nesta lista.

O que é PicPay? Como funciona? PicPay é seguro? É perigoso? Quais são as taxas? Como criar um perfil no PicPay? Como adicionar e retirar dinheiro da sua carteira? Como usar o PicPay para fazer pagamentos? Como parcelar contas no app? O que é PicPay PRO? O que é PicPay Card? O que é cashback e como funciona no PicPay? Como funciona a Conta Universitária? Como ganhar dinheiro no PicPay?

1. O que é PicPay? Como funciona?

O PicPay é um aplicativo de serviços financeiros com funcionalidades como empréstimo e cartão de crédito. Com ele, o usuário pode pagar contas de todos os tipos, parcelar boletos, fazer investimentos em criptomoedas e realizar pagamentos pelo Pix, além de fazer o seu dinheiro render mais com uma conta digital que rende 102% do CDI.

Controlado pela J&F Participações, o PicPay conta com mais de 30 milhões de usuários ativos e foi eleito a melhor Fintech do Brasil em 2021. O app foi o primeiro a oferecer pagamento com QR Code no Brasil.

2. PicPay é seguro? É perigoso?

Uma polêmica envolvendo o pagamento de parcelas do auxílio emergencial em março de 2023 pelo PicPay fez com que usuários subissem a hashtag no Twitter que dizia “PicPay devolve o meu dinheiro”. Isso porque o app oferecia a possibilidade de transferência do auxílio direto para a conta do usuário, mas o que ocorreu foi uma demora no pagamento.

Essa não foi a única polêmica que rondou o app, já que alguns falsários enganaram vítimas com o que foi conhecido como “Golpe do PicPay”, no qual enviavam uma mensagem pelo WhatsApp se passando pelo PicPay e prometiam pagar R$200,00 no Pix para aqueles que clicassem em um link malicioso e respondessem a perguntas. Enquanto os usuários permaneciam nesse link, um programa espião era instalado no celular e roubava as informações bancárias e demais dados pessoais.

Nesses e em outros casos, o PicPay informou que não oferece promoções em dinheiro em seu aniversário. Além disso, eles destacaram seus constantes investimentos em segurança, contando com uma equipe de especialistas dedicados, proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para contas com até R$250 mil, adoção dos melhores protocolos de segurança do mundo e certificação PCI DSS de alta proteção.

O PicPay passou a participar na lista On the List!, que reconhece provedores de serviços que protegem os dados do cartão com múltiplas camadas de segurança, visando prevenir golpes e fraudes.

3. Quais são as taxas?

Existem diferentes taxas cobradas no PicPay, que se referem à “Minha Conta PicPay”, à modalidade “PicPay Pro” e ao “PicPay Card”. Na minha conta PicPay, a abertura e manutenção são gratuitas, assim como adicionar dinheiro por boleto bancário ou transferência bancária e pagamentos com saldo da carteira. Por outro lado, adicionar dinheiro na carteira com cartão de crédito para fazer pagamentos à vista tem uma taxa de até 5,99% ou R$ 5, o que for maior. Além disso, existe uma taxa de saque no valor de R$ 6,90 cada.

O pagamento à vista ou parcelado de recargas, gift cards e abastecimento com saldo adicionado via cartão de crédito passou a ter uma taxa de até 4,99% até 5,99% para pagamento parcelado. Também vale mencionar que a tarifa de inatividade é de R$ 10,00 por mês, por até 12 meses.

Na modalidade PRO, a abertura e manutenção da conta e adicionar dinheiro por boleto bancário ou transferência bancária são gratuitos. Mas, para adicionar dinheiro com cartão de débito, existe uma taxa de 1,99% por transação. No caso dos pagamentos com saldo da carteira e os pagamentos com cartão de crédito em transações comerciais, existe a gratuidade.

No entanto, deve-se pagar uma taxa de 4,99% para adicionar dinheiro na Carteira com cartão de crédito ao transferir entre contas PicPay. Desde o dia 1º de setembro de 2022, pagamentos de boletos de luz, saneamento, gás e impostos com saldo adicionado via cartão de crédito têm uma taxa de 4,99%, e pagamentos de outros boletos, com saldo adicionado via cartão de crédito, têm taxa de 4,99% por transação.

Já para o saque, existe uma taxa de R$ 6,90 em cada transação, e para recebimento há uma taxa de 4,29% por transação. Por fim, o pagamento à vista ou parcelado de recargas, gift cards e abastecimento com saldo adicionado via cartão de crédito tem uma taxa de até 4,99% a partir de janeiro de 2023 ou até 5,99% para pagamento parcelado.O PicPay também oferece o PicPay Card, que possui o modelo de débito e crédito. No PicPay Card Débito, a anuidade e a mensalidade são gratuitas. A emissão e reemissão do cartão têm uma taxa de R$ 19,90 e o saque tem uma taxa de R$ 6,90 cada.

Já no PicPay Card Crédito, a anuidade varia dependendo do tipo de cartão escolhido, como o Mastercard Gold, que é gratuito, o Mastercard Platinum, com anuidade de R$ 588,00 por cartão; o Mastercard Platinum Adicional, com anuidade de R$ 294,00 por cartão; o Mastercard Black, com anuidade de R$ 1.068,00 por cartão; e o Mastercard Black Adicional, com anuidade de R$ 534,00 por cartão.

4. Como criar um perfil no PicPay?

Para criar uma conta no PicPay você precisa baixar o app e informar dados pessoais, como o CPF, e-mail, Nome do usuário; Telefone e dados do seu cartão de crédito (se tiver). Além disso, é importante frisar que não é necessário ter conta em nenhum banco para usar o PicPay.

Com o seu perfil finalizado, será possível interagir com demais usuários da plataforma e realizar pagamentos de forma segura, rápida e prática, usando o celular. Dessa forma, você compra online, paga boletos em estabelecimentos físicos e realiza transferências de dinheiro.

5. Como adicionar e retirar dinheiro da sua carteira?

Para adicionar dinheiro na sua carteira PicPay abra o app e acesse a opção “Carteira” presente no menu inferior. Depois, opte entre as modalidades boleto, transferência (DOC/TED) ou cartão de débito virtual da Caixa. Siga as instruções na tela para cada método e finalize o depósito.

Neste caso, a adição de dinheiro em carteira via boleto tem valor mínimo de R$10,00 e máximo de R$2.000,00, já o cartão de débito virtual da Caixa (Elo) tem limite mensal de R$1.200,00 e o TED/DOC não possui limites por transferência, apenas aqueles impostos pelo banco de origem.

Agora, para sacar dinheiro da carteira PicPay, os passos são os seguintes: clique em “Carteira” no menu inferior, selecione a opção “Sacar”, opte entre "Saque 24Horas" ou "Transferência para conta bancária" siga as instruções até que o saque seja finalizado.Para os saques em caixa eletrônicos em rede 24 horas, o valor mínimo é de R$20,00 e o máximo de R$1.000,00 por dia, já para TED/DOC o mínimo é de R$5,00 e não existe limite por dia ou mês.

6. Como usar o PicPay para fazer pagamentos?

Para fazer pagamentos usando o QR Code na plaquinha da loja abra o app e toque em "Pagar com QR Code". Depois, é só apontar a câmera do celular para a plaquinha da loja, informar o valor e confirmar o pagamento com sua senha. Também é possível buscar pelo nome do estabelecimento no PicPay, selecionar a opção "Fazer pagamento", ler o QR Code do estabelecimento ou digitar o valor e confirmar com sua senha.

Outra opção é pelo link de pagamento que pode ser enviado pelo estabelecimento. Assim, basta verificar o valor e finalizar o pagamento com sua senha ou digital. Já para pagamento com QR Code na maquininha, as máquinas precisam ser compatíveis para funcionar. A partir daí, é só pedir ao atendente para digitar o valor e selecionar a opção de crédito. Logo após, no PicPay, toque em "Pagar com QR Code" e leia o QR Code da maquininha. Por fim, é só confirmar o valor e finalizar com sua senha ou digital.

Por fim, alguns caixas vêm com opção QR Code, e você pode informar que deseja pagar com PicPay. Desse modo, o caixa gera o QR Code no monitor do computador, você abre o PicPay, toca em "Pagar com QR Code" e lê o código do monitor. Depois é só verificar o valor e inserir a sua senha ou digital.

7. Como parcelar contas no app?

Comece o pagamento informando o valor da transação. Em seguida, toque em "Parcelar em 1x" para iniciar o processo de parcelamento. Confira o valor de cada parcela com o preço total incluído e repita esses passos para simular diferentes opções de parcelamento. Escolha a opção de parcelamento que melhor se adequa às suas necessidades financeiras e termine o pagamento clicando em "Pagar" e informando a sua senha.

8. O que é PicPay PRO?

O PicPay PRO é uma modalidade de conta destinada àqueles que vendem usando o aplicativo. Nesse sentido, é dedicada a pessoas que possuem CNPJ e que querem fazer vendas sem a necessidade de usar maquininhas de cartão.

Dessa forma, o detentor de uma conta PicPay PRO pode desfrutar dos valores da venda imediatamente, evitar pagamentos de taxas no cartão como anuidade, adesão e transferência. Para participar da modalidade PRO é necessário pagar taxa única de 4,29% por venda recebida, exceto nos casos de pagamentos via Pix em que nenhuma taxa é cobrada. Além disso, para quem possui um negócio, o app PicPay Empresas oferece vantagens adicionais.

9. O que é PicPay Card?

Um cartão exclusivo para clientes PicPay, os clientes que adquirirem o PicPay Card e comprarem usando-o na versão crédito, têm anuidade gratuita e cashback. Desse modo, ao adquirir o cartão, o usuário poderá usá-lo em milhares de estabelecimentos, parcelar em até 12x com o cartão, movimentar o saldo da conta PicPay, ter rendimento automático do dinheiro na conta, receber e pagar amigos com a conta PicPay e parlar boletos em até 12x na conta PicPay.

10. O que é cashback e como funciona no PicPay?

O CashBack é uma modalidade de compra na qual os clientes podem obter parte do dinheiro de volta. No caso do PicPay, o cashback funciona como um bônus oferecido em compras no aplicativo.

Assim, ao acessar as ofertas e vantagens exclusivas na PicPay Store (marketplace de produtos e serviços no app), o usuário poderá conquistar cashback e cupons de desconto em lojas parceiras, o que inclui assinatura de serviços digitais e streamings, recarga de jogos favoritos e recarga de celular. Para aqueles que quiserem maior praticidade, o PicPay disponibiliza a extensão para o computador e garante ofertas especiais para aqueles que aderirem à extensão!

11. Como funciona a Conta Universitária?

Destinada aos jovens que estão na graduação, a conta universitária é válida durante os anos em que o usuário estiver matriculado na universidade. Assim, oferece isenção de tarifas e da obrigatoriedade de comprovação da renda.

Mas, para isso, é necessário comprovar que realmente está na graduação, apresentando documentos oficiais emitidos pela faculdade, como comprovante de matrícula e demais materiais solicitados pelo banco. Com uma conta universitária, é possível pagar meia entrada em diversos estabelecimentos, como cinemas, passagens de ônibus, parques, teatros e muito mais!

12. Como ganhar dinheiro no PicPay?

Você pode ganhar dinheiro usando o Picpay ao indicar amigos (R$10,00 por cada indicação), mas a pessoa deverá ser nova na plataforma e informar o seu código promocional, além de realizar um pagamento com o cartão de crédito de no mínimo R$20,00 em até 7 dias.

Também é possível ganhar dinheiro no PicPay com o CashBack, aproveitando as promoções para receber parte do valor da compra de volta ao usar o cartão PicPay em cada compra realizada (fique de olho nas notificações e e-mails para aproveitar as promoções) e comprando em lojas parceiras. Lembre-se também que o seu dinheiro parado na conta do PicPay rende um dinheirinho, com 102% do CDI em dias úteis e tem liquidez diária, que permite sacar o valor quando quiser. Para isso, é necessário ter pelo menos R$1 em carteira!

