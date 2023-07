Onde assistir à Abbott Elementary? Veja sinopse, elenco e trailer da série

A série Abbott Elementary , lançada oficialmente em 2021, está disponível no catálogo do Star+ . Com seis indicações ao Emmy 2023 , a sitcom americana, criada e estrelada por Quinta Brunson (A Black Lady Sketch Show), segue uma professora da segunda série em uma escola infantil da Filadélfia em meio a vários desafios. O projeto, que tem distribuição pela Warner Bros. Television, foi ao ar pela primeira vez no canal ABC.

Até o momento, o seriado conta com duas temporadas e 35 episódios ao todo. Desde o seu lançamento, ele foi aclamado pela crítica especializada, o que lhe garantiu uma terceira temporada. Contudo, devido à greve dos roteiristas em Hollywood, a sitcom está sendo bastante afetada, já que a produção está suspensa, ocasionando um menor número de episódios para a nova season. Veja, a seguir, tudo sobre Abbott Elementary, como enredo, elenco e repercussão.

Enredo de Abbott Elementary

Gravada em estilo de documentário, a sitcom é ambientada na escola infantil Abbott Elementary, na Filadélfia. A trama acompanha um grupo de docentes dedicados — com diferentes níveis de experiência — no dia a dia com os estudantes. Apesar das dificuldades enfrentadas pelos funcionários, que tentam lidar com a falta de recursos disponibilizados pelo governo, todos eles são apaixonados pelo que fazem e têm como objetivo ajudar, a qualquer custo, todos os alunos e o desenvolvimento de sua educação.

Mesmo com uma pegada cômica, engana-se quem pensa que o roteiro foca apenas nesta vertente. Isso porque o seriado também traz uma dura crítica ao sistema de escolas públicas dos Estados Unidos e a falta de visibilidade dos servidores destas instituições.

Elenco

Além de ser estrelado por Quinta Brunson (An American Pickle) no papel da protagonista Janine Teagues, o elenco de Abbott Elementary é composto por nomes como Tyler James Williams (Todo Mundo Odeia o Chris) interpretando Gregory Eddie, Lisa Ann Walter (Operação Cupido) dando vida à Melissa Schemmenti, Janelle James (Central Park) vivendo Ava Coleman, Chris Perfetti (No Escuro) no papel de Jacob Hill e Sheryl Lee Ralph (Mudança de Hábito 2) como Barbara Howard.

Repercussão

Aclamada pela crítica especializada e popular entre o público, Abbott Elementary vem se destacando nas temporadas de premiações, visto que venceu três prêmios Emmy em setembro de 2022. Em 2023, a produção foi prestigiada com três estatuetas do Globo de Ouro, nas categorias de Melhor Série de Comédia ou Musical, Melhor Atriz em Série de Comédia ou Musical, para Quinta Brunson, e Melhor Ator Coadjuvante em Série, para Tyler James Williams.

No site agregador IMDb, a série tem nota 8,2, com base em 27 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a primeira season da produção original da ABC tem uma taxa de aprovação de 99%, enquanto a segunda debutou com 100%. Segundo o consenso do site, "os corajosos professores da Abbott Elementary continuam sendo um deleite absoluto, com a sensibilidade inteligente e doce da criadora/estrela Quinta Brunson".

