Onde assistir a Dawson's Creek? Relembre história e elenco da famosa série dos anos 2000

A série Dawson's Creek , considerada um grande sucesso dos anos 2000, está atualmente disponível no catálogo do Amazon Prime Video . Lançada oficialmente em 1998 no canal The WB, a produção americana ficou no ar até 2003. A trama segue um grupo de amigos de uma pequena cidade enfrentando juntos todos os dilemas da adolescência. Criada por Kevin Williamson, o drama adolescente é estrelado por James Van Der Beek, Katie Holmes, Michelle Williams e Joshua Jackson.

Com seis temporadas e um total de 128 episódios, o seriado teve produção pela Sony Pictures Television. Vale lembrar que o roteiro do projeto é baseado na adolescência do próprio showrunner. Se você é fã de séries adolescentes, confira mais detalhes de Dawson's Creek, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Dawson's Creek

Ambientada em uma cidadezinha praiana de Capeside, interior dos Estados Unidos, a história gira em torno do aspirante a cineasta Dawson Leery (Van Der Beek), sua melhor amiga Joey (Holmes), o melhor amigo Pacey (Jackson) e a nova vizinha, Jen (Williams). O grupo de amigos enfrenta juntos todas as dores do crescimento, o surgimento de novos sentimentos e os dilemas da adolescência enquanto vivem as inúmeras aventuras que a juventude tem a oferecer.

Elenco

Estrelado por James Van Der Beek (One Tree Hill) no papel do protagonista Dawson, e Katie Holmes (A Filha do Presidente) interpretando Joey, o elenco da série teen ainda reúne nomes como Michelle Williams (Os Fabelmans) dando vida à Jen, Chad Michael Murray (A Nova Cinderela) vivendo Charlie e Meredith Monroe (Criminal Minds) como Andie.

Além disso, juntam-se ao time de atuação Joshua Jackson (Imagens do Além), Kerr Smith (Premonição), Busy Philipps (As Branquelas), Sasha Alexander (Missão: Impossível 3), Jensen Ackles (Supernatural), Mary Beth Peil (Meu Melhor Inimigo) e John Wesley Shipp (The Flash).

Repercussão

Considerado um sucesso na história da teledramaturgia norte-americana, Dawson's Creek marcou não somente gerações de jovens, mas também inovou ao ser a primeira série a trazer em seu enredo uma perspectiva mais diversificada, como a exibição de um beijo entre dois personagens gays em horário nobre.

Além do público, a produção também se destaca entre a imprensa especializada. No site agregador IMDb, o projeto tem nota 6,8, com base em 43 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, o trabalho de Kevin Williamson tem uma taxa de aprovação de 74% da crítica e uma pontuação de 78% em relação à audiência.

Sobre as reviews internacionais, como a do St. Louis Post-Dispatch, o jornalista Gail Pennington tece elogios à série, afirmando que "Dawson's Creek é uma mistura viciante de novela e saga de amadurecimento, que os fãs de programas como Party of Five e My So-Called Life – e boa TV em geral – certamente deveriam experimentar".

Já Sean Axmaker, do Stream On Demand, também tece uma crítica positiva sobre o seriado teen, destacando que "a primeira temporada tem seus momentos de melodrama, mas mantém um bom foco nos personagens, o que dá ao talentoso elenco a oportunidade de fazer algo de seus relacionamentos além das tribulações da novela adolescente".

