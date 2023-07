Onde assistir a Gladiador? Veja enredo, elenco e trailer do filme

O filme Gladiador , lançado em 2000, está atualmente disponível nos catálogos da Amazon Prime Video e Star+ . Com Russell Crowe e Joaquin Phoenix no elenco principal, o drama histórico segue um poderoso general romano em seu plano de vingança contra um imperador corrupto que assassinou sua família e o fez de escravo. Dirigido pelo renomado cineasta Ridley Scott (Blade Runner), a produção tem o roteiro assinado por David Franzoni, John Logan e William Nicholson.

Com duas horas e meia de duração, o longa-metragem teve distribuição mundial pela Universal Pictures. Se você gosta de filmes históricos com muitas lutas, confira, a seguir, mais detalhes de Gladiador, como sinopse, elenco e repercussão.

2 de 2 Russell Crowe é o ator principal de Gladiador, longa de ação dirigido por Ridley Scott; saiba mais sobre o filme de gladiador da roma antiga que também virou série de tv — Foto: Divulgação/Universal Pictures Russell Crowe é o ator principal de Gladiador, longa de ação dirigido por Ridley Scott; saiba mais sobre o filme de gladiador da roma antiga que também virou série de tv — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Enredo de Gladiador

Situado em 180 d.C, a trama acompanha Maximus (Russell Crowe), um dos generais romanos mais amados pelo povo e o favorito do imperador Marco Aurélio (Richard Harris). Quando o soberano decide que o guerreiro irá lhe suceder ao trono, o filho do monarca, Commodus (Joaquin Phoenix), se revolta com a decisão.

Sedento pelo poder, o jovem mata o próprio pai e se autoproclama o novo imperador. Com o novo posto, Commodus pede a Maximus sua lealdade, que o nega. Após o conflito entre os dois, o imperador corrupto manda matar a família do antigo general e lhe condena à morte também. No entanto, o protagonista consegue escapar e começa a se passar por um escravo enquanto arquiteta seu plano de vingança.

Elenco

Além de Russell Crowe (O Exorcista do Papa) no papel do protagonista Maximus, o elenco de Gladiador ainda reúne nomes como Joaquin Phoenix (Coringa) interpretando Commodus, Connie Nielsen (Mulher-Maravilha) dando vida à Lucilla, Oliver Reed (Os Três Mosqueteiros) vivendo Proximo, Richard Harris (Harry Potter e a Pedra Filosofal) no papel de Marco Aurélio e Spencer Treat Clark (Vidro) como Lucius.

Também integram o time os atores Djimon Hounsou (Diamante de Sangue), Giannina Facio (Um Bom Ano), Tommy Flanagan (Filhos da Anarquia), Giorgio Cantarini (A Vida É Bela) e Derek Jacobi (Cinderela).

Repercussão

Aclamado pelo público e a crítica especializada, o filme Gladiador venceu cinco categorias no Oscar 2001, incluindo a de Melhor Filme, além de outros prêmios vencidos no BAFTA e no Globo de Ouro. Além disso, a performance do longa nas bilheterias superou as expectativas, fazendo com que a obra se tornasse um marco do cinema no que se refere a dramas históricos.

Sobre sua recepção, no site agregador IMDb o projeto tem nota 8.5, com base em 1,5 milhão de considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção tem uma taxa de aprovação de 80%. Segundo o consenso do site em questão, "embora nem todos se divirtam com a sombria história de vingança de Gladiador, Crowe conquista a multidão com uma reviravolta que dá à opulenta ressurreição de Roma de Ridley Scott seu coração ferido."

Confira o trailer oficial de Gladiador:

