Onde assistir a Gossip Girl? Relembre sinopse, elenco e trailer da série

A série Gossip Girl retorna ao catálogo da Netflix nesta quinta-feira (6), mas também está disponível no HBO Max . A produção norte-americana, que foi ao ar entre 2007 e 2012, conta a história de um grupo de jovens que estudam em um colégio de elite em Manhattan. No entanto, a rotina de luxo e dinheiro é interrompida por uma pessoa anônima, que começa a expor os maiores segredos dos alunos. O seriado é baseado na série homônima de livros da autora Cecily von Ziegesar.

A produção, desenvolvida por Josh Schwartz e Stephanie Savage ao longo de cinco anos, apresentou atores adolescentes, que, hoje, são nomes em evidência na indústria. Dentre eles, Pen Badgley (You), Blake Lively (A Incrível História de Adaline) e Leighton Meester (Monte Carlo). Também vale lembrar que a série chegou a ter um reboot no HBO Max, mas foi cancelada na sua 2ª temporada. A seguir, relembre sinopse, elenco e mais detalhes de Gossip Girl.

2 de 5 Onde assistir Gossip Girl original antigo? Série que mostra a rotina de jovens ricos em um colégio de elite está disponível no HBO Max e também retorna para o catálogo da Netflix na próxima quinta-feira (6) — Foto: Reprodução/The CW Onde assistir Gossip Girl original antigo? Série que mostra a rotina de jovens ricos em um colégio de elite está disponível no HBO Max e também retorna para o catálogo da Netflix na próxima quinta-feira (6) — Foto: Reprodução/The CW

📝 Onde assistir ao anime Oshi no Ko online? Veja no Fórum do TechTudo

Sinopse

A trama começa com o retorno de Serena van der Woodsen (Blake Lively) à Nova York, após meses em um internato. Logo, a menina extremamente popular e rica se torna alvo da Gossip Girl, uma pessoa anônima que atualiza seu site com os maiores segredos e intrigas dos alunos da escola de elite Constance Billard St. Jude's. Além de Serena, a melhor amiga Blair Waldorf (Leighton Meester) e os rapazes Nate Archibald (Chace Crawford) e Chuck Bass (Ed Westwick) são figuras recorrentes no blog.

Os irmãos Dan (Penn Badgley) e Jenny Humphrey (Taylor Momsen) também começam a chamar atenção, principalmente após a aproximação com Serena. Aos poucos, a família Humphrey, que vem de origem humilde e é frequentemente humilhada pelos alunos milionários, também se envolve na rotina de traições, dramas e mistérios dos mais ricos. O elenco adulto é composto por personagens como Lily van der Woodsen (Kelly Rutherford), mãe de Serena, e Rufus Humphrey (Matthew Settle), pai de Dan e Jenny.

3 de 5 Onde se passa a série Gossip Girl? As melhores amigas Blair (Leighton Meester) e Serena (Blake Lively) vivem no Upper East Side, local prestigiado de Nova York — Foto: Reprodução/The CW Onde se passa a série Gossip Girl? As melhores amigas Blair (Leighton Meester) e Serena (Blake Lively) vivem no Upper East Side, local prestigiado de Nova York — Foto: Reprodução/The CW

Elenco

Estrelado por Pen Badgley, Blake Lively e Leighton Meester no papel de Dan, Serena e Blair, respectivamente, o elenco de Gossip Girl conta com mais nomes conhecidos. São eles: Ed Westwick, (White Gold) dando vida ao Chuck Bass; Chace Crawford (The Boys), interpretando Nate Archibald, Taylor Momsen (O Grinch) como Jenny e Jessica Szohr (Os Estagiários) vivendo Vanessa Abrams. Já Kelly Rutherford (Pânico) e Matthew Settle (Irmãos de Guerra) participam do núcleo adulto como Lily e Rufus.

Outros artistas que aparecem ao longo das temporadas são Michelle Trachtenberg (17 Outra Vez), Kaylee DeFer (A Casa do Medo), Zuzanna Szadkowski (Chasing Dorota) e Connor Paolo (Revenge), além de aparições especiais de Hillary Duff (How I Met Your Father) e Tyra Banks. A atriz Kristen Bell (Frozen) é responsável pela voz da Garota do Blog, que narra os episódios.

4 de 5 Gossip Girl elenco: Blake Lively e Pen Badgley são Serena Van Der Woodsen e Dan Humphrey na produção nova-iorquina; a atriz de Blair em Gossip Girl é Leighton Meester — Foto: Reprodução/The CW Gossip Girl elenco: Blake Lively e Pen Badgley são Serena Van Der Woodsen e Dan Humphrey na produção nova-iorquina; a atriz de Blair em Gossip Girl é Leighton Meester — Foto: Reprodução/The CW

Reboot de Gossip Girl

A série Gossip Girl teve um reboot em 2021, criado por Joshua Safran e estrelado por Jordan Alexander (Sacred Lies), Whitney Peak (Abracadabra) e Emily Alyn Lind (The Babysitter). O Gossip Girl novo mostra a rotina de outros alunos do Constance Billard St. Jude's School, quase 10 anos após os acontecimentos da obra original. Agora, uma nova Garota do Blog surge para atormentá-los.

A produção, entretanto, foi cancelada após duas temporadas. O anúncio foi dado pelo showrunner da série em janeiro de 2023. O reboot baseado no sucesso dos anos 2000 é avaliado com nota 5,4 no IMDb e tem apenas 38% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

5 de 5 Onde tem a série Gossip Girl nova? Reboot do HBO Max foi cancelado após duas temporadas — Foto: Divulgação/HBO Max Onde tem a série Gossip Girl nova? Reboot do HBO Max foi cancelado após duas temporadas — Foto: Divulgação/HBO Max

Repercussão na crítica

A série Gossip Girl original fez muito sucesso e possui avaliações positivas nos sites agregadores. Enquanto o título tem média de 7,5 no IMDb, o Rotten Tomatoes oferece aprovação de 84% dos críticos e 79% da audiência. Na época da estreia, Brian Lowry, da Variety, destacou o “elenco fotogênico” e elogiou a narração da própria Gossip Girl por “trazer uma dose extra de mistério e animação”.

A produção foi indicada a Melhor Série de Drama por três anos no People Choice Awards, e também foi nomeada ao Teen Choice Awards, Astra Awards e Young Hollywood Awards. Blake Lively foi uma das atrizes que mais recebeu indicações pelo papel, sendo mencionada nas premiações Teen Choice, Astra e Prism.

Trailer de Gossip Girl

Com informações de IMDb (1 e 2), Rotten Tomatoes (1 e 2) e Variety.

Assista: como mudar o plano da Netflix