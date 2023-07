Onde assistir a Orgulho e Preconceito? Relembre enredo e elenco do filme

O filme Orgulho e Preconceito , lançado em 2005, está atualmente disponível no catálogo da Lionsgate + e Globoplay . Baseado no romance homônimo de Jane Austen, publicado no Brasil pela editora Record, o longa tem direção de Joe Wright e acompanha a paixão entre uma jovem aristocrata e um rapaz esnobe e com mais posses. Estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, a produção inglesa recebeu indicações ao Oscar 2006 e ao Globo de Ouro.

Com pouco mais de duas horas de duração, o longa-metragem teve roteiro adaptado por Deborah Moggach e distribuição pela Universal Pictures. Se você gosta de romances de época, confira mais detalhes do clássico Orgulho e Preconceito, como sinopse, elenco e repercussão.

O filme Orgulho e Preconceito é estrelado por Keira Knightley e Matthew Macfadyen, respectivamente — Foto: Divulgação/Universal Studios

Enredo de Orgulho e Preconceito

Ambientada em 1797, na Inglaterra rural, a história inicialmente gira em torno das irmãs Bennet: Elizabeth (Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan). Criadas para o matrimônio que lhes garantissem riqueza e status, as jovens, com exceção da mais velha, só pensam em arranjar um bom partido.

É neste cenário que Elizabeth é apresentada ao Sr. Darcy (Macfadyen), um rapaz bonito, rico e esnobe, por quem não se encanta de primeira. Apesar das desavenças entre os dois, eles passam a se encontrar com mais frequência. No entanto, o preconceito do rapaz solteiro em relação à classe da protagonista poderá colocar o amor do casal em risco.

Elenco

Estrelado por Keira Knightley (Anna Karenina) no papel da protagonista Elizabeth Bennet e Matthew Macfadyen (Succession) interpretando o Sr. Darcy, o elenco de Orgulho e Preconceito ainda reúne grandes nomes do cinema inglês, como Carey Mulligan (Bela Vingança) dando vida à Kitty, Simon Woods (Encontro em Malta) vivendo Charles Bingley e Brenda Blethyn (Segredos e Mentiras) como a Sra. Bennet.

Juntam-se ao time de atuação Rupert Friend (Anatomy of a Scandal), Tom Hollander (The White Lotus), Rosamund Pike (Garota Exemplar), Jena Malone (Jogos Vorazes), Talulah Riley (Bloodshot) e Donald Sutherland (O Telefone do Sr. Harrigan).

Repercussão

Aclamado pela crítica e com uma legião fiel de fãs, o filme Orgulho e Preconceito foi um sucesso de bilheteria e teve quatro indicações ao Oscar 2006, apesar de não ter levado nenhuma estatueta dourada. Além disso, o longa inglês teve nomeações ao Globo de Ouro e ao British Academy Film Awards, no qual venceu na categoria de diretor "Recém-chegado com mais Potencial", para Joe Wright.

A performance da obra cinematográfica nos sites agregadores também é positiva. No IMDb, o projeto tem nota 7,8, com base em 311 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção tem uma taxa de aprovação de 87% da crítica. Segundo o consenso do site, "[...] as principais atuações e uma sensibilidade cinematográfica moderna tornam esta peça de época familiar fresca e agradável".

Por fim, vale lembrar que a primeira adaptação de Orgulho e Preconceito foi uma minissérie da BBC, lançada em 1995 e estrelada por Colin Firth (O Discurso do Rei) como o Sr. Darcy e Jennifer Ehle (Ela Disse) como Elizabeth Bennet.

