Onde assistir a Quarto de Guerra? Veja sinopse e trailer do filme gospel

Os personagens principais do longa Quarto de Guerra, o casal Tony e Elizabeth Jordan e Sra. Clara, são interpretados pelos atores T.C. Stallings, Priscilla C. Shirer e Karen Abercrombie, respectivamente. Além deles, as atrizes Beth Moore (Best of Hillsong Conference) e Alena Pitts (Into the Spotlight) também fazem parte do elenco. A produção conta com a direção do norte-americano Alex Kendrick, que também divide a função de roteirista com seu irmão, Stephen Kendrick.