Onde assistir à Succession? Veja sinopse da série indicada ao Emmy 2023

Succession , série lançada oficialmente em 2018, é uma produção original do canal HBO e disponível no streaming HBO Max . Criada por Jesse Armstrong (Babilônia), o enredo acompanha o dono de um conglomerado de mídia, o executivo Logan Roy, enquanto ele tenta decidir qual de seus filhos vai assumir o controle da companhia. Com Brian Cox e Sarah Snook no elenco principal, o projeto tem distribuição pela Warner Bros. Television e é aclamado pela crítica.

Com quatro temporadas, a produção norte-americana é a série com mais indicações ao Emmy 2023, se destacando em 27 categorias, incluindo a de Melhor Série de Drama. A seguir, confira mais informações sobre Succession, como sinopse, elenco e repercussão.

Enredo de Succession

A série gira em torno do magnata Logan Roy (Brian Cox), dono de um dos maiores conglomerados midiáticos da atualidade, o império Waystar Royco. Prestes a completar 80 anos, o empresário está um pouco afastado do comando da empresa, o que levanta conversas sobre sua inevitável sucessão. Assim, as possibilidades recaem sobre os quatro filhos de Logan: Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin), Connor (Alan Ruck) e Siobahn "Shiv" (Sarah Snook).

Sedentos por poder, os quatro herdeiros passam a disputar o controle da companhia, alguns perseguindo o magnata de forma mais agressiva, como o favorito para a posição: Kendall Roy. No entanto, a disputa indireta e a demora de Logan para apontar um sucessor faz com que alguns deles se tornem impacientes e planejem formas de atacar a empresa e ganhar o controle de outras maneiras, nem sempre politicamente corretas.

Elenco de Succession

Estrelado por Brian Cox (Caçador de Assassinos) no papel do protagonista Logan Roy e Sarah Snook (O Castelo de Vidro) interpretando Shiv Roy, o elenco de Succession reúne grandes nomes da televisão, como Jeremy Strong (Armageddon Time) vivendo Kendall, Kieran Culkin (Esqueceram de Mim) dando vida a Roman, Alan Ruck (Curtindo a Vida Adoidado) no papel de Connor e Nicholas Braun (As Vantagens de Ser Invisível) como Greg.

Além disso, juntam ao time de atuação Alexander Skarsgård (O Homem do Norte), David Rasche (Meu Pai É Um Perigo), J. Smith-Cameron (A Maldição de Carrie) e Justine Lupe (Maravilhosa Sra. Maisel).

Repercussão de Succession

Aclamada pela crítica e o público, Succession é um dos maiores fenômenos do catálogo do HBO Max. Com uma recepção positiva, a série de drama tem nota 8,9 no site agregador IMDb, com base em 219 mil considerações. Já no Rotten Tomatoes, a taxa de aprovação da crítica é de 95%. Segundo o consenso do site, "[...] Succession é uma comédia divina de poder e disfunção absolutos — trazida à vida por um conjunto feroz".

Sobre as reviews internacionais, como a do The Times, a jornalista Carol Midgley não poupa elogios quanto ao desempenho da produção, principalmente ao que refere-se às atuações do elenco, visto que "é impossível escolher uma performance favorita no geral".

Já Euan Ferguson, do The Guardian, também tece comentários positivos sobre Succession. Segundo ele, o trabalho de Jesse Armstrong "é um melodrama intenso, rápido e extremamente furioso, muitas vezes sombriamente cômico".

Confira o trailer oficial de Succession:

