Onde assistir Babilônia? Conheça drama com Margot Robbie e Brad Pitt

O filme Babilônia , que chegou aos cinemas brasileiros em janeiro, já está disponível em serviços de streaming como Paramount+ e Telecine (via Globoplay ). O longa, dirigido por Damien Chazelle (La La Land: Cantando Estações), tem mais de três horas de duração e mostra a rotina de opulência, festas e excentricidades das estrelas do cinema mudo americano. Margot Robbie ( Barbie ) e Brad Pitt ( Era Uma Vez em Hollywood ) estão entre os astros que protagonizam a comédia dramática.

O longa marcou presença no Oscar 2023, sendo indicado às categorias de Design de Produção, Figurino e Trilha Sonora Original. Se você gosta de dramas grandiosos e com muitas estrelas no elenco, confira, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão de Babilônia.

2 de 3 Margot Robbie é uma das estrelas de Babilônia, filme que narra os excessos da era do cinema mudo nos EUA — Foto: Reprodução/JustWatch Margot Robbie é uma das estrelas de Babilônia, filme que narra os excessos da era do cinema mudo nos EUA — Foto: Reprodução/JustWatch

Enredo de Babilônia

Na cidade de Los Angeles, em 1926, o ator de cinema Jack Conrad (Pitt) organiza festas de grande porte em sua casa. Tudo é visto sob o olhar do imigrante mexicano Manuel "Manny" Torres (Diego Calva), funcionário de Conrad e responsável pelas funções mais insalubres. Durante a festa, Manny conhece Nellie LaRoy (Robbie), uma penetra vinda de Nova Jersey e que sonha em ser uma estrela de cinema.

Com o passar do tempo, vemos a ascensão de Manny, Robbie e outras personalidades ligadas à Conrad no mercado cinematográfico. Mas, à medida em que a indústria faz a transição para filmes com falas, a vida de todas as estrelas do cinema mudo pode ter um destino trágico.

3 de 3 Manny é um imigrante mexicano que se apaixona por Nellie LaRoy, uma aspirante a atriz de cinema — Foto: Reprodução/JustWatch Manny é um imigrante mexicano que se apaixona por Nellie LaRoy, uma aspirante a atriz de cinema — Foto: Reprodução/JustWatch

Elenco e equipe técnica

Além de Robbie, Pitt e Calva, integram o elenco de Babilônia os atores Tobey Maguire (franquia Homem-Aranha), como James McKay; Jean Smart (Hacks), no papel de Elinor St. John; Li Jun Li (Wu Assassins), no papel da Lady Fay Zhu; Max Minghella (A Rede Social), interpretando Irving Thalberg, Olivia Wilde (diretora de Não Se Preocupe, Querida), como Ina Conrad, e Flea (baixista do Red Hot Chilli Peppers) no papel de Bob Levine. Além da direção, Damien Chazelle é também responsável pelo roteiro.

Repercussão entre público e crítica

Babilônia teve uma aceitação maior entre o público, como mostra a nota 7,2 no IMDb, resultado da votação de 120 mil usuários. Já na opinião dos críticos, o filme foi mais mediano: o metascore do agregador Metacritic está em 60, enquanto a aprovação no portal Rotten Tomatoes é de 56% (selo "Podre").

Segundo o consenso técnico do Rotten, "a opulência sufocante de Babilônia é exaustiva, mas assim como a indústria de cinema que (o filme) quer homenagear, é bem atuado e construído, tendo um glamour que serve de distração eficaz."

Martin Carr, jornalista do We Got This Covered, segue na mesma linha ao dizer que "o filme pode ser bagunçado, mas a indústria de filmes originais não é melhor que isso." Já Stephanie Zacharek, da revista Time, foi mais incisiva ao observar que o longa "anuncia sua extravagância e glamour em alto e bom som, mas soa fraco e pobre."

Confira o trailer de Babilônia

Com informações de IMDb, Metacritic, Paramount+, Rotten Tomatoes

