Onde assistir Futurama? Relembre a série do criador de Os Simpsons

Os fãs de Futurama têm razões para comemorar, já que a série retorna ao streaming no dia 24. Além das outras temporadas que já estão disponíveis para assistir online, a 11ª, composta por 10 episódios, será lançada semanalmente no Star+ . Criada por Matt Groening, mesmo responsável por Os Simpsons, a série de animação retorna após um hiato de 10 anos.

A trama da produção faz uma paródia com séries de ficção científica, mostrando um jovem do ano de 1999 que acorda no futuro após passar mil anos congelado. A nova season do show conquistou críticas elogiosas em portais como Metacritic e Rotten Tomatoes. Veja, a seguir, tudo sobre o retorno de Futurama, como enredo, personagens e cronograma de lançamento.

Futuram é protagonizada por Fry, um entregador de pizza que acorda no futuro. Seu melhor amigo é Bender, um robô de comportamento descarado

Enredo e Personagens de Futurama

No dia da virada do milênio, o entregador de pizza Philip J. Fry vai fazer a entrega em uma empresa de criopreservação. Sem querer, ele cai em uma das cápsulas do local e só acorda em 2999, quando por acaso a criopreservação é encerrada. Em um mundo diferente, ele descobre que viagens interplanetárias e mistura entre povos alienígenas são comuns, mas que o comportamento cínico e a cultura imbecilizante ainda estão presentes na humanidade.

Fry então faz amizade com o Professor Hubert J. Farnsworth, um cientista idoso que é seu sobrinho-neto da 31ª geração; Bender, um robô alcóolatra e sem papas na língua; e Leela, uma mutante ciclope que se torna o interesse amoroso de Fry. Juntos, eles realizam diversas aventuras pelo universo, sempre dificultadas pela imaturidade de Fry e a irresponsabilidade de Bender.

Veja quem são os personagens de Futurama, animação que conta como um entregador de pizza acorda em 2999, ano em que viagens interplanetárias e mistura de povos galácticos são comuns

O que esperar da 11ª temporada?

Assim como é feito em Os Simpsons, Futurama faz uma crítica ácida às problemáticas modernas com o uso de abordagem futurista. Para esta nova temporada, os alvos são a cultura do cancelamento, a popularização do streaming, o movimento antivacina e o bitcoin.

Entre as novidades do enredo, teremos mais do relacionamento amoroso de Fry e Leela, além de saber o paradeiro dos filhos do casal Amy Wong e Kit, um alienígena macho capaz de engravidar girinos. O público também irá descobrir os mistérios que envolvem a caixa de areia do mascote Nibbler e a verdade secreta sobre o Papai Noel Robô, uma máquina de destruição que aterroriza a Terra durante o Natal.

Futurama: nova temporada faz críticas ácidas aos problemas contemporâneos, como movimento antivacina, bitcoin e maratonas de streaming

Veja o cronograma de episódios da 11ª temporada

Novos episódios de Futurama Episódio Data The Impossible Stream 24/07 Children of a Lesser Bog 31/07 How the West Was 1010001 07/08 Parasites Regained 14/08 Related to Items You've Viewed 21/08 I Know What You Did Next Xmas 28/08 Rage Against the Vaccine 04/09 Zapp Gets Cancelled 11/09 The Prince and the Product 18/09 All the Way Down 25/09

Repercussão entre público e crítica

Nessa nova temporada, as avaliações nos sites agregadores, como Rotten Tomatoes e Metacritic, estão acima da média. A aprovação da crítica no Rotten foi de 85%, onde os especialistas escreveram como consenso "Cala a boca e toma o nosso dinheiro", uma referência ao meme extraído da série. No Metacritic, a pontuação ficou em 67.

Nate Richard, do site Collider, deu nota A- ao retorno, esclarecendo que "algumas das piadas soam um tanto datadas e não emplacam, mas no geral é um forte retorno para uma série adorada". Já Mike Hale, do New York Times, lamentou a aparência de "repetição" que os novos episódios passam. "A comédia animada de sci-fi, agora como o reboot do reboot, é o mesmo show de sempre. Para os fãs, isso é o suficiente".

A nova temporada de Futurama conquistou críticas elogiosas da imprensa, mas também chamou atenção pelo clima de "repetição" nos episódios

Confira o trailer da 11ª temporada de Futurama

