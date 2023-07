Paraíso: veja sinopse, elenco e trailer de ficção científica da Netflix

O filme Paraíso estreia no catálogo da Netflix nesta quinta-feira (27). Com direção de Boris Kunz (Hindafing), a produção alemã original do streaming segue um homem que trabalha em uma empresa de doação de tempo e que acaba desenvolvendo uma enorme dívida. Para quitar o déficit, a esposa dele precisará renunciar a 38 anos da própria vida. Estrelado por Kostja Ullmann e Marlene Tanczik, o projeto tem roteiro co-escrito por Simon Amberger e Peter Kocyla.

Com quase duas horas de tela, o longa-metragem de ficção científica promete agradar aos fãs de produções como Black Mirror, visto a temática distópica da narrativa. Se você gosta de tramas com muito suspense e inovações tecnológicas, confira mais detalhes de Paraíso.

Enredo de Paraíso

Ambientada em um futuro não muito distante, a trama da distopia acompanha Max (Ullmann) e Elena (Tanczik), casal com uma vida praticamente perfeita. É nessa realidade que o método de transferência de anos de vida de uma pessoa para outra mudou o mundo completamente, e onde a start-up de biotecnologia manipuladora do tempo AEON controla tudo. Essa é a mesma empresa que Max trabalha.

Quando Elena se vê com uma dívida do seguro que não consegue pagar, ela terá que quitar seu compromisso dando 38 anos de sua vida em troca. Com um futuro em ruínas e privados de uma vida normal com sonhos, o casal vê a disparidade de idades no meio de sua relação. Inconformado com a injustiça, Max fará de tudo para ajudar a esposa a recuperar seus anos perdidos.

Elenco

Estrelado por Kostja Ullmann (De Encontro com a Vida) no papel do protagonista Max e Marlene Tanczik (The Water of Life) interpretando a jovem Elena Toma, o elenco de Paraíso ainda reúne nomes como Iris Berben (Triângulo da Tristeza) dando vida à vilã Sophie, Corinna Kirchhoff (A Cidade Abaixo) vivendo a Elena idosa e Numan Acar (Em Pedaços) como Viktor.

Além disso, juntam-se ao time de atuação Lucas Lynggaard Tønnesen (1899), Gizem Emre (Operação Implacável), Lorna Ishema (A Luta), Alina Levshin (In Face of the Crime), Matthias Ziesing (The Last Berliner) e Diana Birenytė (Tár).

Repercussão

No IMDb, a produção tem inicialmente nota 5,3, com base em apenas 24 considerações. Já no Rotten Tomatoes, a produção alemã ainda não foi avaliada. Sobre as reviews internacionais, com a do Radio Times, o jornalista Dave Golder tece elogios ao longa, afirmando que seu "enredo mercurial mantém as coisas nos trilhos com uma sucessão de reviravoltas cegas".

Já Olly Dyche, do Movie Web, não poupa elogios quanto à produção. O crítico afirma que o projeto é "um filme que levanta grandes dilemas morais [...] e tem toda a substância para ser um dos melhores thrillers de ficção científica dos últimos anos [...]".

