'PC do Steam': veja especificações mais populares e preços

Um levantamento do Steam reuniu as principais especificações usadas pelos jogadores da plataforma em seus PCs . Os dados são referentes ao mês de maio de 2023 e foram recolhidos de maneira voluntária e anônima. Criado pela Valve , o Steam é o principal serviço de distribuição de jogos online, que reúne títulos das mais variadas desenvolvedoras e também permite que os gamers criem comunidades. Entre os componentes mais utilizados estão soluções intermediárias como o processador Intel Core i5 10400F e a GPU GTX 1650 , da Nvidia .

De acordo com dados da pesquisa, a maior parte dos usuários não utiliza oos processadores e placas de vídeo mais avançados do mercado. Pelo contrário, segundo o Steam DB, a maior parte dos usuários tem PCs com especificações ainda bem modestas considerando o que há disponível no mercado. Abaixo, o TechTudo apresenta quais são os componentes de hardware mais utilizados pelos usuários do Steam e apresenta uma estimativa de preço para montar um PC gamer com as especificações mais utilizadas por jogadores.

Processador

O processador mais utilizado, de acordo com os dados do Steam, é o Intel Core i5 10400F, um chip com seis núcleos e 12 threads lançado no segundo trimestre de 2020. A CPU é intermediária e aparece no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 619. O componente é uma alternativa interessante para quem vai jogar, mas por ser da linha “F”, não oferece vídeo integrado, exigindo, assim, uma placa de vídeo dedicada. Além disso, a Intel já se prepara para lançar a 14ª geração de seus chips.

O chip oferece suporte ao soquete LGA1200, entrega frequências de operação entre 2,9 GHz e 4,3 GHz, tendo ainda 12 MB de cache. Por ter uma proposta mais simples, o processador não oferece suporte a overclock.

Placa de vídeo

A pesquisa aponta que a placa de vídeo mais popular entre os usuários do Steam é a Nvidia GTX 1650, uma GPU de entrada voltada para jogos em Full HD com configurações gráficas intermediárias. O modelo foi lançado em 2020 e, por fazer parte da linha GTX, não oferece suporte a recursos como Ray Tracing ou DLSS, que aprimoram a qualidade da iluminação e oferecem mais desempenho por meio de deep learning.

A GTX 1650 de 4 GB GDDR6 tem aparecido no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 1.005. Apesar de ser mais adequada para jogos mais simples, em resolução Full HD e taxas de quadros mais próximas aos 60 FPS, a placa também é capaz de oferecer mais quadros em alguns títulos, até mesmo os mais avançados, como MOBAs.

Placa-mãe

Uma placa-mãe com suporte ao processador Intel Core i5 10400F pode ser encontrada no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 539, em um modelo com chipset B560M. A placa, além de oferecer compatibilidade com o processador mais utilizado pelos jogadores da plataforma, também é compatível com o volume de RAM mais popular no Steam.

Uma placa-mãe adequada para o sistema indicado não precisa necessariamente ser uma opção mais avançada, uma vez que, como mencionado, o processador não conta com suporte a overclock e vai requerer uma GPU dedicada, o que dispensa saídas de vídeo na placa-mãe.

Memória RAM

Segundo a pesquisa, a maior parte dos jogadores do Steam utiliza 16 GB de memória RAM em seus dispositivos, um valor que acaba sendo bem condizente com a exigência técnica da maioria dos jogos modernos. Um módulo de RAM DDR4 de 16 GB da Kingston, por exemplo, pode ser encontrado no varejo online por valores a partir de R$ 274, oferecendo além da densidade observada na pesquisa, frequências de operação que podem chegar aos 3.600 MHz.

Sistema operacional

O Windows 10 ainda é o sistema operacional mais utilizado pelos jogadores segundo a pesquisa, apesar de não ser o mais atual da Microsoft. O dado indica que, ao menos atualmente, a tendência é que os jogadores têm encontrado mais estabilidade com o software antecessor do Windows 11. Apesar de não ser a opção mais moderna de sistema, o Windows 10 oferece suporte às principais APIs do mercado, e, assim como o Windows 11, é compatível com a DirectX 12.

Monitor

A pesquisa também aponta que a resolução mais utilizada por jogadores é o Full HD, o que é curioso, considerando que até consoles modernos foram promovidos prometendo jogos em 4K. A realidade é que jogos em Full HD ainda oferecem um melhor equilíbrio entre performance e qualidade visual, combinando assim gráficos com boa qualidade e taxas de quadros mais elevadas.

Evidentemente, a resolução mais utilizada também tem muita relação com a GPU mais utilizada, já que a placa GTX 1650 é um modelo mais adequado para os 1.920 x 1.080 pixels. Um monitor Full HD de 21 polegadas pode ser encontrado no mercado brasileiro em oferta por valores a partir de R$ 519.

Armazenamento

A Steam não especifica qual é o tipo de armazenamento mais utilizado, apenas o volume que, segundo a pesquisa da Valve, é de 250 GB. Com isso, é possível supor que a maior parte dos usuários utiliza um SSDt como solução de armazenamento, uma vez que ese volume de dados é bastante incomum para um HD.

Um SSD SATA de 240 GB é uma solução que, mesmo sendo de entrada, já garante muito mais desempenho que um HD e pode ser encontrada por valores a partir de R$ 105 no varejo online. A peça é uma boa alternativa para agilizar o boot do sistema e o carregamento de jogos, mesmo não oferecendo um volume de armazenamento tão grande.

Fonte (PSU)

Segundo dados da Nvidia, a GTX 1650 requer uma fonte de ao menos 300 W, uma exigência bem branda considerando outras soluções do segmento gamer. Deste modo, a tendência é que uma fonte de 400 W seja capaz de oferecer uma certa margem para o sistema, sendo uma escolha mais certeira para um "PC do Steam".

Uma fonte de 400 W de entrada pode ser encontrada em ofertas por valores a partir de R$ 99, mas caso você pretenda realizar o upgrade do hardware do sistema posteriormente, talvez seja interessante considerar investir um pouco mais e adquirir uma fonte mais potente.

Custo total

Para ter um PC com especificações similares às usadas pela maioria dos jogadores do Steam, é preciso desembolsar cerca de R$ 2.618. Considerando o segmento gamer, o valor é bastante acessível, porém, compatível com o caráter intermediário da maioria dos componentes listados. No entanto, este preço diz respeito apenas ao conjunto de processador, placa-mãe, memória RAM, placa de vídeo, fonte e monitor.

Para ter uma ideia de quanto custa um PC gamer completo, ainda é necessário levar em conta o preço de gabinete, mouse, teclado e do sistema operacional, que, de acordo com dados da pesquisa, é o Windows 10. Porém, se você busca por um upgrade, estes itens costumam poder ser reaproveitados, o que já barateia o custo do seu "PC do Steam".

Com informações de Steam

