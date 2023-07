Perdeu o celular? Veja tudo que você deve fazer imediatamente

Perder o celular pode ser uma grande dor de cabeça. Afinal, além de não ser um eletrônico barato, o smartphone armazena informações importantes e, muitas vezes, sensíveis do usuário. Caso o dispositivo caia em mãos erradas, dados de contatos, aplicativos de banco e de mensagens, e-mails , fotos e documentos poderão ser acessados, deixando o usuário vulnerável a golpes e fraudes. Para evitar que a perda do aparelho se torne um problema ainda maior, existem algumas medidas importantes que devem ser tomadas. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um guia completo sobre o que fazer se você perdeu o celular.

1. Tente ligar para o número

Antes de mais nada, mantenha a calma. Pode ser que o aparelho esteja por perto. Por isso, ligue de outro telefone rapidamente para tentar encontrá-lo pelo toque ou pelo som da vibração. Também é possível que alguém tenha achado o aparelho e esteja tentando contatar o dono. Ao receber a ligação, a pessoa conseguirá atender e será possível combinar a melhor forma de devolver o celular.

Essa pode parecer a resolução mais fácil do problema, mas é importante tomar algumas precauções para que a devolução ocorra de forma segura. Marque sempre o encontro em lugares públicos, como estações de metrô ou centros comerciais. Além disso, busque ir acompanhado para garantir sua segurança e integridade física.

2. Rastreie o celular e apague os dados

Outra forma de tentar encontrar o seu smartphone perdido é utilizando os serviços nativos de rastreamento presentes em aparelhos Android e iPhone (iOS). Com ferramentas como "Encontre Meu Dispositivo" e "Buscar iPhone", além de descobrir a localização aproximada do telefone, é possível bloquear o aparelho e excluir os dados remotamente.

Como rastrear celular Android

Para localizar um celular Android, acesse o site "Encontre meu dispositivo" (https://myaccount.google.com/find-your-phone?pli=1) e faça login na sua Conta Google. Em seguida, selecione o aparelho perdido, caso haja mais de um na lista. Feito isso, a localização aproximada do telefone aparecerá no mapa. O celular receberá uma notificação informando que foi localizado. Caso o smartphone não seja encontrado, é possível tentar descobrir a última localização conhecida, se essa opção estiver habilitada.

Caso prefira, é possível apagar os dados do celular Android remotamente também. Para isso, após pedir que o aparelho seja localizado, procure a opção “Limpar Dispositivo” no menu do canto esquerdo da tela. Em seguida, confirme a ação utilizando a senha. Mas fique atento: depois de limpar os dados do celular desaparecido, não será mais possível fazer o rastreamento.

Como rastrear iPhone

Para rastrear um iPhone, faça login com seu ID Apple no app “Buscar meu iPhone” de outro aparelho Apple ou pelo site "icloud.com", em qualquer navegador. Selecione o telefone perdido em “Todos os dispositivos” e aguarde até que a localização apareça no mapa.

Caso esteja desligado, o iPhone aparecerá como “Offline”, e a última localização conhecida ficará disponível por 24h. É possível pedir para ser avisado assim que o aparelho ficar online novamente. Para isso, selecione “Notificar quando encontrado”. Se a rede Buscar estiver ativa, o rastreamento será possível mesmo com o celular desligado, e a última localização conhecida aparecerá por até 7 dias.

É possível também apagar os dados de um iPhone remotamente. Para isso, após selecionar o aparelho perdido no app Buscar ou no iCloud, clique em “Apagar iPhone”. Depois, será necessário realizar algumas etapas de segurança para confirmar a limpeza. Caso o telefone esteja online, o processo será imediato. Se estiver offline, será realizado na próxima vez que o aparelho estiver ativo.

Se, por acaso, o iPhone for encontrado enquanto ainda estiver offline, é possível cancelar o pedido de formatação. Para isso, selecione o aparelho perdido no app Buscar ou no iCloud, clique em "Interromper solicitação de apagar" e confirme a operação com a senha.

3. Mude a senha da conta associada ao celular

Para evitar que seus dados e informações sensíveis caiam nas mãos erradas, é importante mudar rapidamente a senha da conta do usuário associada ao aparelho perdido. Esse é um passo fundamental tanto para quem usa Android, que é vinculado a uma conta Gmail, quanto para usuários de iPhone, que possuem um ID Apple.

Para mudar a senha do Gmail, basta acessar a conta Google. No menu “Segurança”, selecione a opção “Senha”, que fica na seção “Como você faz login no Google”. Será necessário confirmar a identidade do usuário antes de prosseguir. Depois, é só criar a nova senha e clicar em “Alterar Senha”.

No caso dos usuários de iPhone, acesse o site do ID Apple de qualquer navegador. No menu "Início de sessão e segurança", selecione “Senha”. Após confirmar a senha atual, insira a nova senha. Por fim, basta clicar em “Alterar Senha”.

4. Desconecte-se de contas e apps importantes

Outra precaução fundamental a ser tomada é sair de todas as contas e aplicativos importantes conectados no smartphone perdido. Esse fato pode passar despercebido, mas aplicativos usados diariamente – como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, iFood, Nubank, Spotify e Netflix –, são um prato cheio para os golpistas. Criminosos podem fazer compras fraudulentas, acionar contatos pedindo dinheiro ou, até mesmo, sequestrar o seu perfil das redes sociais e se passar por você.

Para se proteger de atividades maliciosas, é fundamental deslogar de todas essas contas remotamente. O TechTudo tem um tutorial que explica passo a passo como se desconectar de contas e apps importantes e evitar uma dor de cabeça ainda maior.

5. Comunique a perda ao seu banco

Assim que possível, entre em contato com o banco e informe sobre a perda do celular. Solicite o bloqueio do acesso ao aplicativo no aparelho perdido e peça a redução do limite de transações diárias, para que não seja possível fazer uma movimentação financeira de alto valor. Bloqueie também os cartões atrelados ao Apple Pay, Google Pay e WhatsApp Pay, para evitar fraudes através desses aplicativos.

Mesmo após tomar todas essas medidas, é importante ficar de olho no extrato e nas aplicações da conta. Para isso, utilize aplicativos e serviços de Internet Banking disponibilizados pela instituição financeira e acompanhe as movimentações. Caso perceba qualquer atividade suspeita, reporte-a imediatamente ao banco.

6. Contate a operadora para bloquear a linha telefônica

Pedir o bloqueio da linha telefônica é uma medida importante para todos que perdem um smartphone. Ao fazê-lo, pessoas mal-intencionadas terão mais dificuldade para se apossar da linha. A prática evita também que golpistas recebam SMS com códigos de acesso a aplicativos-chave, impedindo que consigam redefinir senhas.

Fazer essa solicitação junto à operadora é simples. Basta entrar em contato pelas centrais de atendimento ou nos canais listaados abaixo.

Vivo : ligue para *8486 de um aparelho da Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Também é possível pedir o cancelamento do chip pelo site Meu Vivo, via chat;

: ligue para *8486 de um aparelho da Vivo ou 1058 de qualquer telefone. Também é possível pedir o cancelamento do chip pelo site Meu Vivo, via chat; TIM : ligue para 1056 ou vá até uma loja física da operadora;

: ligue para 1056 ou vá até uma loja física da operadora; Claro: ligue para o 1052 ou solicite o bloqueio pelo portal Minha Claro, buscando por “Atendimento” no menu e clicando em “Cancelar Linha”.

Além de pedir o cancelamento do chip, o usuário também pode solicitar o bloqueio do aparelho, dificultando sua comercialização ilegal. Nesse caso, é necessário ligar para a central de atendimento da operadora tendo em mãos o número de IMEI do smartphone, que pode ser encontrado na etiqueta colada na caixa ou na nota fiscal de compra.

7. Faça um boletim de ocorrência

Para se resguardar de qualquer problema gerado pela perda do aparelho, é imprescindível fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.). Atualmente, a forma mais rápida e fácil de reportar a perda ou o furto de um smartphone é por meio das delegacias virtuais. Para isso, basta acessar o site da Polícia Civil do estado, preencher o formulário com os dados solicitados e dar o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido.

