Pi, your personal AI é uma inteligência artificial que pode servir de assistente virtual pelo WhatsApp, SMS, Instagram e mais. Disponível também via app para iPhone ( iOS ) e web, a IA é voltada principalmente para conselhos e dicas motivacionais, mas também é uma aliada com capacidades similares às do ChatGPT , chatbot popular da OpenAI . Anunciada pela Inflection AI em maio deste ano, o Pi pode ser acessado gratuitamente por várias plataformas, bastando, em alguns casos, adicionar o seu número á agenda do celular. A seguir, veja o guia completo e saiba usar a IA.

1 de 6 Pi: tudo sobre assistente virtual que funciona via WhatsApp, app e mais — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Pi: tudo sobre assistente virtual que funciona via WhatsApp, app e mais — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

📝Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Veja no Fórum do TechTudo

Neste guia, você vai ver:

O que é Pi e como funciona a inteligência artificial?

Pi fala português?

Quais são as possibilidades de uso do Pi?

Pi tem aplicativo?

Como usar Pi no WhatsApp?

Como usar Pi no Instagram?

Como usar Pi no navegador?

Como usar Pi pelo aplicativo para iPhone?

O Pi é seguro de usar? Ele rouba ou vende dados?

Dicas de comandos para usar no Pi pelo WhatsApp ou outras plataformas

O que é Pi e como funciona a inteligência artificial?

Pi é uma inteligência artificial do estilo ChatGPT e Google Bard - ou seja, um chatbot -, mas que funciona diretamente no WhatsApp, Instagram, Facebook e SMS. Ela também está disponível para navegador, em sua versão web, e tem aplicativo para iPhone. Para usar no WhatsApp ou SMS, é preciso adicionar o número "+1 314 333 1111", inserindo o código de área dos EUA. Já no Instagram, basta buscar pelo perfil da IA para começar a usar.

Treinada em diversos tipos de modelos grandes de linguagem, o Pi é voltado para conversas que soem mais "naturais". Por isso, ele consegue, por exemplo, entender quando um usuário está sendo sarcástico, e também tem curiosidade em entender os problemas que são relatados a ele. Segundo a própria IA, em seu treinamento foram usados modelos de linguagem estatística, de vetor, de redes neurais e mais.

Ele também é treinado com conteúdos disponíveis gratuitamente na Internet, assim como o Bard do Google. Além disso, a IA mantém um registro das suas interações, mas, na versão sem login, esse histórico é bem limitado. Por isso, caso você queira guardar as conversas, é preciso logar com uma conta Google ou redes sociais.

Pi fala português?

Sim, o Pi está disponível também em português, mas, na primeira interação, é possível que ele inicie o chat em inglês. Porém, para reverter isso é bem simples: basta começar a digitar em português que a IA mudará automaticamente o idioma.

2 de 6 Pi é um chatbot de inteligência artificial que pode ser adicionado aos contatos do WhatsApp; confira tutorial — Foto: Mariana Tralback/TechTudo Pi é um chatbot de inteligência artificial que pode ser adicionado aos contatos do WhatsApp; confira tutorial — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

O que o Pi consegue fazer?

O Pi tem possibilidades de uso bem comuns a outras inteligências artificiais do tipo. Sendo uma IA conversacional, você pode usá-lo para ter ideias, organizar dados, resumir artigos e vídeos e mais. Diferentemente do Google Bard, o Pi não tem integração com ferramentas de planilhas, mas ele também consegue elaborar a estrutura de uma, indicando colunas e linhas necessárias. Ele também não consegue criar nem receber comandos de imagens.

Um ponto positivo do Pi é que, como o Bard, ele também tem acesso a informações atualizadas e em tempo real de diferentes fontes da Internet - inclusive de sites de notícia ou do governo. Por isso, ele pode, por exemplo, ajudar você a declarar o imposto de renda ou ainda a se atualizar dos principais acontecimentos do dia.

Pi tem aplicativo?

Sim, o Pi tem aplicativo para iPhone. A expectativa é de que a empresa criadora da IA lance uma versão para Android também nas próximas semanas, mas, por enquanto, ainda não há uma data para isso.

Como usar Pi no WhatsApp?

Usar o Pi no WhatsApp é algo simples de ser feito, mas que requer um primeiro passo necessário: adicionar o número da IA aos seus contatos. Para isso, abra a sua agenda, toque em "Criar contato" e adicione o número +1 314 333 1111. Em seguida, caso esteja com o WhatsApp aberto, feche-o e abra novamente para que o número apareça na sua lista.

Feito isso, basta começar a falar com o Pi, enviando os comandos da sua preferência. Vale lembrar que, com esse método (e também via SMS), o Pi coleta também, além das informações de praxe, o seu número de telefone.

3 de 6 Inteligência artificial Pi organiza tarefas diárias de usuários através de chat no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza Inteligência artificial Pi organiza tarefas diárias de usuários através de chat no WhatsApp — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como usar Pi no Instagram?

O Pi no Instagram funciona via mensagens diretas (DM). Para usá-lo por lá, é preciso apenas ir até o perfil da IA (@heypi.ai) e tocar em "Mensagem" para começar uma conversa. Aí, você pode digitar "Olá" ou algum outro comando parecido, e o Pi começará a responder você. Vale dizer que, usando esse método de interação, o chatbot coleta também as suas informações públicas do Instagram.

O problema do Pi no Instagram ou WhatsApp é que, por não se tratar da plataforma principal de contato com a IA, para dar feedbacks ou reportar algum problema, você precisa fazer isso em forma de comando - diferentemente das versões para iPhone e navegador, que têm um botão para essas finalidades.

4 de 6 Pi no Instagram — Foto: Reprodução/TechTudo Pi no Instagram — Foto: Reprodução/TechTudo

Como usar Pi no navegador?

Usar o Pi no navegador é bem simples: basta entrar no site oficial (https://pi.ai/talk) e começar a digitar os comandos de sua preferência. Vale dizer que, logo de cara, não é preciso fazer login na plataforma, mas, caso você queira manter um registro mais robusto de suas conversas com a IA, você vai precisar logar.

Para fazer login pelo navegador, toque sobre os três pontinhos, presentes no topo direito da tela, e vá em "Sign in". Ali, serão dadas cinco opções para logar: via conta Google; via Facebook; via conta Apple; via número de telefone; ou utilizando algum outro e-mail de sua preferência. Basta tocar sobre uma delas para fazer login.

5 de 6 Pi no navegador — Foto: Reprodução/TechTudo Pi no navegador — Foto: Reprodução/TechTudo

Também nos três pontinhos, você pode compartilhar partes da conversa, tocando em "Share". Em seguida, é só selecionar quais perguntas e respostas você deseja compartilhar e, depois, tocar na seta, ao canto direito da tela, para fazer o compartilhamento. É possível compartilhar via link ou rede social.

Para reportar uma resposta problemática na plataforma - ou seja, que dissemine fake news ou seja ofensiva -, toque também nos três pontinhos e, depois, em "Report". Em seguida, selecione a mensagem que você deseja denunciar. Outra possibilidade ainda é dar feedback diretamente na plataforma, bastando selecionar a opção "Feedback".

Como usar Pi pelo aplicativo para iPhone?

Para usar o Pi no iPhone, antes de tudo é preciso baixá-lo na App Store, loja de apps da Apple. Para isso, abra o link dele na loja (https://apps.apple.com/us/app/pi-your-personal-ai/id6445815935) e toque em "Obter". Depois de baixado, abra o app e comece a enviar os comandos.

Nos três pontinhos localizados no canto inferior direito, você pode ativar o reconhecimento de voz para fazer comandos sem precisar digitar. Para isso, é só tocar sobre o ícone de telefone e permitir o acesso ao microfone. Você também pode escolher a voz do Pi: basta pressionar o ícone de megafone e selecionar uma das opções.

6 de 6 Pi no app para iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/TechTudo Pi no app para iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/TechTudo

O Pi é seguro de usar? Ele rouba ou vende dados?

O Pi é, sim, seguro para usar. A plataforma tem uma política de dados comum às demais do tipo, e coleta informações usuais, como endereço de IP, número de telefone, modelo do dispositivo usado e sistema operacional. Além disso, o Pi também verifica a sua navegação pela web, como a página que você acessou antes de acessar o chatbot, mas isso é relativamente simples de resolver: basta navegar na aba anônima ou modificar as configurações de cookies do seu navegador.

Vale dizer que, se você fizer login com uma credencial de rede social, o Pi também terá acesso às suas informações públicas da plataforma usada. Ainda, se você compartilhar uma informação sensível com o chatbot, ele também terá acesso a ela. Porém, um ponto positivo é que o Pi não vende nem compartilha dados para fins de publicidade e marketing.

Além disso, vale lembrar que qualquer plataforma em operação no Brasil está subjugada à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que protege informações dos usuários - principalmente as sensíveis.

Dicas para usar no Pi pelo WhatsApp ou outras plataformas

Seja específico em seus comandos. Por exemplo, se você quiser montar um cronograma de viagem, especifique a data em que você vai, para onde você vai, que tipo de passeios você gosta, quanto de dinheiro você está disposto a gastar, que tipo de transportes pretende usar etc. Quanto mais você especificar a pergunta, melhor será a resposta;

Evite falar termos ofensivos ou que burlem, de alguma forma, as regras de uso da plataforma. Um exemplo disso é tentar criar prompts que levem a IA a produzir conteúdos problemáticos, como enganosos. Isso é importante porque pode inclusive fazer com que a sua conta seja banida;

Evite ceder informações muito sensíveis à IA, principalmente se pela plataforma oficial. No WhatsApp, o chatbot está subjugado à criptografia de ponta a ponta do mensageiro, mas, nas demais fontes, ele mantém um histórico da interação. É importante evitar esse tipo de prática porque, embora a plataforma seja segura, ela pode ter fragilidades que, eventualmente, levem a algum vazamento ou problema do tipo.

Veja também: Bard, 'ChatGPT do Google', é lançado no Brasil; veja como usar agora