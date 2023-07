Procurando celular com câmera boa? Guia traz critérios para observar

Comprar um celular com câmera boa está entre as principais preocupações dos consumidores na hora de trocar de aparelho. É o que mostra um estudo feito em 2018 pela empresa Counterpoint Research: segundo a pesquisa, 48% das pessoas consideram a qualidade da câmera como um fator crucial na escolha de um smartphone. Como passamos o dia registrando momentos – tanto em foto quanto em vídeo – e somos estimulados a compartilhá-los com frequência em redes como Instagram e TikTok , é natural querer um celular que mande bem na hora dos cliques. Mas, para não errar na escolha do aparelho, não basta olhar para o número de megapixels da câmera. É preciso observar critérios como sensor, abertura da lente e zoom.

Uma câmera de alta qualidade deve permitir que os usuários capturem fotos e vídeos mais nítidos, coloridos e detalhados, além de fornecer recursos adicionais, como zoom óptico e modo retrato. Pensando nisso, o TechTudo preparou um guia para você entender quais critérios e funcionalidades devem ser levados em consideração na hora de comprar um celular com uma câmera boa.

2 de 9 Galaxy S23 Ultra é uma boa pedida de aparelho quando o assunto são cliques — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy S23 Ultra é uma boa pedida de aparelho quando o assunto são cliques — Foto: Divulgação/Samsung

1. Sensor (escolha um grande!)

O sensor em uma câmera de celular é responsável por capturar a luz e convertê-la em sinais elétricos. Para realizar a tarefa, o componente conta com milhões de fotolitos que convertem a luminosidade em cargas elétricas para serem processadas e finalmente gerarem uma imagem digital.

Um dos fatores que mais influencia na qualidade de um sensor é o tamanho. Afinal, um sensor maior tem capacidade de capturar mais luz. Além disso, sensores maiores também têm mais espaço para fotodiodos, o que pode resultar em uma imagem com menos ruído e maior detalhamento.

2. Megapixels (mas não se apegue demais a eles)

Em câmeras digitais, o megapixel é uma medida usada para expressar a resolução. Um megapixel é equivalente a um milhão de pixels, os quais, por sua vez, são os pequenos pontos de cor que compõem uma imagem capturada pela câmera. Uma câmera de 9 megapixels, por exemplo, pode capturar uma imagem composta por 9 milhões de pontos de cor.

À primeira vista, pode parecer lógico dizer que uma contagem de megapixels elevada é determinante na produção de imagens de qualidade, mas a história não é bem assim. Em câmeras de celular que têm sensores menores, uma contagem de megapixels muito alta pode levar a um aumento do ruído na imagem, além de desempenho inferior em condições de pouca luz. Por isso, não se apegue demais aos megapixels e leve também outros fatores em consideração.

3. Abertura (precisa ser grande!)

Como sabemos, a fotografia é uma técnica que utiliza a captação da luminosidade para produzir imagens. E é justamente nesse ponto que a abertura da lente se torna fundamental. Afinal, é o tamanho dela que define a quantidade de luz que chega ao sensor. E, quanto mais luz, mais informação, ou seja, melhor será a qualidade da imagem.

3 de 9 Abertura da lente interfere diretamente na qualidade da foto — Foto: d3sign/Getty Images Abertura da lente interfere diretamente na qualidade da foto — Foto: d3sign/Getty Images

Na prática, trata-se de uma medida que representa o tamanho da abertura do diafragma da lente da câmera. Ela é expressa como um número f/ seguido de um valor, como f/1.8 ou f/2.4. Quanto menor o número f/, maior é a abertura do diafragma. Logo, uma lente com abertura f/1.8 é mais clara do que uma lente cuja abertura é f/2.4. Entre os aspectos fundamentais que estão diretamente ligados à abertura destacam-se a exposição, a profundidade de campo e o desempenho em pouca luz.

4. Lentes e quantidades de câmeras

Existem variados tipos de lentes usadas em câmeras de celulares, cada uma com características e finalidades específicas. Modelos de smartphones mais modernos estão equipados com lentes duplas ou até mesmo triplas, justamente para que cada uma contribua para diferentes aspectos da captura da imagem. Confira abaixo os principais tipos de lentes utilizadas por smartphones.

1. Grande angular (wide)

A lente padrão, também conhecida como wide, é a lente mais comumente encontrada nos smartphones. Por oferecer uma visão que se aproxima à do olho humano, é adequada para capturar uma grande variedade de imagens.

2. Ultrawide

Oferece um ângulo de visão ainda mais amplo em comparação à lente grande angular. É utilizada para fotografar paisagens, elementos arquitetônicos e espaços internos.

4 de 9 Câmera secundária do Galaxy A20 tem lente ultrawide para fotos mais abertas — Foto: Divulgação/Samsung Câmera secundária do Galaxy A20 tem lente ultrawide para fotos mais abertas — Foto: Divulgação/Samsung

3. Lente telefoto (ou teleobjetiva)

Possui uma distância focal mais longa do que a lente padrão, permitindo um zoom óptico maior sem uma grande perda de qualidade. Ela é útil para fotografar objetos distantes com mais detalhes, como em eventos esportivos, ou para retratos com fundo desfocado.

5. Lente de periscópio

Utiliza um conjunto de espelhos para direcionar a luz, permitindo um zoom óptico de alcance ainda maior, se comparado ao da teleobjetiva.

6. Lente macro

Esta lente foi projetada para tirar fotos em close-up de objetos pequenos, capturando detalhes minuciosos. Ela é capaz de focar a uma distância muito curta, permitindo a expansão de itens como flores, insetos ou detalhes de produtos.

5 de 9 Foto de margarida usando o modo macro da lente — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo Foto de margarida usando o modo macro da lente — Foto: Anna Kellen Bull/TechTudo

5. Zoom (o que vale é o óptico)

Em câmeras de celulares, o zoom pode ser feito de duas maneiras principais: óptica e digital. O zoom óptico oferece uma melhor qualidade por ampliar a imagem de maneira analógica, aproveitando as propriedades da lente para manter a qualidade da imagem original.

6 de 9 Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Câmera do Galaxy S23 Ultra tem zoom ótico de 10x — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Já o zoom digital é uma extensão eletrônica que amplia os pixels existentes, o que diminui a qualidade da imagem. Basicamente, o sensor captura a cena inteira, mas apenas uma parte dela é ampliada digitalmente para criar uma ilusão de zoom, esticando a imagem sem realmente aproximar coisa alguma.

6. Qualidade de vídeo (veja se filma em 4K)

Entre os fatores que medem a qualidade de vídeo em câmeras de celular, a resolução ocupa lugar de destaque. A medida refere-se à quantidade de pixels que um vídeo tem. Hoje, boa parte dos celulares filma em 4K. Ou seja, possuem uma resolução de vídeo de aproximadamente 3840 x 2160 pixels, o que resulta em cerca de 8,3 milhões de pixels na tela. Essa resolução é quatro vezes maior do que a resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) e oferece uma imagem detalhada e clara.

Alguns smartphones de ponta conseguem gravar vídeo a uma resolução de 8K, ou seja, de aproximadamente 7680 x 4320 pixels, o que resulta em cerca de 33,2 milhões de pixels na tela. Apesar dessa resolução ter quatro vezes mais pixels do que a encontrada em vídeos gravados em 4K, os olhos humanos pouco conseguem perceber a diferença de qualidade.

7 de 9 Celular com câmera boa deve filmar em 4K — Foto: Lucas Mendes/TechTudo Celular com câmera boa deve filmar em 4K — Foto: Lucas Mendes/TechTudo

Além disso, a maioria das telas e monitores disponíveis atualmente são compatíveis com resoluções até 4K, o que significa que vídeos em 8K podem não ser totalmente aproveitados ao serem reproduzidos em dispositivos convencionais.

7. Estabilização de imagem

A estabilidzação de imagem é um recurso importante em câmeras de celulares para realizar capturas mais nítidas e menos borradas. Ele é especialmente útil quando o dispositivo está sob a condição de movimentos indesejados, como o tremor das mãos do usuário.

É importante destacar que essa funcionalidade tem suas limitações. Ela não pode corrigir movimentos muito bruscos ou rápidos, e há um limite para a quantidade de tremor que pode ser compensado. Além disso, em condições de baixa iluminação extrema, a estabilização de imagem pode não ser tão eficaz, já que a câmera precisará usar velocidades de obturador muito lentas.

8. HDR

A sigla HDR (High Dynamic Range) se refere a um recurso usado para reproduzir imagens mais nítidas, preservando detalhes em áreas de alto contraste. Com o objetivo de diminuir a diferença entre a imagem capturada por nossos smartphones e como a enxergamos no mundo real, essa funcionalidade permite que a captura seja feita com um maior alcance dinâmico. Em outras palavras, com uma maior variação de detalhes entre as áreas mais claras e escuras. O HDR é amplamente utilizado em fotografia de paisagens, arquitetura, retratos e outras situações em que há um alto contraste entre diferentes partes da cena.

8 de 9 Câmeras com HDR entregam fotos com maior nitidez — Foto: TechTudo Câmeras com HDR entregam fotos com maior nitidez — Foto: TechTudo

9. Detecção facial (essencial para um bom Modo Retrato)

A detecção facial em câmeras de celulares é um recurso que permite que a câmera identifique e reconheça rostos durante a captura de imagens. Isso é possível porque a funcionalidade utiliza algoritmos de processamento de imagem e reconhecimento facial para localizar e rastrear os rostos das pessoas presentes na cena.

9 de 9 Novo recurso de câmera do Snapdragon 8 Gen 2 permite customizar formas de bokeh — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Novo recurso de câmera do Snapdragon 8 Gen 2 permite customizar formas de bokeh — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

A partir do momento em que os rostos são detectados, o recurso pode ajustar automaticamente o foco e a exposição, garantindo nitidez e uma iluminação adequada nas áreas do rosto. Uma boa detecção facial é importante também para resultados mais precisos no Modo Retrato, recurso que desfoca o fundo das fotos para destacar as pessoas em primeiro plano, criando uma imagem mais bonita e sofisticada.

Com informações de Dr Prem e Wich

