Projeto Extração: veja enredo, elenco e repercussão de filme da Netflix

O filme Projeto Extração estreou em alta no ranking da Netflix . Até o momento, a obra está em primeiro lugar no Top 10 Filmes. O longa de ação conta com os astros Jackie Chan (Karate Kid de 2010) e John Cena (Pacificador) no elenco principal. Nesta obra co-produzida por China e Estados Unidos, dois agentes de segurança vão para uma refinaria de petróleo no Iraque, onde um grupo de terroristas põe em risco a vida de trabalhadores.

Projeto Extração teve realização da produtora americana XYZ Films, que em parceria com a Netflix, distribuiu o longa internacionalmente. Fora do streaming, o título de ação teve lançamento nos cinemas no dia 6 de julho nos Emirados Árabes, chegando à Internet a partir do dia 29. Veja, a seguir, mais informações sobre elenco, enredo e repercussão do filme.

2 de 3 Projeto Extração chegou ao catálogo da Netflix e une ação e comédia com um enredo cheio de combates contra terroristas — Foto: Reprodução/IMDb Projeto Extração chegou ao catálogo da Netflix e une ação e comédia com um enredo cheio de combates contra terroristas — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de Projeto Extração

Uma refinaria chinesa de petróleo é alvo de ataques terroristas realizadas pelo mercenário Owen Paddock (Pilou Asbaek). Luo Feng (Chan), um ex-soldado chinês, lidera sua equipe de segurança privada para resgatar os civis alvos do ataque. Já no outro lado da crise, o americano Chris Van Home (Cena), ex-fuzileiro naval dos EUA, entra na equipe de Paddock apenas pelo dinheiro. Aos poucos, porém, ele repensa suas ações e mentalidade quando conhece a natureza do ataque.

Elenco de Projeto Extração

O longa tem direção de Scott Waugh (Os Mercenários 4) e roteiro de Arash Amel (Uma Guerra Pessoal). Além da dupla de protagonistas Chan e Cena, o elenco ainda é formado por Pilou Asbaek (Game of Thrones), Amadeus Serafini (série Pânico) como Henry Van Home, Max Huang (Mortal Kombat) no papel de um contratante, Rachael Holoway (Better Things) no papel de Raider, Zhenwei Wang (Karate Kid) interpretando Xiao Wei, Nadine Leon Gobet (Morte no Nilo) como a Oficial Rodriguez, entre outros.

3 de 3 Projeto Extração é um dos filmes e programas de tv de John Cena e Jackie Chan; longa aposta na intriga cômica entre os personagens — Foto: Reprodução/IMDb Projeto Extração é um dos filmes e programas de tv de John Cena e Jackie Chan; longa aposta na intriga cômica entre os personagens — Foto: Reprodução/IMDb

Repercussão entre público e crítica

Até o momento, Projeto Extração teve uma repercussão mediana tanto entre o público quanto pela crítica. No portal IMDb, os espectadores deram ao filme nota 5,5. Já em agregadores como Rotten Tomatoes e Metacritic, Hidden Strike (nome em inglês do longa) não conseguiu resenhas suficientes para registrar pontuações.

Dos poucos críticos que analisaram o filme, M.N. Miller, do site Ready Steady Cut, deu nota 1.5 de 5. Sua principal desaprovação está nos efeitos especiais, pois, em sua visão, "Projeto Extração pode ter os piores efeitos especiais que o mundo já viu". Em uma outra perspectiva, Roger Moore, do site Movie Nation, foi enfático ao dizer que o longa "é uma péssima comédia de amigos fácil de confirmar".

Confira o trailer de Projeto Extração

Veja também: Seis truques da Netflix que você não está usando, mas deveria!