Qual é a melhor película para celular? Guia mostra os tipos e diferenças

As películas são acessórios quase que essenciais para deixar o celular mais seguro contra quedas e arranhões. No mercado, existem vários modelos com diferentes tipos de proteções, as quais priorizam desde um custo mais acessível, como os modelos de PET (polietileno tereftalato), até uma maior resistência, como as opções em vidro temperado. Também há alternativas para quem possui um smartphone com bordas curvadas. A seguir, conheça as diferenças entre os modelos de película para smartphone e descubra qual é a melhor opção para deixar o seu celular mais seguro e protegido.

Guia mostra como escolher a melhor película para celular

Como colocar película no celular?

Apesar de o processo não exigir muitos equipamentos, nem sempre é uma boa ideia aplicar as películas em casa. Além do risco de causar bolhas, há recursos que podem deixar de funcionar caso algum erro aconteça durante a instalação. É o caso dos leitores de impressões digitais posicionados sob a tela, por exemplo.

Alguns modelos de película também dependem do auxílio de equipamentos para a aplicação. Se o seu celular for dobrável, este é mais um motivo para evitar a troca em casa. No geral, as fabricantes recomendam procurar a assistência técnica autorizada para fazer a instalação desse tipo de proteção.

Portanto, busque um profissional especializado para instalação da película no seu celular. Esse procedimento vai contornar falhas ou bolhas, e evitará um gasto extra caso aconteça algum problema durante a aplicação.

Tipos de película para celular

Há vários tipos de película no mercado para atender diversas propostas. Vamos começar pelas proteções de PET, que geralmente são mais baratas, mas não necessariamente oferecem muita proteção. Os acessórios em vidro temperado, por sua vez, são mais aparentes após a aplicação, mas têm mais resistência a quedas e arranhões. A seguir, conheça todos os tipos de película para celular.

1. Película PET

A película PET é feita em polietileno tereftalato, um polímero termoplástico bem fino, que chega a ser quase invisível no celular. Assim, ao aplicá-la, o usuário não sente um relevo extra e experimenta mais conforto durante o uso. Ideal para quem deseja um material mais discreto ou até mesmo possui um modelo cuja tela apresenta laterais curvadas, essa película tende a ser mais barata no mercado. No entanto, a proteção não é tão resistente quanto as demais alternativas, como as películas de vidro temperado.

2. Películas de vidro temperado

Ao contrário das películas de plástico, as opções de vidro temperado são mais resistentes. Ao aplicá-la, o smartphone terá uma camada extra de proteção contra quedas e arranhões. Entretanto, o acessório costuma a ter um relevo maior, tornando-o mais aparente, diferente dos modelos de PET.

Mais caras, algumas películas de vidro temperado reúnem funções extras. No mercado, por exemplo, há opções que, além de proteger a tela contra impactos e demais tipos de acidentes, oferecem mais privacidade aos usuários. Outras ajudam a reduzir os reflexos.

Assim como o nome sugere, as películas de vidro 3D e afins oferecem uma proposta mais "imersiva”. Sua aplicação visa atender ao padrão de alguns smartphones da atualidade que contam com laterais curvas, como o Galaxy S23 Ultra. Dessa forma, o acessório se adapta ao painel, garantindo segurança até mesmo nas bordas.

Apesar das nomenclaturas diferentes, o nível de proteção das películas de vidro 3D, 4D, 5D e 6D varia de acordo com a fabricante do material. Em outras palavras, mesmo que o item seja comercializado como “película 10D”, verifique se o acessório realmente está de acordo com as suas necessidades. Nesta matéria o TechTudo explica as diferenças entre as principais películas de vidro.

4. Película de privacidade

As películas de privacidade evitam que outras pessoas vejam as informações na sua tela. Ou seja, apenas quem está olhando o celular de frente, em 90º, consegue ter acesso ao que está sendo exibido no display. Conforme o telefone vai inclinando para as laterais, a 60º ou 30º, torna-se mais complicado ou até mesmo impossível ver o painel.

Existem vários tipos de películas de privacidade. Algumas delas são feitas de vidro temperado, fortalecendo a resistência da tela a quedas e arranhões. Antes de adquirir a proteção, consulte as especificações para verificar o nível de segurança oferecido pelo acessório.

5. Película de gel

As películas de gel são uma opção mais maleável e flexível. No geral, esta proteção é ideal para quem possui um celular curvado, pois pode facilmente se adaptar a diferentes formatos de tela. A alternativa também é um pouco mais discreta e oferece resistência a quedas e arranhões. A principal desvantagem é o preço elevado. Além disso, o contato com objetos pontiagudos, como chaves, pode deixá-la facilmente marcada.

6. Película de cerâmica

Seguindo a linha dos acessórios de vidro temperado, as películas de cerâmica focam em resistência absoluta. Ao aplicá-la, espera-se que o painel do celular se torne ainda mais protegido contra quedas e arranhões. O material também resguarda o smartphone de outros tipos de impactos. O grande porém reside no preço, que, geralmente, é mais elevado em relação aos demais materiais. No entanto, esses painéis tendem a ser mais discretos do que as películas de vidro.

7. Película líquida

A película líquida é mais uma alternativa para tornar a tela resistente. Sem aplicar uma camada extra ao painel, a proteção “invisível” é feita através de um revestimento líquido que ajuda a evitar arranhões. No entanto, essa opção não garante muita segurança em relação aos demais modelos. Isso porque ela sai da tela com o passar do tempo, de forma que não há como quanto do líquido permanece no display, assim como não existem caminhos para removê-la caso queira substituir por outra película.

Qual é a melhor película para celular?

No geral, as películas que oferecem mais proteção são as mais escolhidas, mas nem sempre elas atendem às necessidades de todas as pessoas. Por exemplo, se você prioriza privacidade, um acessório que restringe o acesso à tela pode ser mais importante. Da mesma forma, uma película 6D pode ser uma opção melhor para quem possui um smartphone com tela curva.

Portanto, antes de adquirir a película, verifique suas reais necessidade: é melhor ter mais resistência? Privacidade é importante? Ou a sua prioridade é proteger a tela de uma maneira mais discreta? Também é preciso verificar os preços e os modelos disponíveis no mercado, pois nem sempre o produto mais caro é o melhor.

