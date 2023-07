Qual Echo Show comprar no Prime Day? Veja diferenças entre modelos

Echo Show é a linha de caixas de som inteligentes com tela da Amazon . Assim como os populares aparelhos Amazon Echo Dot , os dispositivos têm acesso à Alexa e podem ser usados para controlar casas conectadas. Mas, como diferencial, as Echo Show contam com um display integrado que pode exibir informações solicitadas para a Alexa e informar o clima e as horas. Ainda é possível realizar videochamadas e assistir a filmes e séries por streaming . Em oferta no Amazon Prime Day 2023, os produtos da linha Echo Show estão disponíveis por a partir de R$ 399 .

No Brasil, estão disponíveis as Echo Show 5, 8, 10 e 15. Cada número equivale ao tamanho do display do aparelho em polegadas. A seguir, confira as principais diferenças entre as versões de Amazon Echo Show e saiba qual é a melhor opção para você.

Amazon Echo Show 5 – opção de entrada

A Echo Show 5 é o modelo de entrada da linha de dispositivos com tela da Amazon. Atualmente em sua segunda geração, o dispositivo apresenta tela de 5,5 polegadas com resolução de 960 x 480 pixels, e traz uma câmera de 2 MP integrada que promete oferecer boa qualidade para suas chamadas. Assim como os outros produtos da linha, a Echo Show 5 conta com uma tampa embutida para a câmera e o pode ter o Modo Privacidade da Alexa ativado.

O sistema de som traz um driver de 1,6 polegada, o que tende a oferecer uma experiência sonora similar ao que os dispositivos Amazon Echo Dot entregam. O modelo é indicado para ambientes pequenos e é ideal para ser instalado em mesas de cabeceira. Em oferta no Prime Day, o produto está à venda por R$ 399 e é ideal para quem deseja conhecer a tecnologia de dispositivos inteligentes sem investir muito.

Amazon Echo Show 8 – tela maior e som melhor

Além de contar com uma tela maior, com 8 polegadas, a Amazon Echo Show 8 tem um display que oferece uma melhor resolução, com 1.280 x 800 pixels, o que pode fazer com que assistir a vídeos no equipamento seja uma experiência melhor. O sistema de som também é mais robusto, com dois alto-falantes de duas polegadas, o que pode proporcionar mais volume e qualidade de som.

A câmera integrada também é de melhor qualidade, com 13 MP, o que deve fazer com que suas chamadas tenham mais qualidade e definição. O modelo é indicado principalmente para quem pretende adquirir um equipamento mais adequado para consumo de vídeo e para realizar videoconferências, uma vez que a tela maior e sistema de som mais avançado, devem proporcionar mais conforto com serviços online. O produto está em oferta no Prime Day por R$ 699.

Para saber mais sobre as diferenças entre os dispositivos Echo Show 5 e Echo Show 8, confira o review do TechTudo.

Amazon Echo Show 10 – mais imersão visual e sonora

A Amazon Echo Show 10 é bastante similar à Echo Show 8 em termos de especificações técnicas, mas apresenta algumas melhorias e recursos inéditos. Seu principal diferencial está em um sensor algorítmico capaz de notar os seus movimentos pelo ambiente. Em conjunto com a câmera e uma base rotatória, o produto acompanha o usuário para manter a tela sempre em frente a ele. Assim, é possível andar pela casa enquanto está em uma videochamada, sem sair do campo visual do interlocutor. Por isso, o produto é bastante indicado para ambientes em que se realizam muitas tarefas ao mesmo tempo, como a cozinha.

Com uma base maior, o display de 10,1 polegadas da Echo Show 10 fica acima da linha da base, diferente do que acontece nos modelos 5 e 8. Quanto às suas especificações técnicas, a tela mantém a mesma qualidade de resolução da Echo Show 8 e a câmera a mesma quantidade de megapixels, mas seu sistema de som é aprimorado.

Assim como caixas de som potentes, o produto conta com 2 tweeters de 1” com 5 W por canal, combinado a woofers de 3” com potência de 35 W. Com isso, a Echo Show 10 tende a entregar som de alta qualidade livre de distorções. O produto está disponível em oferta no Prime Day por R$ 1.599. Para conhecer mais detalhes do produto, confira os testes feitos pelo TechTudo.

Amazon Echo Show 15 – um produto de categoria própria

A Amazon Echo Show 15 é o primeiro smart display da Amazon projetado para ser pendurado na parede. Com o tamanho médio de uma tela de notebook, o dispositivo tem 15,6 polegadas e é o único Echo Show a contar com um controle remoto com Alexa. Pensado para funcionar como uma central de organização da família, o Echo Show 15 conta com sensor para reconhecimento facial. Assim, cada morador da casa pode registrar seu rosto e, quando estiver passando pelo dispositivo, verá informações personalizadas, como lembretes e listas de tarefas.

Indicado para ambientes como a cozinha ou a sala de jantar, o produto é ideal para funcionar como um hub de aparelhos inteligentes e conta ainda com um menu especial para os aplicativos e serviços mais acessados. Diferente das outras versões, a Echo Show 10 conta com o processador mais moderno da Amazon, o AZ2 Neural Edge, também presente na Echo Dot 5 e na Echo Pop e que promete entregar performance mais otimizada para a assistente.

Além disso, o produto é o melhor da linha para quem pretende assistir a filmes e séries, já que conta com resolução Full HD e Fire TV integrada, o mesmo sistema de streaming presente nos dongles Fire TV Stick. É possível acessar diversos aplicativos como Netflix e Spotify, além do Amazon Prime Video. O produto está em oferta por R$ 1.599 devido ao Prime Day.

Especificações Amazon Echo Show Especificações Echo Show 5 (2ª geração) Echo Show 8 (2ª Geração) Echo Show 10 Echo Show 15 Preço R$ 399,00 R$ 699,00 R$ 1.599,00 R$ 1.599,00 Alto-falantes 1x 1,6 polegadas 2 alto-falantes de 2 polegadas 2 tweeters de 1” e 5W por canal + woofers de 3” e 35W 2 alto-falantes de 1,6 polegadas Câmera 2 MP 13 MP 13 MP 5MP Tela 5,5 polegadas 8 polegadas 10,1 polegadas 15,6 polegadas Resolução 960 x 480 pixels 1280 x 800 pixels 1280 x 800 pixels 1980 x 1080 pixels

Com informações de Make Use Of

