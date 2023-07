Qual Fire TV Stick comprar no Prime Day? Veja diferenças

Durante o Prime Day, o Fire TV Stick Lite, o Fire TV Stick e o Fire TV Stick 4K estão à venda por R$ 199, R$ 239 e R$ 329, respectivamente. Todos os aparelhos contam com uma versão personalizada do sistema operacional Android, o Fire OS, mas apresentam diferenças na qualidade de imagem e no som. A seguir, confira o guia do TechTudo com as principais características de cada modelo de Fire TV Stick e saiba qual é o melhor para você.

Qualidade de som e imagem em cada Fire TV Stick

Solução de entrada da Amazon, o Fire TV Stick Lite é a opção mais acessível de dongle da fabricante, sendo a escolha ideal para quem pretende economizar e para usuários que utilizam um display com resolução Full HD. Apesar de ser mais básico, o Fire TV Stick Lite, assim como os demais modelos, também conta com suporte a tecnologias como HDR, HDR10, HDR 10+ e HLG.

Já o Fire TV Stick é a solução intermediária da marca e tem como diferencial o suporte à tecnologia de áudio 3D Dolby Atmos, recurso que promete oferecer mais imersão. Assim como a opção de entrada, o Fire TV Stick tem suporte apenas para resoluções até Full HD.

Como o nome sugere, o Fire TV Stick 4K é a opção indicada para quem vai utilizar o dongle da Amazon em uma TV com resolução Ultra HD. Assim como o Fire TV Stick, o Fire TV Stick 4K também traz suporte a som Dolby Atmos. Diferente dos demais modelos, o Fire TV Stick 4K também oferece suporte ao Dolby Vision, que, em displays compatíveis, promete aumentar o nível de brilho e a qualidade de exibição das cores.

Diferenças nos controles

Nos modelos mais avançados, o Fire TV Stick e o Fire TV Stick 4K, o controle que acompanha o aparelho também permite controlar a televisão conectada. Com o dispositivo, é possível aumentar e diminuir o volume e ligar e desligar a TV. Já o controle que acompanha o Fire TV Stick Lite apenas funciona para gerenciar os apps do dongle e usar as funcionalidades da Alexa por meio do microfone integrado.

Todos os modelos contam com botões de atalho para os principais serviços de streaming, como Prime Video e Netflix, e utilizam tecnologia Bluetooth para parear o controle, o que faz com que não seja necessário apontá-lo na direção do display.

Integrações com a Alexa

Se você já possui dispositivos como Amazon Echo Dot ou Amazon Echo Show, comprar um Fire TV Stick pode fazer com que você adicione algumas skills da Alexa ao seu dia a dia. Os usuários podem, por exemplo, solicitar ao Echo Dot que reproduza um conteúdo no display ao qual o Fire TV Stick está instalado, assim como também é possível por meio do controle do Fire TV Stick, acionar outras funções de casas inteligentes.

Se você utiliza a Alexa, os Fire TV Stick também podem ser utilizados para controlar dispositivos inteligentes, como lâmpadas smart e outros equipamentos que são compatíveis com o sistema da Amazon. Deste modo, mesmo quem não possui uma Echo Dot ou Echo Show, pode utilizar um Fire TV Stick como hub para seus equipamentos inteligentes.

Qual Fire TV Stick comprar?

A escolha do Fire Stick ideal vai depender, principalmente, do tipo de display que o usuário possui. Enquanto o Fire TV Stick Lite e o Fire TV Stick podem ser opções adequadas para telas com resolução de até 1.920 x 1.080 (Full HD), para displays 4K o ideal passa a ser investir no Fire TV Stick 4K.

Se você também não abre mão de um áudio de melhor qualidade, pode ser interessante considerar os modelos mais avançados, Fire TV Stick e Fire TV Stick 4K, que contam com suporte ao Dolby Atmos. Se seu display tem suporte à tecnologia Dolby Vision, vale a pena investir no Fire TV Stick 4K, o único que é compatível com o recurso. Vale lembrar que, para aproveitar o Dolby Atmos e o Dolby Vision, é preciso contar com aparelhos compatíveis com as tecnologias e também selecionar conteúdos adaptados para os recursos.

Fire TV Stick 4K Max

No mercado norte-americano, já existe um quarto modelo de Fire TV, o Fire TV Stick 4K Max. O dongle premium é mais um com suporte à resolução UHD e compatibilidade com HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos. Além do Bluetooth, o aparelho também tem conectividade Wi-Fi 6, padrão mais recente que tende a oferecer mais desempenho e estabilidade para a conexão.

O modelo também conta com um processador mais potente, o que, segundo a fabricante, garante mais fluidez na navegação e um consumo até 15% menor de energia em relação a outros modelos. O Fire TV Stick 4K Max ainda não está disponível no Brasil.

