Quando chega o novo modo do LOL? Tire dúvidas sobre o evento Soul Fighter

Soul Fighter é o próximo grande evento que ocorrerá no League of Legends (LOL) e em outros jogos da Riot Games . As atrações começam nesta quinta-feira (20) e ficam disponíveis até o dia 28 de agosto. O evento traz uma temática interessante, inspirada nos jogos de luta e em animes do gênero shounen com seus famosos arcos de torneios de artes marciais.

Os jogadores poderão aproveitar novos conteúdos, como skins e modos de jogo, com destaque para o aguardado "Arena", no LOL, além de uma nova campeã, Naafiri, que chega junto ao evento. A seguir, você confere todas as atrações envolvendo o mais novo evento nos jogos da Riot Games.

1 de 5 Saiba tudo sobre o evento Soul Fighter — Foto: Divulgação/Riot Games Saiba tudo sobre o evento Soul Fighter — Foto: Divulgação/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador brasileiro de League of Legends? Opine no Fórum do TechTudo

O que é o Soul Fighter?

O Soul Fighter foi anunciado oficialmente no dia 26 de junho. Sua proposta é levar os campeões do League of Legends para um universo alternativo, com muitas cores e baseado nos jogos de luta e em animações de ação japonesas. As inspirações utilizadas pela Riot Games ficam evidentes nas artes utilizadas para promover o evento, assim como nos trajes dos personagens. A história desse universo foca no "Torneio das Almas", uma competição encabeçada por uma organização conhecida apenas como "Olho de Deus" e cujo objetivo é reunir lutadores habilidosos para que lutem entre si até que apenas um sobreviva.

A empresa está apostando tanto no evento que organizou, na última segunda-feira (17), o "Soul Fighter: Fight Night" como forma de celebrar a novidade. Tratou-se de uma competição que reuniu celebridades do LOL do mundo todo e envolvia desafios comuns em gincanas e duelos no modo "Arena". No final, o Brasil foi campeão graças aos esforços da dupla Flávio "Jukes" Fernandes e Pietro "Pijack" Moretti.

2 de 5 Soul Fighter é o novo evento da Riot Games — Foto: Divulgação/Riot Games Soul Fighter é o novo evento da Riot Games — Foto: Divulgação/Riot Games

Quando chega o novo modo Arena, de LOL?

O Arena no League of Legends chegará ao lado do evento Soul Fighter. Ou seja, junto à atualização 13.14, nesta quinta-feira (20). Vale lembrar que o modo de jogo está disponível no PBE (Public Beta Environment), o servidor de testes, desde o dia 27 de junho para os interessados testarem e enviarem seus feedbacks. Por ser uma proposta distante daquilo que vemos no modo principal em Summoner's Rift e no ARAM, em Howling Abyss, o Arena conta com um tratamento diferente, em especial com o balanceamento de campeões.

Em resumo, o Arena é um modo 2v2v2v2. Os oito jogadores são divididos em duplas, que podem ser formadas junto a um companheiro aleatório na fila ou com um amigo. A cada rodada você passa por uma fase de compras, onde é possível adquirir aprimoramentos para o campeão, e a fase de combate, que ocorre em uma arena circular. A vitória faz com que você mantenha sua barra de vida, enquanto a derrota retirará uma porção dessa vida. Vence, no final, a última dupla sobrevivente.

3 de 5 Modo Arena chega ao League of Legends como opção rápida de jogo — Foto: Divulgação/Riot Games Modo Arena chega ao League of Legends como opção rápida de jogo — Foto: Divulgação/Riot Games

Quando chega a Naafiri?

Naafiri, a Fera das Cem Mordidas, é outra grande atração na atualização 13.14 desta quinta-feira (20) e, consequentemente, do evento Soul Fighter. Não é para menos: ela também terá uma skin alternativa baseada no evento. A personagem chega como mais uma representante dos Darkin, uma raça de seres demoníacos que estão aprisionados em armas. No caso de Naafiri, ela foi possuída ao entrar em contato com uma adaga amaldiçoada. Outros Darkin no League of Legends no momento são Aatrox (preso na espada), Rhaast (preso na foice de Kayn) e Varus, que acabou libertado pelos personagens Kai e Valmar.

4 de 5 Naafiri é a nova campeã do League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games Naafiri é a nova campeã do League of Legends — Foto: Divulgação/Riot Games

Como conseguir as novas skins?

As skins do Soul Fighter chegarão ao League of Legends em dois momentos: nesta quinta-feira (20), no Patch 13.14, e no dia 2 de agosto, no Patch 13.15. Todos os trajes serão obtidos apenas por RP (Riot Points), que você pode conseguir usando dinheiro real. As exceções ficam por conta dasversões prestígio de algumas skins, que só poderão ser habilitadas ao adquirir emblemas disponíveis no passe de batalha Soul Fighter, que custará 575 RP, algo em torno de R$ 15.

Vale ressaltar que 20% do lucro das vendas da Samira Soul Fighter, do passe de batalha e de pacotes do evento no League of Legends serão redirecionados Fundo de Impacto Social da Riot Games, um fundo de doações patrocinado pela ImpactAssets. Veja os preços na tabela abaixo:

Preços das Skins Soul Fighter Campeão e Nome da Skin Tipo de Skin Preço Patch Samira Soul Fighter Ultimate 3,25 mil RP 13.14 Pyke Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.14 Pyke Soul Fighter Prestígio Mítica 2 mil Emblemas 13.14 Sett Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.14 Naafiri Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.14 Lux Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.14 Viego Soul Fighter Lendária 1,82 mil RP 13.15 Jhin Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.15 Evelynn Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.15 Gwen Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.15 Shaco Soul Fighter Épica 1,35 mil RP 13.15 Shaco Soul Fighter Prestígio Mítica 2 mil Emblemas 13.15

Soul Fighter em outros jogos da Riot

TeamFight Tactics (TFT), League of Legends: Wild Rift e Legends of Runeterra (LoR) também entrarão na festa do Soul Fighter. Para o TFT, os jogadores poderão adquirir a Gwen Chibi e a Gwen Chibi Soul Fighter (Mítica), a Arena Torneio das Almas, a nova espécie de pequena lenda Khaat'Sai, e o Passe do Evento Soul Fighter, além de aproveitar o Soul Brawl, novo modo de jogo do Auto Chess, e da nova experiência narrativa, que será exclusividade do game.

Já Wild Rift terá o modo de jogo Duelo de Trocas, as skins Soul Fighter para Draven, Yasuo, Irelia e Xin Zhao, além de Draven (Edição Especial), o Passe do Evento, uma narração exclusiva e a chegada da campeã Nilah. Por fim, LoR contará com skins para Nidalee (Épica), Viego (Épica), Sett (Épica), Samira (Rara), Jhin (Rara), Gwen (Rara), Pyke (Rara) e Evelynn, o passe do Evento Soul Fighter e novos emotes e versos de cart.